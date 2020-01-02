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2020年全新出發！12星座1月財運 誰能賺進大筆年終

2020-01-02 09:33聯合新聞網 安妞‧星座

圖／ingimage
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結束辛苦奮鬥的一年即將迎接2020年的全新出發！大家是不是準備好要除舊佈新迎新財啊！那就讓小孟老師來跟大家分享鼠年好運，鼠錢數到手軟軟，錢財滿貫人氣亨通的十二星座一月份財運吧！

牡羊座-健康消費高漲，當心買貴退不到差價

愛美愛朋友的牡羊座在一月份來臨時聚會特別多，一下朋友生日一下跨年活動，還有緊接下來的過年家族聚會！時常自帶聚光燈的牡羊座一定要保持白帥帥、水晶晶，所以他們在這時候一定會準備很多聚會秘密武器，類似飲食阻擋代謝錠，解酒之類的保健食品，讓他們撐過無數場的聚會續攤，又能維持亮麗形象，不過小孟老師在這邊提醒牡羊座，不要亂買保健食品容易買貴又沒吃完，最後沒有效果還吃不完呦～～

金牛座-天外飛來橫禍，花錢消災存錢祭改

金牛座的朋友在一月份出門在外千萬要注意了！特別會出現行車意外車禍大破財，尤其習性固定的你們在一月不要心血來潮換新鞋新車，容易一個走路不穩拐到腳讓你花錢上門診掛病號喔！所以小孟老師在這邊要特別提醒金牛座的朋友，一月份的時候就乖乖認真工作下班趕快回家呦～不然當心意外找上你，可是躲也躲不了的喔！建議可以身上可以帶個紫色平安小物擋煞氣喔！

雙子座-年前購物，衝動消費亂買一通

雙子座的朋友在一月份時遇上年前大採購，刺激性消費的他們總會忍不住蠢蠢欲動呦！因為你們精打細算也不會買太多囤積物品，但是限量期間的消費就會必買無疑！尤其年關將近，雙子座朋友此時會忍不住出現想換車購屋的想法，小孟老師在這邊提醒雙子座的朋友在一月份時，雙手不要太癢緊緊抓住自己的荷包，不然容易因為衝動消費後悔不已，還要可能資金調度出問題，還是要量力而為哦～

巨蟹座-家庭支出多，精打細算省荷包

巨蟹座的朋友在今年一月份財運方面運勢普通，尤其年關將近，你們將面臨生活支出的變化，特別是在家人身上的開銷會變多，例如家中長輩想要從新佈置家中擺設，你都會想盡辦法來滿足，因為愛家人愛宅在家的巨蟹座也會很願意這樣的花費，還有可能家族旅遊又是一筆支出，在此小孟老師提醒巨蟹座的朋友，錢要花在刀口上，能省則省以免享受成罪受呦！

獅子座-加薪在望，認真表現

去年整整憋了一整年的獅子座朋友們，辛苦你們囉！在2020新的一年開始，你們總算可以揚眉吐氣，可以好好用鈔票除一下身邊晦氣吧！在一月份開始，你們在工作上的表現開始得到上司主管的親睞，有機會獲得不錯的加薪調幅，而且如果您想休息度假遊學去，還有可能可以跟公司談到不錯的留職停薪津貼呢！真是恭喜獅子座的朋友哦！不過小孟老師提醒您，在一月份時要小心電話詐騙，信用卡盜刷的可能，不要傻傻以為真的中獎要給別人銀行帳號哦！

處女座-厄運好轉，加買穩定投資好時機

結束風雨飄搖的2019年，處女座在新的一年一月份財運稍微好轉，可以在這個月份清償一些小額債務，處理掉一些無需再留戀的賠錢投資，此時若有一些投資計畫的處女座朋友們，也建議您勤做筆記慎選穩定型的投資，切莫衝動高額投資海外新型市場發展及期貨，很有可能錢財一去不復返，讓您哭到沒目屎，又變成去年一樣的財務缺口輪迴哦！在此小孟老師提醒您，一月份好好將錢留下過個開心鼠年迎新財最好哦～

天秤座-債主還錢，開心過年

時常不好意思拒絕別人的天秤座，在2019年左右為難的情況下應該有不少錢不好意思開口跟朋友要回來吧！不過開春一月份恭喜天秤座的朋友，在這個月份會有機會債主主動出現償還債務，而且還給了你小小紅包錢，讓您喜出望外飛上天哦！甚至可能去年有理賠訴訟的人，在一月份時都會拿到不錯的理賠金額哦～在此小孟老師提醒天秤座的朋友，去年的經驗要引以為戒，2020年不要再當濫好人借錢給別人或擔保當人頭哦！要小心提防以免官司訴訟。

天蠍座-業績上升，理財達人

一月期間天蠍座的你們特別好運，在工作上業績提升人緣旺旺，也可能遇上不錯的貴人幫忙，帶動你們的財運攀升運勢長紅，在這個時候的天蠍座朋友，非常建議可以購入保值性的物件，或做外幣投資，海外新興市場的創業，你們會因為獨到的眼光而大放異采哦！小孟老師在這邊建議天蠍座朋友，可以在家中廁所放上金色面紙盒讓你越抽越發財，好好運用你們的聰明智慧，在一月份賺到荷包滿滿，多到滿出來。

射手座-為情人破財，甜蜜的負擔

去年財運旺旺一整年的射手座，在今年也是不容小覷，不過在一月份開始容易為了討另外一半開心大灑金錢，有可能與另一半愛情遠距不惜代價當空中飛人，或者禮物花費買新手機、最新遊戲機型，喜歡不一樣的你們變幻巧思浪漫驚喜，讓您享受甜蜜之餘忘了負擔哦！小孟老師在這邊提醒射手座的朋友，感情也可以細水長流用心經營，可別為了一時激情浪漫氣氛，在一月份破財破到口袋穿孔，建議可在房間或辦公室放上一盆開運竹，為你財運加分哦。

摩羯座-偏財不斷，股利滾滾來

恭喜摩羯座的朋友在2020年開春一月財運旺旺，數錢數到笑呵呵！在這個月的你們偏財運佳，很有可能在過年期間隨手買個刮刮樂都能中大獎，而且還會意外發現撿到發票中獎，真的是財神爺眷顧哦！還有以往有在認真理財的摩羯座朋友，在這個幸運的一月份，過去所投資的基金股票都有機會收到不錯的回報率哦！因此小孟老師建議您，把握機會在這個月好好規劃一下理財，有機會財源滾滾來，歡喜豐收過新年哦！

水瓶座-打折優惠買到手骨折，提回家中變垃圾

水瓶座的朋友一月財運平平，喜歡嚐鮮的你們在這個時候特別容易亂買東西，看到折扣優惠就會自動掏出錢包買個不停！連最流行的食物外送平台優惠你們都不放過，立刻下單訂了一堆食物也吃不下，只是享受一時的新鮮感，真是讓身邊的人看得直搖頭，這邊小孟老師建議水瓶座的朋友，在一月份期間最好將錢投資在學習上，讓你新的一年更有競爭力，不要再亂買小東西最後都變成廢墟堆在家哦！

雙魚座-正財偏財旺，發票中獎對不完

恭喜辛苦過去一年的雙魚座朋友，在一月份開始你們過去所付出的努力開始就要回報囉！你們在工作上先前的努力，這個月份特別明顯會給你們回饋與獎勵，首先你們會有比別人多的年終獎金，還有公司分紅的機會，真是羨煞旁人眼光，再加上你們喜歡碰一些小運氣，在一月份兌獎刮刮樂可是中獎機率超高！在這邊小孟老師建議您，可在腰帶內用奇異筆畫上九個金錢符號，代表腰纏萬貫富甲一方，吸引更多好運上身，正財外快賺錢賺不完。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

偏財運運勢刮刮樂

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