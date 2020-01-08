每日星座運勢／牡羊愛情發揮出魔力 投資獲得厚利

圖／ingimage 分享 facebook

2020-01-8

牡羊座

愛情發揮出它的魔力。

整體運：★★★★★

今天會面對各方面的挑戰，如面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場面，但當你面臨角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能獲得厚利。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的範疇，工作性質太枯燥單一會讓你欲振乏力。

財運：★★★★★

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00琥珀橙

開運方位：西北方向

金牛座

開心的時刻需自己用心製造。

整體運：★★★☆☆

社交運較好，把朋友們請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收穫不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，會有小狀況發生，必須用冷靜的頭腦來應對，對於突發狀況不要不耐煩喔！

財運：★★★☆☆

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00脆梅青

開運方位：西北方向

雙子座

比較平和的一天，沒有什麼事情發生。

整體運：★★★☆☆

愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的想法，要加入一點新鮮的氣息。財運上一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

事業運：★★★☆☆

過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。

財運：★★★☆☆

在投資上不宜太過冒險。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00鈦晶金

開運方位：東北方向

巨蟹座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。

事業運：★★☆☆☆

準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。

財運：★★☆☆☆

財運弱，所以呢，不要負債就對了。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

獅子座

臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

整體運：★★★★☆

今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察其動態跟走向，別輕易聽信他人的慫恿。工作上你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。

愛情運：★★★★☆

今天你相信全心的付出總能感動對方，心甘情願的為對方操心操勞，就算自己受點委屈，一想起有一天會讓對方接受，心裡還是美滋滋的。

事業運：★★★★★

事業運不錯唷！容易得到長輩或上司的庇蔭照顧，也有機會被賦予特殊的任務。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念愈重、壓力愈大！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00杜鵑粉

開運方位：正北方向

處女座

感情較脆弱，容易受到傷害。

整體運：★★★☆☆

今天愁緒紛飛，憶起過往，內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定，有點像小孩子般的無助，想要被呵護，快裝無辜搏取同情！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點倦怠，有氣無力；乖乖的把份內事做好，以免落人口舌。

財運：★★★☆☆

短線投資可獲利，但貪多必失。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

天秤座

注意說話的尺度，不要過於隨便。

整體運：★☆☆☆☆

工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情況有點糟，想辦法善後，不要繼續胡鬧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！

財運：★☆☆☆☆

衝動是魔鬼，若不想拆夥，說話可要委婉些。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

天蠍座

行動力欠缺，小心坐吃山空。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

愛情運：★★☆☆☆

情緒波動較大，在與別一半相處時，別生悶氣，心裡有話應挑明了說！

事業運：★★☆☆☆

其實你只要對自己多些信心，相信今天的這些事務你都能做得很好的。

財運：★★☆☆☆

不利於投資、不利於金錢遊戲，安分守己日子會好過一點！

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

射手座

關心一下身邊的人。

整體運：★★★★☆

與戀人之間的矛盾，要及時解決，不然會到難以挽回的局面；經濟上的問題，詢問一下男性長輩，他是你今天的招財福星；把你的方案請主管看看，不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看。

愛情運：★★★☆☆

平平的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

財運：★★★★☆

透過朋友，有機會瞭解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集資料。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00橄欖綠

開運方位：正北方向

摩羯座

從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

整體運：★★☆☆☆

今天很積極地做事，為他人付出，可收穫甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半的家人或友人相處愉快，彼此都能感受到家庭的溫暖。

事業運：★☆☆☆☆

今日是個口舌紛爭多多的一天，口風緊一點，不要參與同事的批鬥行列，特別要注意言者無心聽者有意的誤會發生。

財運：★★★☆☆

鬆懈怠惰者，財運不太好，恐暗中為財所苦！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00橄欖綠

開運方位：正北方向

水瓶座

有苦有樂的一天。

整體運：★★★★☆

今天有外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食和觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情可能會發生夭折；今天有破財的風險，不宜投資。

愛情運：★★☆☆☆

別太憂鬱，事情沒你想得嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

事業運：★★★★★

事業運頗優，工作上會有很好的進展，尤其在部門間的協調上。今日容易感受到人緣好的優勢喔！

財運：★★★☆☆

想死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一頓，買點喜歡的小東西。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00深茄紫

開運方位：東南方向

雙魚座

首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

整體運：★★★☆☆

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費，控制自己的購買慾是你要做好的功課。

愛情運：★★★★☆

已婚者聚少離多，容易從另一半身上獲得驚喜；單身者多參加社交活動可提升桃花運。

事業運：★★☆☆☆

凡事都要親力親為，雖然是很認真的工作態度，但無疑也給自己增加負擔，不如放手讓他人做。

財運：★★☆☆☆

財來財去，常常不知道把錢花哪去了！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





