不必苦等年終！這些人自有財神眷顧？

【文‧科技紫微網】

有句粵語新年歌的歌詞是：「財神到，財神到，好心得好報」。到了年底，一心求財的你，還在苦等年終嗎？其實財神已經悄悄降臨了，科技紫微網來為大家詳細分析分析，哪些命格在年底前的財運特別旺？

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天同星

天降運氣，得財輕鬆

天同星命格者，年底在錢財方面的幸運指數一級棒，特別容易收穫意外財、好運財！除了工作正財收入以外，參加抽獎、買彩券碰手氣、或是掃碼贏大獎等活動，中大獎的機率都非常高。即使你只是隨便玩玩，然而財神就是那麼眷顧，隨意一次投注都有機會中頭獎。這樣的好運氣不是人人都有，更不是時時會有，可得好好把握住唷。

廉貞星

財運亨通，財路大開

年底，廉貞星命格者財運大開，求財順利。易因為有先見之明、且敢於冒險而得財，有利憑藉開創力賺大錢。正職工作得心應手、順風順水，進財豐厚。還有機會因為涉獵新領域、嘗試多管道賺錢而多方進財。此運對創業、經商者特別有利，有名利雙收的好運，大紅大紫，有大筆錢財進賬。

巨門星

身兼數職，動口生財

巨門星命格者，年底可望四面開花，多方賺錢。能力易突顯，同時有財神眷顧，有利憑藉才藝賺錢。只要把時間合理安排好，就能靠著身兼數職獲得可觀的額外收入。特別有利動口生財，如承接活動、商演、撰寫文案、主持節目等等，酬勞將十分豐厚。此時正是多勞多得的時期，付出就易有進財，可別錯過此等好財運！

天府星

嗅覺靈敏，投資獲利

財神降臨，天府命格的人年底可望在悠閒中進財。有利憑藉對數字、對金錢的敏銳嗅覺，以及精準的判斷力與分析力，在項目投資上獲利。而且在資金周轉有困難時，還易獲得親朋好友的大力金援，讓你在賺錢的路上能不受限地施展拳腳。要相信自己的直覺，看好的項目就大膽投資，可賺到大錢、過個好年。

既然有財神眷顧，能夠手頭寬裕過好年，可要順勢而為，好好把握，讓財神的光芒延續得更長遠喔！

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