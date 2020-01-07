每日星座運勢／摩羯好運勢擴展人脈 創作構思新穎

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2020-01-7

牡羊座

今天心情愉快，做事也很順利。

整體運：★★★★☆

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都能得到很多情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己積累了寶貴的人力資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

愛情運：★★★☆☆

有異性邀約就大方赴約吧，不必刻意打扮，太過客氣、講究反而容易令對方不悅。

事業運：★★★★☆

貴人助力強，工作上遇到困難可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

財運：★★★★☆

財運不錯，易收到好友的贈禮，別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00鈦晶金

開運方位：東北方向

金牛座

遇事別太快下論斷，易出錯。

整體運：★★☆☆☆

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

愛情運：★★☆☆☆

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多，成熟點，別意氣用事！

財運：★★☆☆☆

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00象牙白

開運方位：西南方向

雙子座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到他時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

事業運：★★★☆☆

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

財運：★★★☆☆

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

巨蟹座

驚喜不斷。

整體運：★★★★☆

對若即若離的感情本已不抱希望，但峰迴路轉，前景越顯明朗。默默做事，未曾刻意表現，但意外地獲得上司的嘉獎。穩紮穩打的投資方式，雖然沒有獲得暴利時的欣喜，但也不曾出現極度低落的情景，朝著預定的目標邁進。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與伴侶約約會、看看電影都很不錯，會有浪漫甜蜜的感覺。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，易有創意表現，是表現的好時機，在機會面前別猶豫，你會有出色的表現喔！

財運：★★★★☆

財運佳，創業者可大膽投資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00琥珀橙

開運方位：正東方向

獅子座

情緒時好時壞，連你自己也捉摸不透。

整體運：★★★☆☆

今天感情負擔較重，身心疲憊。多出去走走，可讓心情得以緩解。工作上一切穩步發展，全在計劃之中，但要注意在穩中求新。晚上頭腦清醒，認真、細緻的一面突顯，適合做帳目整理和開支計劃。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運勢像陰天，烏雲密佈，有點失去信心了！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，受到各種因素的影響，讓你有較多顧慮，想做的事情容易半途而廢。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的狀況，但在這種情況下更能激起你的鬥志。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

處女座

比較沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

呆在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人特別能感受到戀人的關愛，你也要多為對方付出才好喔！

事業運：★★★☆☆

機會潛伏在身邊，若你沒突破求新的慾望是很難發現它存在。一旦突破了固有格局，便會獲得新發展。

財運：★★☆☆☆

金錢問題多多，容易發生財務危機。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00深茄紫

開運方位：東南方向

天秤座

時機不錯，抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天愛情運勢強盛，單身者遇到心儀的對象機率高，且快速投入感情，戀情火速燃起。財運良好，有好的投資計劃可以付諸實行。同樣也是開張的好日子，如果有創業的朋友選擇今天開張，生意紅火。

愛情運：★★★★★

這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番。單身者也要去外面晃晃，製造點機會！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒什麼大變化，步調略為緩慢，適合動腦不動力的工作範疇。

財運：★★★★☆

有意外的驚喜，例如：中獎、收紅包、拿禮物等等！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00可可棕

開運方位：正北方向

天蠍座

運勢波動比較劇烈，好壞參半。

整體運：★★★☆☆

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費該付的帳應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

愛情運：★★★★☆

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

事業運：★★★☆☆

生活態度較積極，學習、工作平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

射手座

為自己而生活。

整體運：★★★☆☆

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

愛情運：★★★★☆

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

事業運：★★☆☆☆

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，控制開銷。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00白鋼銀

開運方位：正東方向

摩羯座

大可利用好運勢擴展人脈。

整體運：★★★★★

活潑感的裝束以及陽光般笑容讓你在人際關係處理上暢通無阻，深得大家喜愛；財運很好，網上商店會讓你淘到不少好東西，很有成就感；創作者今天構思新穎、大膽，思如泉湧。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。遇到問題可以請情人協助，他能夠給你強大的助力喔！

事業運：★★★☆☆

今日的事業運好壞參半，壞的地方呢就是有點辛苦的感覺，好的地方呢，就是有做就有得，如果不積極的付出，會感到壓力重重喔！

財運：★★★★★

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一點。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00白鋼銀

開運方位：西北方向

水瓶座

拋棄不切實際的想法，滿意和快樂會多一點。

整體運：★☆☆☆☆

今天有著強烈的感覺衝動，但你又苦惱於這是否是愛情的真正內涵。財運方面阻力重重，心理上也就常常感到有些力不從心，有的時候不要太過於勉強自己。與其空猜測客戶的想法，而延誤處理問題時間，不如直接與客戶交涉。

愛情運：★★☆☆☆

交友圈中有眉飛色舞、魅力無窮的異性朋友，若有機會經常互動，擦出火花的機率很高。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式會惹來麻煩。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，少出門較妥當，省得遇上破財的倒楣事。把錢存入銀行中，無論是繳貸款或是繳帳單都好。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00大理石灰

開運方位：正東方向

雙魚座

工作熱情有待提高。

整體運：★★☆☆☆

今天鄰家小孩可是你的福星，內心許久無法解決的問題可望從他們那兒得到解答；今天對證券市場的行情很敏感，不妨拿出部分資金作投資，會有小收穫；表現慾望不夠強烈，只會讓眼前的好機會白白溜走。

愛情運：★★★☆☆

已婚者溫柔體貼的一面易突顯，主動關心另一半，會讓對方很感動。

事業運：★★☆☆☆

情緒十分低落，做什麼事情都感到十分疲憊，甚至對自己的能力產生了懷疑，別想太多，多出去走走放鬆心情吧！

財運：★★★☆☆

送禮花費不小，但花得值得。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00硃砂紅

開運方位：正北方向

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