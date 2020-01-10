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【測字】總是花不夠？測出你的偏財好運從哪來

2020-01-10 11:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

錢總是不夠花嗎？如果懷疑自己財運不佳，能不能靠偏財運來「彌補」呢？就算是小錢，也別小看它喔，一來不無小補，二來小錢還可能凝聚成大財呢！科技紫微網就為你以四字測算，揭示新春時節你可以留意哪方面的偏財？

圖片來源／Shutterstock
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測字選項：

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選字一、興：撿便宜，得好康

你選擇的是「興」字，測出最近你的偏財好運來自於撿便宜。這段時間你對錢財頗為敏感，在購買生活用品與食物時很有一套，能迅速掌握好康情報，買到特價或活動促銷商品等。而且你的殺價能力相當強，不僅能掏到好物，還能賺到不小的差價，省下一大筆錢唷。

　

選字二、高：才藝出眾，兼職得財

一個「高」字，透露出最近你的偏財運多跟你的才藝成正比，擁有突出才藝者可有不少額外進財的機會。譬如動口生財（主持、顧問、推廣等）；書畫優秀作品被大師看中；文字功底紮實，投稿賺稿費；以唱歌跳舞到賺外快……等等。越有才華者，偏財運越強，可八方來財。這個時期要把實力秀出來，以當個斜槓青年為目標，把握偏財好運。

　

選字三、采：投注樂透等，中大獎機率高

從你選的「采」字來看，最近你的手氣佳，偏財好運多來自中獎，機率還不小呢！多留意生活中的數字、門牌號碼等，會是很好的明牌。經過投注站時就買幾注樂透，有抽獎機會也別錯過，很容易中獎。不過也不能因為運氣好就做起發財夢，想要以投機的方式賺大錢，須知貪念一起必損財！試試手氣，投一份希望就好。

　

選字四、烈：生意、投資，可得意外財

一個「烈」字是在告訴你，最近你的偏財好運多來自於投資財。你這個時期的投資運氣頗優，有機會憑著對市場的洞察與敏銳度，正確掌握到投資時機，且易在股票、基金、黃金等方面獲利。也有機會因為眼光獨到而發現商機、做些小生意，因而收穫頗豐。正是運用行動力與勇氣賺錢的時期，膽小、懶惰者則難以抓住此等好運。

　

【延伸閱讀】

姓名探玄機，你的正偏財均旺？

峇里島秘術，透視你的宿命財源

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

偏財運科技紫微網樂透

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