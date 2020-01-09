每日星座運勢／金牛獨特眼光財運好 求職機會良好

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2020-01-9

牡羊座

積極樂觀面對生活。

整體運：★★☆☆☆

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

愛情運：★★☆☆☆

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

事業運：★★★☆☆

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花了過量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不延後完成。

財運：★★★☆☆

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00薔薇粉

開運方位：正南方向

金牛座

今天宜行動，可別呆在家裡浪費時間。

整體運：★★★★★

桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞅準時機，果斷出擊。求職機會良好，處於失業中的人今天不妨出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

事業運：★★★★☆

今日是個辛苦耕耘的日子，忙碌是一定要的啦！較適合一個人獨立作業，不太適合與人合作。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

雙子座

今天顯得感情用事。

整體運：★★☆☆☆

感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。

愛情運：★★★☆☆

已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。

事業運：★★☆☆☆

與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。

財運：★★☆☆☆

今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙，判斷錯誤造成居多。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

貴人相助，事業可望有新的發展。

整體運：★★★☆☆

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。

事業運：★★★☆☆

工作上中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00和闐玉白

開運方位：正西方向

獅子座

運勢平順，得益於朋友助力。

整體運：★★★☆☆

朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策劃易浮現；感情上不要把希望寄托在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的咧！

事業運：★★★★☆

機會頗多，若無法確定自己有充足的把握，可求助於親友，他們會給你有利的幫助。

財運：★★★☆☆

面對高風險投資，你的每一步要更謹慎！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00可可棕

開運方位：西南方向

處女座

三人行必有我師。

整體運：★★★★☆

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈就越使你有失去的危險喔！失之東隅，收之桑榆，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是今日可不輕鬆呢，少有機會可以閒下來。

財運：★★★★☆

財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時不妨拿點出來行善喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

天秤座

多注意休息。

整體運：★★★☆☆

藉助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款位數有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

愛情運：★★☆☆☆

今天不是約會的好時機，小心不要聊到彼此都敏感的話題。

事業運：★★★☆☆

上班族加強人際關係，可為事業發展鋪路。

財運：★★★★☆

主動與人合作，你會獲得更多的回報。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00鉑金灰

開運方位：正東方向

天蠍座

細節上的處理不能疏忽。

整體運：★★★★☆

感情上重視心靈溝通的契合度，因怕表錯情，會錯意，對對方的試探比較多；學生族對課外活動比較熱衷，在活動中能突顯出你的專長和能力；與人相處時你給人初始印象還不賴，但細節方面的疏忽會讓你的形象大打折扣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！

事業運：★★★★☆

思維很活躍，腦中常常會有很新奇的創意蹦出來，這些特別的想法給你帶來極大的靈感，對工作很有幫助。

財運：★★★☆☆

走馬看花的顧客較多，保持耐心才好。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00墨玉綠

開運方位：西南方向

射手座

情緒低落，讓你覺得萬事不順。

整體運：★☆☆☆☆

與情人的交往涉及到一些現實問題，你的迴避令對方誤會，感情出現裂痕，應及時解釋。不宜參與新項目的運作，情緒不佳容易犯錯誤。購物慾很強烈，很難抵制商家的誘惑而買下一堆無用的東西。

愛情運：★★☆☆☆

熱戀中的人有想結婚的念頭，這多是你單方面的想法，還得多與戀人商量才好。

事業運：★★☆☆☆

情緒不佳，無法靜下心來投入工作，但今天的工作對你很重要，一定要自我調整，這樣才會有良好工作狀態。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

摩羯座

直覺力敏銳，能發現不少投資機會。

整體運：★★★★☆

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心，同時也多了一份責任，陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情會更顯牢固。

愛情運：★★★☆☆

喜歡亂亂跑的一天，容易忽略對方的感受喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易神遊，不太容易專心一意呢，要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議。

財運：★★★★☆

有意外的機會來到你身邊，使你的財路更加暢通。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00和闐玉白

開運方位：東北方向

水瓶座

多聆聽他人的聲音。

整體運：★★★☆☆

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

愛情運：★★★★☆

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

事業運：★★★☆☆

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

財運：★★★☆☆

偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00石榴紅

開運方位：西北方向

雙魚座

退一步海闊天空。

整體運：★★☆☆☆

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半別太強勢，和平共處、共同做些家務，會讓你感受到溫馨與甜蜜喔！

事業運：★★☆☆☆

思維有如污泥淤塞，創作力與應變力罷工，瑣碎的麻煩不見停歇，會逼得你越來越急躁。

財運：★★☆☆☆

只要能經得起環境競爭、是非的考驗，財運就會漸佳。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

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