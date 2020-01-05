每日星座運勢／摩羯有機會交新朋友 積極面對生活

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2020-01-5

牡羊座

人際關係不太明朗。

整體運：★★★☆☆

今天對一些人和事看不慣，容易產生不滿情緒。有什麼話別憋在心裡，坦誠相告對雙方都有好處。實在不能說出，就找幾個知心好友聊聊，消除怨氣。別把壞情緒帶回家，無故向另一半發火不會有好果子吃喔！

愛情運：★★☆☆☆

單身者感覺孤獨時，可試著將多一點時間放在自己喜好的事物上，會感到很充實！

事業運：★★☆☆☆

內心顯得浮躁，會莫名其妙地發火。有時間別一個人悶在家裡，多與好友互動可讓你釋懷。

財運：★★★☆☆

患得患失、徘徊不前者，暗財較多，不過也流失迅速。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00香吉士黃

開運方位：正南方向

金牛座

今天情緒起伏不大，心境比較平和。

整體運：★★★★☆

感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。

愛情運：★★★★☆

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了另一半，帶著一起參加吧。

事業運：★★★★☆

遇事能深入分析，再多的繁雜事務也能處理得很好，但在面對挑戰時，魄力卻略顯不足。

財運：★★★☆☆

一分耕耘，一分收獲，進財的多少與你付出的勞動成正比。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

雙子座

注意留心周圍的環境，利用一切可以利用的東西。

整體運：★★★☆☆

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎小心；記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易過了一會就忘哦！

愛情運：★★★☆☆

投身於工作，對另一半難免缺少耐性，這會讓對方不快；熱戀中的人可安排浪漫的約會。

事業運：★★★★☆

在他人需要幫助的時候，張開你的臂膀，讓他人依靠，給予安慰，會有意外收穫喔！

財運：★★☆☆☆

不適合跟會或替人做保，否則恐將破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00橄欖綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

事情基本上還是能如意。

整體運：★★★★☆

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心機，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。

事業運：★★★☆☆

面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。

財運：★★★★☆

主動與客戶聯繫，財運不請自來。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00青金石藍

開運方位：東北方向

獅子座

對待他人還是寬容些的好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

愛情運：★★★☆☆

別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起矛盾。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。

事業運：★★★★☆

機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。

財運：★★★★☆

由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00嫩芽綠

開運方位：東南方向

處女座

因自己的失誤而給他人造成困擾的機率較高。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會與異性約會，多注意自己的形象，小心因一些不經意的小動作而令對方反感。在與他人互動時，多照顧對方的內心感受，有不明白之處多請教對方意見，以免造成他人的困擾。

愛情運：★★★☆☆

因為戀愛中的人對於家庭式的愛情模式很嚮往，有結婚的念頭。別著急，再觀察一些時間吧！愛的慾望強烈，很容易錯愛或是太過於放縱自己，學會控制自己的情感才好唷！

事業運：★★★☆☆

精神很好，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看書會讓你感覺充實。

財運：★★☆☆☆

會有小小破財，不過能從中得到許多經驗，在理財上變得成熟。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00淺海藍

開運方位：正西方向

天秤座

坦誠面對壓力。

整體運：★★★★☆

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和愛人遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業渡過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。

事業運：★★★☆☆

整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。

財運：★★★★☆

有撈外快、從事投機獲利的機會。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00寶石藍

開運方位：正南方向

天蠍座

投資有道就大膽行事吧。

整體運：★★★☆☆

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道信息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。

愛情運：★★★☆☆

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。

事業運：★★★☆☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。

財運：★★★★☆

小有偏財運，會有小財自動送上門。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00深海藍

開運方位：正北方向

射手座

守得雲開見月明。

整體運：★★★☆☆

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

愛情運：★★★★☆

夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！

事業運：★★☆☆☆

與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。

財運：★★★☆☆

與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00蘋果綠

開運方位：正南方向

摩羯座

喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。

整體運：★★★★★

心情愉快的一天，把工作先擱淺，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間偶有小吵小鬧，不過，這些絲毫不影響彼此的感情，反而增添了甜蜜度。

事業運：★★★★☆

樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事，好運也不斷降臨到你身上。

財運：★★★★☆

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00香檳金

開運方位：正西方向

水瓶座

錢財在外，多向外活動可拓展財源。

整體運：★★★☆☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場信息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★☆☆☆

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。

財運：★★★★☆

好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

雙魚座

小心因感性多情帶來的困擾。

整體運：★★★☆☆

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！

事業運：★★★☆☆

是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。

財運：★★☆☆☆

沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00金桔綠

開運方位：正北方向

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