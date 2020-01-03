每日星座運勢／雙子充滿自信的一天 投資切勿過急

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2020-01-3

牡羊座

應酬頻繁，感覺疲憊。

整體運：★☆☆☆☆

因工作關係或是朋友邀約而不得不出席飯局或是參加各種聚會，表面談笑風生，內心卻苦不堪言，有時候說出「不」字，就能讓你輕鬆許多。已婚者感情生活出現小危機，需用心處理。

愛情運：★★☆☆☆

在另一半面前不用偽裝自己，向對方傾訴內心的苦悶，會讓你感受到溫暖！

事業運：★★☆☆☆

比較的敏感，同事竊竊私語你都很容易誤解以為是在針對自己。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00可可棕

開運方位：西北方向

金牛座

找個屬於自己的第三空間。

整體運：★★☆☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找個絢麗別緻的酒吧，享受屬於你的第三空間吧。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，已婚者注意處理好與異性間的關係，多關心另一半才好唷！

事業運：★★☆☆☆

上司的一句話、同事的一個小動作，都會讓你感到緊張。別太在意他人，做好自己就好。

財運：★★☆☆☆

外在陷阱、假象多多，賺錢需謹慎。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

雙子座

充滿自信的一天。

整體運：★★★★★

今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務去做，很容易做出成績；你全身心的投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切不可操之過急。

愛情運：★★★★☆

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

事業運：★★★★★

事業運很不錯喔！是福星高照的好日子，工作得心應手外，心情也呈現愉快的狀態，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！

財運：★★★★☆

想賺錢呢需要費點口才，而花錢呢卻能換得快樂，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

巨蟹座

幸運的一天，擁有明確的目標。

整體運：★★★★☆

今天多花點心思打扮，女生平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老放在家裡供奉著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤快而努力，收穫頗多。

愛情運：★★★★★

今日你能全盤把握兩人關係的微妙變化，你和對方有時雖然若即若離，卻從不會跑調，更不會脫離主題曲。牢牢鎖定目標，終會如願以償。

事業運：★★★★☆

會有出色表現，可以清楚地透過長期觀察的心得，找到自己的工作方向，或能通過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。

財運：★★★★☆

機會與挑戰同在，有賺錢的機運，

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

獅子座

思維活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心，自顧自的會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

出門前搞點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

情緒會處在穩定興奮的狀況之中，對工作充滿了激情與衝勁，比較享受事業帶來的充實感和成就感。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送小禮來表達你的關心與善意！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00水鑽藍

開運方位：正西方向

處女座

適合與人合作的一天。

整體運：★★★★☆

「三個臭皮匠頂個諸葛亮」，工作上的疑難雜症，一經大伙的磋商就能拿出切實可行的方案。「天上掉金幣還要起得早，才有機會拾取」，投資上要有新發現還得要多看，多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

愛情運：★★★☆☆

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★★☆

忙忙碌碌，雖累卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，用工作效率去打敗對方。

財運：★★★★☆

財運不錯，談判、交易都易成功，業務工作者把握機會可有豐厚進帳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00杜鵑粉

開運方位：正北方向

天秤座

認真對待身邊的人。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好掂量之後再給出答覆；今天斂財缺乏動力，積極請教他人，投資更能有的放矢；學生族，今天晚上9點到11點這段時間的記憶力突顯，可進行英語等文科類的學習。

愛情運：★★★☆☆

與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

事業運：★★★☆☆

冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。

財運：★★☆☆☆

財神隱遁，求取正財不易之運。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

天蠍座

普通的一天，趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

愛情運：★★★☆☆

伴侶之間適合聚少離多的相處方式，常時間黏在一起，易因小事而爭論不休。

事業運：★★★☆☆

思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，份內事務能處理得比較出色，但少了些挑戰精神，績效表現難以突出。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00祖母綠

開運方位：東北方向

射手座

適合學習的一天。

整體運：★★★☆☆

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱淺為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

事業運：★★★☆☆

情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。

財運：★★★☆☆

不利投機，因為心態上患得患失的情緒過重，即使獲得小利也讓自己傷神不安。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00薔薇粉

開運方位：正東方向

摩羯座

思念猶如煎熬。

整體運：★★★☆☆

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，工作進度恐有停頓停擺的跡象，居多是個人不滿的情緒所造成的刻意罷工！

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上有小筆進帳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00琉璃銀

開運方位：正南方向

水瓶座

邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

整體運：★★★☆☆

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發熱，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

事業運：★★★☆☆

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣險事、得力不討好的事就不會上身。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲、判斷錯誤等等！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙魚座

冷靜讓你更加智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。

財運：★★★☆☆

財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00夕陽橙

開運方位：正北方向

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