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1月星座塔羅運勢：巨蟹靜待時機 水瓶充滿希望

2020-01-03 12:07聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

新年的鐘聲敲響了，迎來新年的新希望，會有怎樣的運勢伴隨著你，開啟2020年的第一站旅程呢？就讓科技紫微網來為你抽牌占卜。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊座

塔羅牌：命運之輪

這張牌的出現代表著變數，生活充滿許多不可確定的元素，也代表著轉變的到來。是變好還是變壞，就要看你現在所處的狀況，若處在低谷便能逐步逆轉，若已達高峰可能開始走下坡。

1月事件預測：

1、能夠在職場上遇到心動對象。

2、因想得太多而自尋煩惱。

3、有陪同老闆出差的機會。

4、因粗心大意而錯過別人的示好。

5、你的第六感會帶來財富增值。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

金牛座

塔羅牌：聖盃三

所處形勢會明朗起來，潛能也能得到開發與發揮，能為你的發展錦上添花。但這張牌也告訴你要注意細節問題，若疏忽大意將錯失機會。

1月事件預測：

1、與友人分享好玩的手機app，進而促成愛情。

2、情侶能夠在暢聊中發現彼此更多的優點。

3、上司派給你新的任務。

4、會因感冒致使學習或工作情緒偏低。

5、一時心血來潮的投資容易打水漂。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

雙子座

塔羅牌：高塔（逆位）

這張牌代表外在突如其來的改變會打破你平靜的生活，讓你無法控制，並衝擊你的內心。若盲目地壓制自己，而不向外尋求幫助，會像牌裡被閃電擊中的高塔，免不了崩落的危機。

1月事件預測：

1、有同事為單身的你介紹對象。

2、出現情敵的機率極高。

3、會莫名其妙遭到同事排擠。

4、被上司雞蛋裡挑骨頭。

5、看中的不動產，可能會降價。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

巨蟹座

塔羅牌：錢幣五

這是一張代表貧窮、飢餓的牌，預示著你將身處困境，失去了目標，也無法脫離困難，要避免無謂的消耗，靜待時機的到來，同時也要謹防金錢方面的煩惱。

1月事件預測：

1、單身者對朋友介紹的對象不來電。

2、情侶容易因小事起爭執。

3、與合作搭檔有溝通不順暢的感覺。

4、學習、工作上能找到省時省力的方法。

5、朋友找你合夥做生意的機率較高。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

獅子座

塔羅牌：月亮（逆位）

這張牌將告訴你：以前很多被你忽視或逃避的問題都會慢慢浮現，讓你不得不開始面對它們。雖然有陣痛期，但只要你願意勇敢面對，就已經解決一半了。

1月事件預測：

1、單身者相親運佳，別錯過任何一場相親機會。

2、情侶間會發生小誤會。

3、上司陰晴不定的情緒會令你頗為煩惱。

4、因為睡懶覺而遲到。

5、生意人能夠順利收回帳款。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

處女座

塔羅牌：戰車

拿出你的鬥志去戰鬥吧，「戰車」已開啟，是時候勇往直前，大展拳腳了。無論前方有怎樣的阻礙與競爭，去心動就會如你所願！

1月事件預測：

1、單身者有一見鍾情的機會。

2、已婚者易因言行失當而遭受閒言碎語。

3、踏實行事能給你事業帶來機遇。

4、能夠得到長輩的照顧。

5、可開始進行長期投資的計劃。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

天秤座

塔羅牌：權杖騎士（逆位）

代表突發狀況的發生，情緒容易有起伏，心中生出不少念頭，捉摸不定，徒增了幾分煩惱。樂觀地對待生活，生活的面目便會慈祥許多。

1月事件預測：

1、會被異性愛慕的眼光給迷了魂。

2、夫妻情侶間隱瞞的事情會見光。

3、有朋友邀約參加聚會。

4、成績會被身體不適拖累。

5、臨時起意的開銷增加。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

天蠍座

塔羅牌：權杖Ace

象徵一個強而有力的開頭，也預示著挑戰的到來。只有拿出勇氣與行動力，才能收穫順利，使你心滿意足，是能帶給你成長的一個月。

1月事件預測：

1、與善解人意的異性特別有緣。

2、夫妻會在瑣碎事情上發生分歧。

3、有機會挑戰新領域。

4、和同學參加競技比賽會有意想不到的收穫。

5、出行機會頗多，可能因公出差。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

射手座

塔羅牌：錢幣七（逆位）

抽到這張牌代表遇到生活中不成熟的時機，可能會做一些徒勞無功的事，或是無法得到預期的成果，有時甚至非常努力，也難得到在意之人的讚許，本月要小心謹慎，忌與虎謀皮。

1月事件預測：

1、朋友感情失落會影響到你對愛情的追求熱情。

2、情侶會因去哪約會這種小事而發生爭執。

3、上半月是計劃得以落實的好時機。

4、像個迷糊蟲，可能會拿錯杯子，或是打錯電話。

5、花錢太過隨意，導致錢包縮水。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

　

摩羯座

塔羅牌：聖盃二（逆位）

正位代表平等、相愛，而逆位卻會帶來猜忌與對立，要小心估算錯誤，努力錯了方向。修復與身邊人的默契，用友善去回應，生活也將變得溫暖起來。

1月事件預測：

1、單身者的幽默會吸引到異性的關注。

2、與伴侶溝通會出現這樣那樣的不順。

3、得益同事的指點，找到事半功倍的工作方法。

4、有機會參加公益活動。

5、有機會因為短期投資獲利。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

水瓶座

塔羅牌：太陽

太陽充滿所有積極正面的力量，溫暖而陽光。太陽的出現，就意味著生活會充滿希望，所有的事情都會一帆風順。愛情、事業、財富都將有好的發展。

1月事件預測：

1、出現沒事就愛獻殷勤的人。

2、另一半會為了你拒絕誘惑。

3、新的工作項目做起來得心應手。

4、閨密會為你帶來感動與驚喜。

5、人際開銷增大。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

雙魚座

塔羅牌：寶劍六

此牌預示著將突破困難，獲得平靜與安慰。風也好，雨也好，都會到此為止，一切的不安終將畫下句點，是風雨之後見彩虹的一個月。

1月事件預測：

1、有人會毛遂自薦要當你的紅娘。

2、與情人的朋友互動增多，能加快融入對方的生活圈。

3、得到上司的表揚。

4、分享討論會給你帶來新的靈感。

5、有買房需求可及時出手。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★★

　

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