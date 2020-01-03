每日星座運勢／雙子充滿自信的一天 投資切勿過急
2020-01-3
牡羊座
應酬頻繁，感覺疲憊。
整體運：★☆☆☆☆
因工作關係或是朋友邀約而不得不出席飯局或是參加各種聚會，表面談笑風生，內心卻苦不堪言，有時候說出「不」字，就能讓你輕鬆許多。已婚者感情生活出現小危機，需用心處理。
愛情運：★★☆☆☆
在另一半面前不用偽裝自己，向對方傾訴內心的苦悶，會讓你感受到溫暖！
事業運：★★☆☆☆
比較的敏感，同事竊竊私語你都很容易誤解以為是在針對自己。
財運：★☆☆☆☆
財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：06:00-08:00可可棕
開運方位：西北方向
金牛座
找個屬於自己的第三空間。
整體運：★★☆☆☆
被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找個絢麗別緻的酒吧，享受屬於你的第三空間吧。
愛情運：★★★★☆
異性緣佳，已婚者注意處理好與異性間的關係，多關心另一半才好唷！
事業運：★★☆☆☆
上司的一句話、同事的一個小動作，都會讓你感到緊張。別太在意他人，做好自己就好。
財運：★★☆☆☆
外在陷阱、假象多多，賺錢需謹慎。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-23:00玳瑁棕
開運方位：東北方向
雙子座
充滿自信的一天。
整體運：★★★★★
今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務去做，很容易做出成績；你全身心的投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切不可操之過急。
愛情運：★★★★☆
已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。
事業運：★★★★★
事業運很不錯喔！是福星高照的好日子，工作得心應手外，心情也呈現愉快的狀態，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！
財運：★★★★☆
想賺錢呢需要費點口才，而花錢呢卻能換得快樂，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-16:00珊瑚橙
開運方位：正北方向
巨蟹座
幸運的一天，擁有明確的目標。
整體運：★★★★☆
今天多花點心思打扮，女生平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老放在家裡供奉著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤快而努力，收穫頗多。
愛情運：★★★★★
今日你能全盤把握兩人關係的微妙變化，你和對方有時雖然若即若離，卻從不會跑調，更不會脫離主題曲。牢牢鎖定目標，終會如願以償。
事業運：★★★★☆
會有出色表現，可以清楚地透過長期觀察的心得，找到自己的工作方向，或能通過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。
財運：★★★★☆
機會與挑戰同在，有賺錢的機運，
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：08:00-09:00蘑菇灰
開運方位：正北方向
獅子座
思維活躍，工作效率高。
整體運：★★★★☆
今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心，自顧自的會讓對方生氣喔！
愛情運：★★★☆☆
出門前搞點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！
事業運：★★★★☆
情緒會處在穩定興奮的狀況之中，對工作充滿了激情與衝勁，比較享受事業帶來的充實感和成就感。
財運：★★★☆☆
先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送小禮來表達你的關心與善意！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-19:00水鑽藍
開運方位：正西方向
處女座
適合與人合作的一天。
整體運：★★★★☆
「三個臭皮匠頂個諸葛亮」，工作上的疑難雜症，一經大伙的磋商就能拿出切實可行的方案。「天上掉金幣還要起得早，才有機會拾取」，投資上要有新發現還得要多看，多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。
愛情運：★★★☆☆
今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！
事業運：★★★★☆
忙忙碌碌，雖累卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，用工作效率去打敗對方。
財運：★★★★☆
財運不錯，談判、交易都易成功，業務工作者把握機會可有豐厚進帳。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-07:00杜鵑粉
開運方位：正北方向
天秤座
認真對待身邊的人。
整體運：★★☆☆☆
戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好掂量之後再給出答覆；今天斂財缺乏動力，積極請教他人，投資更能有的放矢；學生族，今天晚上9點到11點這段時間的記憶力突顯，可進行英語等文科類的學習。
愛情運：★★★☆☆
與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！
事業運：★★★☆☆
冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。
財運：★★☆☆☆
財神隱遁，求取正財不易之運。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-21:00玫瑰紅
開運方位：東北方向
天蠍座
普通的一天，趁機調整生活節奏。
整體運：★★★☆☆
今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。
愛情運：★★★☆☆
伴侶之間適合聚少離多的相處方式，常時間黏在一起，易因小事而爭論不休。
事業運：★★★☆☆
思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，份內事務能處理得比較出色，但少了些挑戰精神，績效表現難以突出。
財運：★★☆☆☆
金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：05:00-07:00祖母綠
開運方位：東北方向
射手座
適合學習的一天。
整體運：★★★☆☆
由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱淺為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。
事業運：★★★☆☆
情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。
財運：★★★☆☆
不利投機，因為心態上患得患失的情緒過重，即使獲得小利也讓自己傷神不安。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-08:00薔薇粉
開運方位：正東方向
摩羯座
思念猶如煎熬。
整體運：★★★☆☆
見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。
愛情運：★★★☆☆
能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，工作進度恐有停頓停擺的跡象，居多是個人不滿的情緒所造成的刻意罷工！
財運：★★★★☆
財運不錯，投資上有小筆進帳。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-18:00琉璃銀
開運方位：正南方向
水瓶座
邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。
整體運：★★★☆☆
單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發熱，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。
事業運：★★★☆☆
人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣險事、得力不討好的事就不會上身。
財運：★★☆☆☆
金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲、判斷錯誤等等！
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-08:00嫩芽綠
開運方位：正北方向
雙魚座
冷靜讓你更加智慧。
整體運：★★☆☆☆
跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。
事業運：★★★☆☆
平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。
財運：★★★☆☆
財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-10:00夕陽橙
開運方位：正北方向
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