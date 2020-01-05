殺破狼周運勢／雙子天秤尾牙中大獎 水瓶當心被裁員

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殺破狼2020年1月6日～1月12日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，太陽、水星、土星、冥王星合相在志業宮位，職場上的職務有些異動，會在此時升任主管職，或是接手重要的職位，背負重責大任。某些白羊座會因為跳槽以及工作的異動，而必須搬家或離家。

人際關係運勢佳，金星持續在人際關係宮位行進，年末有很多尾牙以及社交活動的邀約，會在一些場合結識新的人脈，甚至會遇見讓你有好感的對象。此時也會有朋友請你吃飯，在交際圈中非常活躍。

感情運方面，金星持續在人際關係宮位行進，與朋友保持良好的往來，彼此能相互幫助，是最好的距離，與喜歡的人之間的關係才能長久經營。單身的白羊座會想多參與聯誼活動，多認識一些新對象作為選擇。

本週須注意的部分：

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，注意家中女性成員的身體狀況與人身安全，此時比較容易與家人吵架，負氣離家。某些白羊座會因為工作需求離家或搬家，家宅或家庭有變動的狀況。

學業運方面，火星持續在遠行宮位行進，期末報告已經堆到恨天高，每天都要熬夜趕作業與報告。此時會有許多考試，許多成績可能都在被當邊緣，會是課業壓力較大的時期。

金牛座：

整體運勢：

遠行運方面，太陽、水星、土星、冥王星合相在遠行宮位，許多金牛座會有非常多與海外人士交流的機會。長時間待在海外工作、升學、生活的金牛座，會有一個突破性的進展，進入一個跨國際性的組織，或是申請到好學校。

工作運佳，金星持續在志業宮位行進，在職場上的地位舉足輕重，會感覺有許多人都需要你的幫助。某些金牛座可能會需要外派，或是到異地出差、駐點一陣子，有一些重要的任務非你執行不可。

感情運方面，火星持續在慾望宮位行進，與喜歡的對象在肉體關係上的互動較為頻繁，需求量也比較多。單身的金牛座，會尋求一夜情解決生理需求，需特別當心帶病的爛桃花。

本週須注意的部分：

交通運方面，月蝕發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，可能會換新車，或是轉換通勤的方式。這段時間特別容易發生交通意外，或是與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，請特別注意交通安全。

健康運方面，火星持續行進在疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害，同時當心無妄之災，注意人身安全，不要涉入危險的地方與活動。火氣會比較大，容易嘴破、便秘、長痘痘，有些器官容易發炎。

雙子座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽、水星、土星、冥王星合相在財務宮位，同時木星也坐落在財務宮位，偏財運佳，尾牙會抽中大獎，過年時會獲得更充裕的資金。此時也可試試手氣，中獎機率較高。某些雙子座會因為繼承的關係獲得大筆資產。

遠行運佳，金星行進在遠行宮位，趁著年節前的淡季用特休出門旅行，會覺得格外清爽，機票與住宿便宜，甚至會獲得升等的待遇。某些雙子座在海外會有豔遇。

工作運方面，在志業宮位的海王星脫離不良相位的影響，豬隊友目前脫隊中，感覺整個工作進度非常流暢，職場十分清爽，不過這樣的日子可能不會維持太久，你必須在這段期間把所有的前置作業都預備好。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星行進在感情宮位，在言語上較為輕挑，容易惹惱喜歡的人，平常覺得無傷大雅的玩笑，對方其實不太能接受，當心擦槍走火，踩到對方的地雷。

健康運方面，太陽、水星、土星、冥王星合相在疾厄宮位，受到月蝕能量的影響，此時需特別注意身體狀況與人身安全，容易遇到無妄之災，不要涉入危險的地區、行為，不要挑戰危險的關係，就算不會危及性命，也容易惹上官非。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，太陽、水星、土星、冥王星合相在感情宮位，同時木星也坐落在感情宮位，經過許多情感上的紛擾，終於尋覓到可以靠岸的港灣，不要耽溺在過去的不幸，這會因此錯過身邊真心對待你的人。

金錢運佳，金星持續行進財務宮位，偏財運佳，可試試手氣，尾牙會抽中現金獎，或是獲得你喜歡的東西。某些巨蟹座會得到比其他同事還多一些的年終獎金，這是公司對你能力的肯定。

本週須注意的部分：

健康運方面，月蝕發生在命宮，當心吃壞肚子，得急性腸胃炎，某些巨蟹座這段時間會特別焦躁，此時會是情緒疾病好發的高峰期。金星持續行進在疾厄宮位，也要當心感冒，喉嚨容易發炎。

工作運方面，火星持續行進在工作宮位，歲末年終工作量暴增，常常需要加班，才能趕在過年前將許多進度收尾完成。由於太過操勞，火氣比較大，當心嘴破、便秘、長痘痘。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的海王星，與太陽、水星、土星、冥王星有良好連結，會獲得比以往還豐厚的年終獎金，過個好年。尾牙會抽中小獎，財庫不無小補。同時會有許多額外的外快收益進帳。

感情運方面，金星持續行進在感情宮位，與喜歡的人對於即將到來的假期有許多計畫，會想到沒人打擾的地方好好相處，享受兩人世界。單身的獅子座會對某個體貼又熱心的人產生特別的好感。

本週須注意的部分：

工作運方面，太陽、水星、土星、冥王星合相在工作宮位，受到月蝕的影響，在職場的位置明顯被提升，也會有許多重擔落在你身上，對於要不要承接更繁重的業務感到猶疑不定，精神壓力也會比較大。

健康運方面，太陽、水星、土星、冥王星、木星齊聚在健康宮位，注意心血管、呼吸系統、泌尿系統的疾病，代謝狀況不良，容易水腫、發福。精神宮位受到月蝕的能量影響，精神狀況較為焦慮，須留意情緒疾病的問題。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，太陽、水星、土星、冥王星、木星齊聚在戀愛宮位，怦然心動的對象翩然降臨在身旁，為了這個人，你願意再相信一次愛情。感情穩定的處女座，會迎來一個讓你們兩人都喜悅的小生命，可能是一個小孩，或是寵物。

工作運佳，金星持續行進在工作宮位，許多事務進入收尾階段，許多處女座早已把工作都處理完畢，等待年假到來，會在這段時間把特休假休完，身心靈放空一陣子。某些處女座在職場表現出色，能力被許多人肯定。

本週須注意的部分：

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，會發生一些不愉快的事情，使你必須封鎖掉一些朋友，離開某個社群或團體。某些處女座突然得知某個朋友過世的消息，感到十分震驚。

家宅運方面，火星持續行進在家宅宮位，有許多親戚將會在年節期間到訪，家中格外熱鬧，也會特別吵。有些處女座會想在年節期間飛到國外去圖個寧靜，會被家人覺得不合群。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的金星相位良好，是桃花旺盛的時期。有人有意無意對你表示好感，很想問清楚，對方卻總是不正面回答你。某些天秤座在玩別人家的寵物或小孩時覺得很療癒，對於擁有自己的孩子或收養毛孩有些心動。

金錢運佳，在財務宮位的天王星與金星有良好連結，偏財運佳，尾牙會抽中大獎，也可在此時買彩券或對發票試試手氣，中獎率很高。有投資習慣的天秤座，短線可獲利了結。

本週須注意的部分：

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，公司正面臨組織的變動，職務會面臨調整。某些天秤座對於目前的工作感到悲觀，會在此時想轉換跑道，跳槽到新的領域去，

家宅運方面，太陽、水星、土星、冥王星合相在家宅宮位，受到月蝕的能量影響，會因為工作的變動而搬家，某些天秤座會在此時想辭掉工作，專心照顧家人或是回家鄉接管家業。

交通運方面，火星進入交通宮位，要特別注意交通安全，即便通勤搭公車，也比較容易遇到開車不穩定的司機，使你在公車上摔倒碰撞，造成瘀青或傷害。有開車的天秤座，則要當心行車糾紛，被開罰單的機率也比較高。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，在感情宮位的天王星脫離不良相位的影響，心目中的高嶺之花似乎也有可愛的一面，並不是如此地高不可攀，使你深受吸引，但每次主動搭訕時，對方又會變得有些冷淡。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，在年終之際，會有許多兼差的機會，可以多賺一些錢，此時會積極地多接一些案件過好年，不過預期外的支出也比較多，許多每年必需的固定消費，今年似乎都漲價了。

工作運方面，太陽、水星、土星、冥王星、木星齊聚在面試宮位，目前有許多單位爭相挖角，面試的機會較多，除了讓別人評估你，你也正在仔細評估要到哪個領域發展。

本週須注意的部分：

學業運方面，月蝕發生在學業宮位，與某些同學建立了革命般的情感，不過卻可能因為各自在學習領域上的專業與規劃不同，在這個學習之後，你就要與同學們拆夥，各奔前程，轉到別的系所就讀，有些捨不得。

遠行運方面，月蝕發生在遠行宮位，受到太陽、水星、土星與冥王星的影響，遠行在外，容易遇到交通受阻、困在外地的事件，或是遇到車禍相關的問題，會是一趟不愉快的旅程，可以的話，這段時間盡量不要出國旅遊。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，某些不愉快的事件，會因禍得福，獲得一大筆賠償，使得先前欠下的債務一筆勾消。某些射手座則是在保險或是繼承權利方面得到一筆資產，卻也要負擔一筆稅務。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，接了許多零星的案件，加總起來賺了不少錢，會開始思考如何整合這些工作資源，使自己能夠統一管理這些工作。

旅遊運佳，在旅遊宮位的金星脫離不良相位的影響，想去泡溫泉，或是出門來個輕旅行就出發吧，此時出門遊玩，會遇到好事情。某些射手座甚至因為特殊的身份，待遇被升等，獲得比較高級的招待。

本週須注意的部分：

感情運方面，月蝕發生在慾望宮位，在親密關係上表現不佳，被對方嫌棄。單身的射手座須避免涉入一夜情，惹上爛桃花，容易因此惹上官非，得不償失。

健康運方面，火星進入命宮，會是感覺體力嚴重下滑的時期，許多事情不斷消耗你的精力，感覺特別疲累。注意血光之災，容易發生意外傷害，若不小心感冒，很容易發燒，或是有扁桃腺發炎的症狀。月蝕發生在疾厄宮位，注意人身安全，甚至因為急性疾病，必須入院動手術治療。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運佳，金星持續順行在金錢宮位，歲末年終會想為自己添購新衣服、換一換隨身要用的3Ｃ產品，買些小家電，除了犒賞自己，在新的一年也可以有新的氣象。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，可選在連續假期前先到熱門的觀光景點旅遊，會比較清爽舒適。最近心中有許多負面的情緒垃圾需要清理，不妨早點休假出門走走。

工作運方面，太陽、水星、土星、冥王星、木星齊聚在命宮，在職場上可以握有選擇的權力，挑選你想要的合作夥伴或團隊，儘管不是接主管職，也有選擇上司的自由，此時的決定，將決定未來一年的命運。

本週須注意的部分：

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，不要覺得自己的倔強與固執，對方都能包容，這段時間會有許多事考驗著對方的耐性，一旦太過於自我中心，很容易被分手。某些摩羯座也會特別想結束掉一些孽緣與回憶，把一些回憶全燒掉。

健康運方面，太陽、水星、土星、冥王星、木星齊聚在命宮，受到月蝕的能量影響，一個小感冒，可能會引發整個身體極大的連鎖效應，甚至危及生命。任何小問題，這段時間都不能忽視。

水瓶座：

整體運勢：

感情運佳，金星持續在命宮行進，喜歡的人有些貼心的小舉動，使你感覺很甜蜜很開心。單身的水瓶座，桃花運旺盛，有許多人會對你表達好感，同時會收到很多小禮物。

人際關係方面，火星持續在人際關係行進，尾牙的時候不妨選擇參與表演或是扮裝活動，會非常討喜，在公司成為焦點，使你輕易地獲得新的人脈。最近的社交活動邀約也特別多，跟某些朋友聚在一起感覺很愉快。

本週須注意的部分：

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，整個公司組織處在不穩定的狀況下，正在丟履歷，跳槽換跑道。某些水瓶座會被調到一個匪夷所思的單位，其實是有意逼你要離職，此時也要當心被無預警被裁員。

健康運方面，月蝕發生在健康宮位，容易因為工作過勞而影響身體健康，甚至爆發危及生命的疾病。精神宮位聚集了5顆行星，此時工作壓力較大，會特別焦躁不安，需特別注意情緒方面的疾病，可找一些健康的管道紓解負面能量。

雙魚座：

整體運勢：

人際關係方面，太陽、水星、土星、冥王星、木星齊聚在人際關係宮位，會因為某件事情成為大眾關注的焦點，甚至建立起一個重要的團體，成為你成就各種事情上的資源。

旅遊運佳，在旅遊宮位的天王星相位良好，臨時決定一個行程，在連續假期來臨前快閃某個城市，享受假期前的悠閒。某些雙魚座因為工作的需要到外地出差，會發覺一個令你驚艷的私房景點。

本週須注意的部分：

感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，決定事情不要太任性，容易被喜歡的人討厭，或是被分手，有小孩以及養寵物的雙魚座，要注意孩子的身體健康與情緒狀況，他們比較容易跟你吵架。

工作運方面，火星進入志業宮位，對於目前的工作有些倦勤，會想逃離忙碌的生活，暫時放空一陣子。某些雙魚座會有種人在江湖，身不由己的感覺，有許多人要你幫忙，沒有任何空檔可以停下來休息。

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