每日星座運勢／天秤節約意識特別強 事業秉持熱忱
2020-01-11
牡羊座
思緒飄渺，不要做幻想主角。
整體運：★★★☆☆
單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約上好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。
愛情運：★★★☆☆
單身者有許多與異性接觸的機會，戀愛指數升高；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。
事業運：★★☆☆☆
易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。
財運：★★★☆☆
生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-07:00嫩芽綠
開運方位：東南方向
金牛座
休息好，確保精力旺盛。
整體運：★★★★☆
今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。
愛情運：★★★☆☆
適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。
事業運：★★★★★
運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。
財運：★★★☆☆
錯誤判斷會使金錢嚴重流失。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00乳酪白
開運方位：正北方向
雙子座
大膽追求激情。
整體運：★★★★☆
性愛方面兩人的交流較重要，放下羞怯心理，坦誠積極地追求美妙新鮮感覺，能助愛情歷久彌新；投資運旺盛，證券投資易獲較高利潤，不過要對產品慎重選擇，加強風險承受能力；學生思維比較混亂，應適當放鬆。
愛情運：★★★★☆
桃花氣勢如虹，約會不斷。新鮮的約會地點能讓你玩的很開心，就算再忙也要抽空赴約唷！
事業運：★★★★☆
行事果決，超強的行動力讓你「過五關，斬六將」，讓身邊的人驚歎不已。
財運：★★★★☆
正財、偏財運都不錯，小小賭注也能贏得樂觀回報。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：19:00-21:00蜜瓜黃
開運方位：正北方向
巨蟹座
有心想事成的愉悅感。
整體運：★★★★★
與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶上另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。
愛情運：★★★★☆
單身者多注意自己的言行舉止與穿著打扮，很容易博取異性的好感；戀愛中的人約會較頻繁。
事業運：★★★★☆
享樂慾望增高，渴望吃美食、穿名牌衣服，偶爾放縱一下無妨，但別太過火喔！
財運：★★★★★
財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會可以撈一筆！別錯過今日的大好財運喔！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-06:00萊姆黃
開運方位：正東方向
獅子座
衝動是魔鬼。
整體運：★★★★☆
投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大大方地與對方交往會有好結果喔！
事業運：★★★☆☆
人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。
財運：★★★☆☆
進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-19:00青金石藍
開運方位：正南方向
處女座
運勢強盛，好運降臨。
整體運：★★★★☆
今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。
愛情運：★★★★☆
夫妻相處的時間較多，聚在一起其樂融融；單身者在玩樂中易結識有權有勢的異性朋友。
事業運：★★★★☆
樂觀的一天，能積極面對生活，好運也不斷降臨到你身上，有機會收到朋友的禮物！
財運：★★★★☆
來財主要靠專業技術，工作專精、賣力者進財豐厚。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-16:00深茄紫
開運方位：正西方向
天秤座
不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。
整體運：★★★★★
如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。
愛情運：★★★★☆
另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。
事業運：★★★★★
充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。
財運：★★★★☆
財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-24:00湖水綠
開運方位：正東方向
天蠍座
很容易便得到滿足。
整體運：★★★☆☆
情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。
愛情運：★★★☆☆
單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。
事業運：★★★☆☆
諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！
財運：★★★☆☆
少出門、少點社交活動，否則會使開銷增加！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-22:00鉑金灰
開運方位：東北方向
射手座
被愛包圍。
整體運：★★★★☆
今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的講解，學習狀況將能得到突破。
愛情運：★★★★★
動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；最好表現出多重面貌，讓他感受到你神秘多變的一面。
事業運：★★★★☆
情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。
財運：★★★☆☆
有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00琉璃銀
開運方位：東北方向
摩羯座
有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。
整體運：★★★★★
今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。集體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計劃，可行性頗高。
愛情運：★★★★★
情人配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。
事業運：★★★★☆
直覺力頗強，對一些事情極具危機感，若能很好地運用資源可獲得強大的助力。
財運：★★★★☆
奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：04:00-06:00桐花白
開運方位：西南方向
水瓶座
有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。
整體運：★★★☆☆
不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你積累不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電器檢查一遍。
愛情運：★★★☆☆
忙著自己的事情而把另一半忘了，幸好對方理解你，沒因此放在心上，別忘了日後給對方補償哦。
事業運：★★★☆☆
多考慮周圍的人，自顧自的埋頭苦幹效果不一定好。多與同事合作，共同進步。
財運：★★☆☆☆
生意上容易出現意料之外的麻煩。例如：資金周轉困難、債主拖延、貨款出現問題等等。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-16:00雪花銀
開運方位：正北方向
雙魚座
別忽略健康的重要，要有正常的作息時間。
整體運：★★★☆☆
雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。
事業運：★★★☆☆
有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！
財運：★★★★☆
金錢上有支援者。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-07:00蘑菇灰
開運方位：正北方向
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