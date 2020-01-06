每日星座運勢／巨蟹積極是好運動力 投資注意行情

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2020-01-6

牡羊座

無奈與追求共存，思想在鬥爭。

整體運：★★★☆☆

雖然不乏機緣卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得影響你的事業，反倒是不注意休息卻會使你失去健康。

愛情運：★★★☆☆

愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。

事業運：★★★☆☆

對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。

財運：★★★★☆

運頗佳，所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

金牛座

不要輕易接受他人的好意。

整體運：★★★☆☆

今天可要警惕衝動，小心因自己頭腦發熱而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭扎進炒得火熱的行業，反而能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題！

事業運：★★★★☆

若有升職機會，除工作表現外，身體語言所表現出來的精神狀態會成為重要參考標準。一定要注意儀態。

財運：★★★☆☆

今天感覺沒錢花，為沒錢煩惱，不快樂。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00艷棗紅

開運方位：正北方向

雙子座

情緒起伏大，內心煩亂。

整體運：★★☆☆☆

表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。

愛情運：★★☆☆☆

顯得有些消極，另一半也容易受到你的情緒影響，彼此的交流減少，氣氛有些尷尬。

事業運：★★☆☆☆

對別人有強烈的不信任感，容易流於一意孤行，行事有些不計後果，小心四處碰壁。

財運：★★★☆☆

容易散財，不知不覺中已透支，不過，也因為你的好客而結識了不少朋友。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00薔薇粉

開運方位：西北方向

巨蟹座

積極的態度是你好運的源動力。

整體運：★★★★★

事業上面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感也溢滿全身。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚說明白。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是倘若沒有真實的能力，難免會有落人口舌的徵兆。

財運：★★★★★

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00珠貝白

開運方位：正南方向

獅子座

今天的精神狀態不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易被另一半冷落，你不妨主動與對方溝通，瞭解對方的想法，才不會感到失落。

事業運：★★★★☆

工作得很起勁，雖辛苦點，但流出的汗水能獲得豐厚回報，成就感強烈，收穫不小。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

處女座

快樂的一天，要接住丘比特之箭！

整體運：★★★★☆

精打細算一面易突顯，受長輩讚賞。工作積極性較高，願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪近鄰，帶上自己心愛的物品，為自己助助運，會有美麗的邂逅。

愛情運：★★★★★

愛情變化多端的一天，時好時壞，即便發生爭執都能以圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效，無聊時不妨思考調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

財運：★★★★☆

你能很好的把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00深茄紫

開運方位：西南方向

天秤座

火氣比較大，容易與人起爭端。

整體運：★★☆☆☆

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半的熱情下降，讓另一半覺得莫名其妙，不知道如何配合你的腳步。

事業運：★★☆☆☆

工作時容易受到心情的干擾，有些灰色思想或是好高騖遠，難以用心投入工作。

財運：★★★☆☆

精打細算的頭腦，今天不易發生吃虧事件。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

天蠍座

沒有跨不過去的坎。

整體運：★☆☆☆☆

難度係數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。

愛情運：★★☆☆☆

結識異性的機會不多，但有機會與舊情人相遇，如果雙方愛意還在，不妨好好把握機會唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，工作進度恐有停頓停擺的跡象，居多是個人不滿的情緒所造成的刻意罷工！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，額外要注意支票、信用卡、契約、帳單等問題！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00乳酪白

開運方位：正西方向

射手座

風平浪靜的一天。

整體運：★★☆☆☆

戀情非常的平和，不用擔心會起任何風波；日常消費支出不會造成你的經濟負擔，反而適當的消費對你的財運有增進的作用；工作上沒有突出的表現也不會出現大的問題，平靜度過安能避免多餘的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

在與異性接觸時，別忘了把你的熱情傳播出去，讓對方感受到你的真心，就不難邂逅愛情！

事業運：★★☆☆☆

容易被許多瑣事糾纏著，別給自己太大的壓力，多向同事、上司求助。

財運：★★★☆☆

財運不穩定期，收入不如預期的好。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00咖啡棕

開運方位：正北方向

摩羯座

生活中做個有心人。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，缺乏責任心將使你難得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦。

愛情運：★★★☆☆

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，情緒上會有些波動，態度上顯得被動，運作上想要快也快不起來。

財運：★★★★☆

財運佳，缺錢時可向熟識的好友調度。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00遠洋藍

開運方位：西北方向

水瓶座

謹防樂極生悲。

整體運：★★★☆☆

今天有伴侶的人顯得格外興奮和神秘，一門心思想著該為對方準備怎樣的約會和禮物，忙得不亦樂乎；工作上顯得心不在焉，容易導致失誤，更要提防有人利用這些失誤在你背後放冷箭；在投資理財上很容易受他人的影響，導致決策上出現錯誤。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，就會被電到喔！

事業運：★★☆☆☆

責任心明顯不足，對於自己不喜歡的事情都想草草了事，結果只會錯漏百出。修正自身工作態度，其實許多事情你能做得相當好。

財運：★★★☆☆

不適合與人合夥營利。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00金桔綠

開運方位：西南方向

雙魚座

說到不如做到。

整體運：★★★★☆

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被領導所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理才能化解誤會。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

財運好得令人羨慕，只要積極的運作，得財特別的順心，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：正西方向

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