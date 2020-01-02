每日星座運勢／天蠍專業技能得好評 好運不斷靠近

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2020-01-2

牡羊座

幫助別人也是強大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機。

愛情運：★★★☆☆

一人獨處時不妨幻想一下甜蜜浪漫的場景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會呢可以翻翻書來增加靈感。

財運：★★★★☆

擅用快速果斷的智慧靈感得財，有點賭運，適合短期、經過分析的賭博型態，例如：短線股票、賭馬等等。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00蘋果綠

開運方位：東南方向

金牛座

緊張忙碌的一天。

整體運：★★☆☆☆

與另一半有約會應按時赴約，沒時間就別隨便答應對方的要求，以免發生不愉快的爭吵。有許多繁瑣的工作需要盡快處理，應沉靜下來認真對待，心情浮躁會讓你頻頻出錯。購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人要特別注意自己的言行，易被戀人誤解；單身者小心情色誘惑。

事業運：★★★☆☆

若是能積極主動一點，全心全意，全力以赴，工作上將會更有收穫。

財運：★★☆☆☆

不太適合跟會或替人做保，否則恐有無妄之災。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

雙子座

暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。

整體運：★☆☆☆☆

人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修生養性是必修課哦！

愛情運：★★☆☆☆

單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

事業運：★★☆☆☆

耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。

財運：★☆☆☆☆

現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00葡萄紫

開運方位：正西方向

巨蟹座

心情愉快，做起事來幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天工作起來覺得比較愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是太穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析才能做出正確的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

事業運：★★★★★

事業運頗優，外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

財運：★★★☆☆

想投資應多聽聽親友意見。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

獅子座

平穩的一天，保持原狀就好。

整體運：★★★☆☆

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩擾，何不看淡些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶上戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找件漂亮的裝飾品隨身佩帶，有助加強好運！

愛情運：★★★★☆

期望另一半為自己做些改變，要運用點技巧傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

財運：★★★☆☆

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00祖母綠

開運方位：正西方向

處女座

平靜的一天，享受安靜的感覺。

整體運：★★★☆☆

財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。

愛情運：★★★☆☆

感情平淡的日子。單身者有機會與性格開朗的異性結緣，可深入交往，培養感情。

事業運：★★★☆☆

對於上司的職責批評會很不甘心，但公然與之頂嘴，會讓你的印象分降得更低，還是服從較好

財運：★★★☆☆

出門在外，多留心自己的錢包。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

天秤座

收斂強勢，你會獲得更多的支持。

整體運：★★☆☆☆

投資時會有犯迷糊的危險，對真假信息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人哦！戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

陪同另一半散散步，或看場愛情劇都會讓他感到很開心，從而把更多的愛回饋給你喔！

事業運：★★★☆☆

需要處理的事務繁多，讓你有些無法招架，設法與人合作可大大減輕負擔。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，恐有難言之隱，要注意為因財起口角、計劃之財務問題受到延誤阻礙、機械損壞而破財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00薔薇粉

開運方位：西北方向

天蠍座

好運不斷向你靠近。

整體運：★★★★★

今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過大金額項目還需謹慎點好。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。

事業運：★★★★★

事業運旺旺，上司長官助力強，也有機會被重用。今日也頗為適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，只要積極的奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00羽絨白

開運方位：正南方向

射手座

愛情漲幅不錯。

整體運：★★★☆☆

單身男士異性緣很不錯，公司的公眾場合是你尋覓愛情的好處所；投資運平平，今天還是做些輔助性工作就好，不可冒險行動；理性思考今天顯得尤為重要，會遇到熱心過頭的合作者，對方雖是無心之施，對你卻會造成不小的損失。

愛情運：★★★★☆

你不經意的關心問候，另一半都能感動半天，這也讓你獲得更多的關心，彼此都感到幸福。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很急躁，心裡雖很想做好，卻耐心不足、急於求成，工作上看不到任何效果，會使得你壓力倍增。

財運：★★☆☆☆

今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

摩羯座

對感情有些心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。

愛情運：★★☆☆☆

單身者的愛情還處在等待階段，可到人多的地方尋找戀愛機會；已婚者與另一半易有磨擦。

事業運：★★☆☆☆

因工作的關係，與長輩談話的機會較多，但常因彼此不同的觀點而引起小小的誤解。

財運：★★★☆☆

錢不見大多是自己花掉了，很少便宜到別人。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰

開運方位：東南方向

水瓶座

習慣上做一些小的改變。

整體運：★★★★☆

今天的你幽默感很強，極易親近他人，但也要小心措詞不然很容易讓對方誤以為你是輕浮之人；財運不錯，做些投資會有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶給你的麻煩。

愛情運：★★★★☆

感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高，多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業性。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00桐花白

開運方位：東南方向

雙魚座

心情不錯，享受獨處的快樂。

整體運：★★★☆☆

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，有自立門戶的想法，可在今天行動。

愛情運：★★☆☆☆

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

事業運：★★★★☆

充滿機運，出門在外遇到貴人的機率高，獲得賺錢機會，有利在外洽商，易達成共識。

財運：★★★☆☆

有損財傾向，信用卡少刷點吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00青金石藍

開運方位：正南方向

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