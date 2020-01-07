預測2020感情運 哪個月要小心桃花劫？

【文‧科技紫微網】

人人都喜歡桃花旺，好讓自己談一段美好戀情，或至少也可擁有良好的人脈。但是怕就怕招來爛桃花，尾大不掉。2020年的你，要如何避免桃花劫呢？就讓科技紫微網根據紫微命格來為你詳細解析。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

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七殺星

小心！雨水前後（陽曆2020/02/19前後）和立冬前後（陽曆2020/11/07前後），七殺最容易遇到爛桃花。切不可相信一見鍾情。感情用事、急於表白，太快投入一段感情，都易陷入感情困局。保持頭腦清醒，並應當對於主動示好者有所警惕。

破軍星

小心！小滿前後（陽曆2020/05/20前後）和寒露前後（陽曆2020/10/08前後），你最易遭遇桃花劫。你會身處桃花叢中而迷失方向，一不小心還會陷入多角關係，在競爭中遍體鱗傷。遠離曖昧，切勿玩愛情遊戲，更不要因為一時賭氣、或求一時爽快而縱情。

貪狼星

小心！大暑前後（陽曆2020/07/22前後）和霜降前後（陽曆2020/10/23前後），你可能遭遇一夜情、露水情緣。社交不是壞事，只是喝酒、聚會、玩樂都應有度，若太過隨性，或四處放電，易惹桃花禍水。此外應遠離狐朋狗友，才能避免爛桃花。

廉貞星

小心！雨水前後（陽曆2020/02/19前後）和處暑前後（陽曆2020/08/22前後），很容易因為被周圍人慫恿而變得立場不堅定，惹來桃花是非，陷入感情困擾。別聽信讒言，堅定信念，寧缺勿濫，方能遠離桃花誘惑，避免桃花劫。

紫微星

小心！春分前後（陽曆2020/03/20前後）和小暑前後（陽曆2020/07/06前後）最容易遭遇桃花劫。切不可因為虛榮心而去招惹桃花，易被人利用而引火燒身。應把心思多放在課業、工作上，愛情桃花還是少沾為妙。

天府星

小心！芒種前後（陽曆2020/06/05前後）和大暑前後（陽曆2020/07/22前後）你最有可能招惹爛桃花。特別是出門在外，例如出差或是出遊途中，因為有機會結交到不少新朋友，因此而易遭遇桃花劫。交友須謹慎，切勿以交友之名四處留情。

武曲星

小心！小暑前後（陽曆2019/07/07前後）和小雪前後（陽曆2019/11/22前後）易受桃花困擾。武曲命格者有時太過現實，跟誰都談錢，因錢財而遭遇桃花陷阱的機率高。所以一定要把好錢關，錢和情宜分開來談，更不能用錢財來衡量感情。

天相星

小心！立夏前後（陽曆2019/05/06前後）和寒露前後（陽曆2019/10/08前後），天相命格者易被捲入感情漩渦之中。聊得來不一定是好桃花，對於不請自來的桃花更應有所防備。而對於感情關係不明、愛放電的桃花也應遠離，方能避免桃花劫。

太陽星

小心！小寒前後（陽曆2020/01/06前後）和小滿前後（陽曆2020/05/20前後），你的情感波動較大，桃花不少。切不可與誰都掏心掏肺訴衷腸，此階段最易因為談心、訴苦而遭遇桃花劫。學會獨處，有利靜心反省，切忌談論是非，方能遠離爛桃花。

巨門星

小心！你在雨水前後（陽曆2020/02/19前後）和白露前後（陽曆2020/09/07前後）最容易遭逢桃花劫。最要小心的類型是是非桃花，應少湊熱鬧，避免與人茶餘飯後閒聊是非。守住初心，把住口，話不可說得太過，方能遠離爛桃花。

天機星

小心！大寒前後（陽曆2020/01/20前後）和立冬前後（陽曆2020/11/07前後）你最容易遭爛桃花。這些時期你的心理防線最為薄弱，如果見到人有了對象還對你暗送秋波，或是有人有事沒事就來招惹你，都應敬而遠之；朋友之間更不可越界，忌過分親密之舉，方能避免桃花劫。

太陰星

小心！芒種前後（陽曆2020/06/05前後）和大雪前後（陽曆2020/12/06前後），你遇到桃花劫的機率高。若太過被動隨緣、或太在乎親友的意見，你就容易失去自我，被動陷入感情困擾。多聽一聽內心的聲音，想清楚自己想要的是什麼，才能避免爛桃花。

天梁星

小心！清明前後（陽曆2020/04/04前後）和冬至前後（陽曆2020/12/21前後），你遇到爛桃花的機率很高。你對人好、樂於助人，都是好事，只是切忌濫施愛心或同情心，以免被人利用，惹來爛桃花糾纏，想脫身可能不易！

天同星

小心！大寒前後（陽曆2020/01/20前後）和小暑前後（陽曆2019/07/07前後），天同星易因來者不拒而遭遇桃花劫。你對於別人的示好有一點後知後覺，分不清是愛情還是友情。應擦亮雙眼，與周圍人接觸互動時保持適當距離，學會拒絕，才能遠離感情困擾。

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