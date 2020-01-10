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歲末年終！12生肖在「哪方面」必能收穫滿滿？

2020-01-10 10:39聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

一年就這麼過去，不知不覺豬年已到了尾聲。在這歲末年終，總結自己的成績時，你知道自己有哪方面的收穫嗎？科技紫微網就在這裡為12生肖詳細解析，各個生肖會在哪方面有滿滿的收穫。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖鼠

偏財滿滿

總結豬年，生肖屬鼠者最大的收穫就是偏財了。有四方得財的好運，如從抽獎、投注彩券等獲得不少獎品、獎金；懂得省錢，常能買到實惠的商品；常收到禮物、或獲得朋友請客；小額投資有不少錢財入帳……偏財雖美，但切忌賭博。多運用人脈，並保持良好與健全的心態，你將不懼本命年，在鼠年迎來更旺盛的偏財好運。

　

生肖牛

幸福滿滿

生肖屬牛的人，豬年是幸福滿滿的年歲。雖然沒有大富大貴，但是家庭溫暖，關係和諧，遇事也多能得到家人的支持與助力，讓你感覺幸福又知足。這份幸福感讓你內心充滿能量，不斷求取向前。不僅自我獲得提升，還能用行動來溫暖身邊的人，更讓你幸福感倍增。繼續保持內心的充盈，並捕捉生活中的小確幸，鼠年會更幸福喔。

　

生肖虎

回憶滿滿

豬年對於生肖屬虎者來說，是回憶滿滿的一年。你的感性面突顯，時常令你回憶起過往種種，美好的、傷心的、艱難的……都歷歷在目，隨時提醒著你該把握、珍惜當下。也正因為如此，你才能反省並調整前進的步伐，調整好心態，滿懷希望踏實向前。一邊回憶過去，一邊創造美好回憶，鼠年將會更豐富多姿。

　

生肖兔

疲憊滿滿

生肖屬兔的人，豬年是不是過得有些疲憊？或感覺一路上險阻頗多？沒關係，回頭望望，你也挺過來了，不是嗎？這本身就是一件很棒的事。總結這一年，雖然辛苦奔波，卻讓你的心性得到了不少鍛鍊，讓你更堅強、勇敢，也學會很多解決問題的能力。卸下一身的疲憊，深呼吸，鬆一口氣，把身心狀態調整到最佳，輕鬆迎接鼠年的到來。

　

生肖龍

功名滿滿

生肖屬龍者，豬年事業頗為順遂，收穫了滿滿的功名。在過去的這一年裡，你的事業步步高升，名聲得以彰顯，也成為眾人矚目的焦點，人人爭相想要與你發生一點連結。這讓你很有優越感，也讓你獲得向前的動力。鼠年也要這樣積極上進，追求卓越喲，但不可驕傲自滿或是太過虛榮，才可保住功與名。

　

生肖蛇

擔憂滿滿

豬年，生肖屬蛇者似乎過了一個心驚膽戰的擔憂年。做事時，前怕狼後怕虎；休息時，擔心停下來事情堆積做不完；操心家人、朋友的事，擔心自己做得不夠多、不夠好；擔心付出沒有回報……遇事時憂心，平靜時擔心，神經的緊繃狀態沒有放鬆過。迎來鼠年之後，可別再憂心忡忡了，滿懷希望，快樂生活，才能收穫更多。

　

生肖馬

助力滿滿

生肖屬馬者，在豬年得到了貴人的助力滿滿。每當遇到難題，你多能獲得外力援助，問題順利解決；在追夢的路上，也多得貴人相伴或是提點，讓你感覺頗為輕鬆；感覺到沮喪、無力時，多能獲得親友安慰、鼓勵等等。要記得，想要得人助，必先助人。請多多積攢人品，多為身邊的人付出，關心、幫助弱勢群體，鼠年會更得助力。

　

生肖羊

幸運滿滿

豬年，對於生肖屬羊者來說，是幸運滿滿的一年。細數收穫，你會發現自己是這樣的幸運而有福氣。比如：很多時候看似過不去的關，到最後都有幸跨過去；以為身體不會好，緊要關頭遇到良醫或是好心人幫助照顧，得以康復；丟失已久的東西居然失而復得……這樣的幸運其實就是人品爆發呢。心懷感恩多行善，鼠年更會好運隨行，獲益良多。

　

生肖猴

自信滿滿

生肖屬猴者，豬年自信滿滿，收穫豐厚。因為不在乎周圍人的看法，敢於表達，做自己想做的、喜歡做的事，因而取得了不錯的成績。這也讓你充滿希望，越來越自信，魅力散發，好運也隨之而來，很多方面都朝著好的方向發展。也請滿懷自信迎接鼠年的到來吧！勇敢闖蕩，大膽追夢，宇宙會給你你所想要的。

　

生肖雞

阻力滿滿

生肖雞的人，在豬年中感到諸事受阻。你有沒有感覺生活好難？或願望很美好，結果卻不盡如人意？比如：眼看事情要完成了，卻被叫停，之前的付出都白費了；好不容易獲得一個人的信任，卻要面臨離別……也因為有了這樣或那樣的阻力，即使一點點溫暖和收穫也會讓你倍加珍惜。所以其實阻力越大，收穫越多。請鼓足勇氣，常抱希望，迎來鼠年後一切皆有可能！

　

生肖狗

甜蜜滿滿

豬年讓生肖屬狗者倍感甜蜜。感情甜如蜜，親情有溫度；生活雖有苦累，但總有糖果在後頭，整個空氣都充滿了甜甜的味道。這讓你整個人充滿活力，可鹹可甜；苦中也能作樂，生活過得有滋有味。記得，臉上多掛上甜甜的笑容，嘴巴甜一些，學會感同身受，把甜甜的你、滿滿的正能量傳遞給周圍人，鼠年會更甜蜜，得到的會更多喔。

　

生肖豬

悠閒滿滿

生肖屬豬者雖遇到本命年，卻過得頗為悠閒自得。因為有著一顆隨緣的心，淡泊名利，對於得失並不那麼在乎，所以常會有無心插柳的好運。生活不乏苦累，但是心寬看得開，讓你並不覺得苦，反而能發現生活中的小美好。沒錯，無論未來如何，都要活得輕鬆。只要心中有一束光，懷著希望，精神勃勃地朝前走，鼠年你會與更多美好不期而遇。

　

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