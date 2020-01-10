每日星座運勢／處女事業忙碌助發展 投資風險較小

圖／ingimage 分享 facebook

2020-01-10

牡羊座

出門會有不順。

整體運：★★★☆☆

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

愛情運：★★★☆☆

多抽點時間陪陪另一半，冷落了對方，小心感情危機一觸即發唷！

事業運：★★★★☆

組織領導能力可得到充分發揮，各類活動在你的組織下都井然有序，得到主管賞識的機率大增。

財運：★★☆☆☆

容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00青金石藍

開運方位：東南方向

金牛座

安心顧好自己，不要東想西想。

整體運：★★★★☆

不要以為西餐廳才是製造浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有去掙外快的想法還是趁早打住的好，不然得不償失的可是你哦。

愛情運：★★★★★

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣示愛吧！

事業運：★★★★☆

多接納他人忠告，不要固執己見，尤其是專業機構通過調查所顯示的數據信息，更要予以重視。

財運：★★☆☆☆

別把錢抓得太緊，花些錢讓自己高興高興吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00遠洋藍

開運方位：西北方向

雙子座

好奇心會讓你捲入是非之中。

整體運：★★★☆☆

鄰里之間難免家長裡短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

愛情運：★★☆☆☆

今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。

事業運：★★★★☆

開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，工作起來相對也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。

財運：★★★☆☆

很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

別為今後的發展路埋下隱患。

整體運：★★★☆☆

在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。

愛情運：★★★★☆

有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！

事業運：★★☆☆☆

心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。

財運：★★☆☆☆

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不算順！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00琥珀橙

開運方位：西南方向

獅子座

遇到問題，不宜找同齡人商量。

整體運：★★☆☆☆

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

事業運：★★★☆☆

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推脫責任。

財運：★★☆☆☆

事業不定，財源不開。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00鉑金灰

開運方位：正東方向

處女座

幸運的一天，擁有明確的目標。

整體運：★★★★★

今天多花點心思打扮吧！買來的化妝品和漂亮衣服不要老放在家裡供著，今天正是它們幫你的時候哦！投資風險較小，不妨去股市轉轉；知道自己想要的，勤快而努力，為工作日畫一個圓滿的句號。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，適合主動出擊；老夫老妻呢就不妨製造點浪漫的情調吧！

事業運：★★★★☆

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可是對於往後的發展會有正面的幫助，只要積極點，你的點子與想法容易受到肯定。

財運：★★★★☆

今日的財運受到祖先長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題就可迎刃而解！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

天秤座

情緒比較亢奮，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，注意多與異性交流，培養自己的自信心,有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果掌控太緊會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

財運：★★★★☆

投資和積蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活的安全感。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00翡翠綠

開運方位：東北方向

天蠍座

與人交流注意方式方法。

整體運：★★★☆☆

對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，注意方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再做投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。

愛情運：★★★☆☆

保持心情開朗，自然大方地與異性相處，可提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

用樂觀的心態面對壓力，並將之轉化為動力，會發現事情並沒有你認為的那麼沉重複雜。

財運：★★☆☆☆

今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上面囉！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00芥末黃

開運方位：西南方向

射手座

心情煩亂，可用工作來充實自己。

整體運：★★☆☆☆

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

愛情運：★★☆☆☆

無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。

事業運：★★★☆☆

細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其聲音的處理會成為談判成功與否的重要因素。

財運：★★☆☆☆

有錢別隨意外露，小心破財！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00硃砂紅

開運方位：正南方向

摩羯座

身體欠佳，心情比較沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

愛情運：★★★☆☆

心情不好時，千萬別把壞脾氣發洩在情人身上，小心對方受不了你而躲著你唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，問題特別多，是個壓力重重的一天，尤其是對上溝通時要謹言慎行，不要一意孤行，聽話點問題就少一點。

財運：★☆☆☆☆

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，破財倒楣事情多多，金錢上保守為宜，破財時宜想想破財消災，不要太在意。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00蘋果綠

開運方位：正西方向

水瓶座

很有自己的想法，聽不進人言。

整體運：★★☆☆☆

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

愛情運：★★★☆☆

有機會遇到心儀的對象，請用大方、誠懇的態度去和他交朋友，製造良好的第一印象。

事業運：★★☆☆☆

由於凡事力求表現，在所處環境裡顯得太突兀，會使得身邊烽火連天，成為眾人圍攻對象，還是低調點好！

財運：★★★☆☆

暗中求財為宜，新點子、新商機一曝光就容易引來同業的競爭者瓜分大餅或抄襲模仿。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00大理石灰

開運方位：東南方向

雙魚座

心情不錯，注意出外安全。

整體運：★★★★☆

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊墜能令彼此你儂我儂。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事配合相當默契，易取得突破性成果。

愛情運：★★★★☆

桃花盛開，單身者有機會與成熟型異性結緣，對方細心關懷讓你很感動。

事業運：★★★★☆

是你體現不凡見識的絕好時機，你針對管理提出的新穎理念有被公司高層接受的機會。

財運：★★★☆☆

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00水鑽藍

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





