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每日星座運勢／雙魚事業有機會發揮 愛情運強滾滾

2020-01-04 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2020-01-4

牡羊座

穩定的一天，精力充沛。

整體運：★★★☆☆

今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。

愛情運：★★★☆☆

答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！

事業運：★★★★☆

行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

財運：★★☆☆☆

人情的打點會讓你小有破財。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00芒果黃

開運方位：東北方向

金牛座

愛情有新情況出現哦！

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！

愛情運：★★★★☆

夫妻感情融洽，沉浸在家庭的歡樂氣氛中；戀愛中人走訪雙方父母，商討結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

可做自己長久以來一直想做的事，易如願以償；在圖書館、休閒中心易遇到貴人。

財運：★★☆☆☆

莫過度斤斤計較，否則恐淪為他人眼中的小氣財神。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

雙子座

勇敢向前邁進一步。

整體運：★★★★☆

只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以跟隨朋友操作，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。

愛情運：★★★★☆

單身者是不是很想與心儀已久的對象約會呀？那就大方的約對方吧，好運會助你成功。

事業運：★★★☆☆

很多事情不需要太過在意，把份內的事情做好就OK。不必急著去證明什麼，耐住性子最重要。

財運：★★★☆☆

短期投資與短期契約容易發生變故。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

巨蟹座

保持清醒的頭腦，別讓虛假消息影響自己。

整體運：★★★★☆

道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！

愛情運：★★★★★

愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料之外的驚喜發生喔！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有什麼計劃可大膽執行，若能與朋友合作，很容易有成效喔！

財運：★★★☆☆

藏私房錢是最佳的存錢方式，裝裝窮，保住口袋中的鈔票。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00古銅青

開運方位：正西方向

獅子座

發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

整體運：★★★☆☆

感性的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

愛情運：★★★☆☆

容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。

事業運：★★★☆☆

善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。

財運：★★☆☆☆

花錢如流水，不懂得節省。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00芥末黃

開運方位：西北方向

處女座

有機會發揮專長與才藝。

整體運：★★★★☆

如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！比如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。

愛情運：★★★★☆

表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！

事業運：★★★☆☆

諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。

財運：★★★★☆

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會略勝他人一籌。幸運的你很讓人眼紅喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00翡翠綠

開運方位：西北方向

天秤座

依賴性太強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★★★☆

單身者的感情生活一掃鬱悶，神清氣爽，愛情漸漸浮出水面。見機行事，別錯過好姻緣。

事業運：★★★☆☆

樂於助人的一天。對他人的友好與幫助會為你贏得尊重與信賴，讓你感到愉快而滿足。

財運：★★★☆☆

吃一塹，長一智，今天你購物識貨的水準頗高！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00石榴紅

開運方位：正南方向

天蠍座

心情舒暢的一天。

整體運：★★★★★

今天做什麼都充滿激情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

愛情運：★★★★☆

已婚者感情波動較大，易因小事而爭吵；單身者有機會在閒聊中結識趣味相投的異性朋友。

事業運：★★★☆☆

少參與他人的事，以免吃力不討好。閒暇可多聽音樂，好好放鬆心情。

財運：★★★★★

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆哦！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

射手座

穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

整體運：★★★★☆

裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，瞭解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。

愛情運：★★★★☆

夫妻、情人間多營造生活情趣，讓感情保鮮；單身者一旦擦出愛情火花，感情進展神速！

事業運：★★★☆☆

感覺生活較平淡，如果不甘寂寞，下班後不妨多與好友聚會，容易獲得各種新訊息。

財運：★★★★☆

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺給予的寶藏在外地，要主動向外活動、與人密切接觸才能挖到寶藏，有利於洽商、業務工作者。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00檸檬綠

開運方位：東南方向

摩羯座

新事物帶來新氣象。

整體運：★★★★☆

和你的愛人找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人作個小小的物件交換，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

愛情運：★★★★☆

已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。

事業運：★★★★☆

心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。

財運：★★★☆☆

與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00硃砂紅

開運方位：正北方向

水瓶座

你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。

事業運：★★☆☆☆

流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。

財運：★★★☆☆

想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00睡蓮紫

開運方位：正西方向

雙魚座

運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

整體運：★★★★★

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★★☆

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00艷棗紅

開運方位：正西方向

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