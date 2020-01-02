每日星座運勢／天蠍專業技能得好評 好運不斷靠近
2020-01-2
牡羊座
幫助別人也是強大自己。
整體運：★★★★☆
埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機。
愛情運：★★★☆☆
一人獨處時不妨幻想一下甜蜜浪漫的場景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！
事業運：★★★★☆
事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會呢可以翻翻書來增加靈感。
財運：★★★★☆
擅用快速果斷的智慧靈感得財，有點賭運，適合短期、經過分析的賭博型態，例如：短線股票、賭馬等等。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：18:00-20:00蘋果綠
開運方位：東南方向
金牛座
緊張忙碌的一天。
整體運：★★☆☆☆
與另一半有約會應按時赴約，沒時間就別隨便答應對方的要求，以免發生不愉快的爭吵。有許多繁瑣的工作需要盡快處理，應沉靜下來認真對待，心情浮躁會讓你頻頻出錯。購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人要特別注意自己的言行，易被戀人誤解；單身者小心情色誘惑。
事業運：★★★☆☆
若是能積極主動一點，全心全意，全力以赴，工作上將會更有收穫。
財運：★★☆☆☆
不太適合跟會或替人做保，否則恐有無妄之災。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-10:00燻鮭紅
開運方位：正東方向
雙子座
暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。
整體運：★☆☆☆☆
人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修生養性是必修課哦！
愛情運：★★☆☆☆
單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！
事業運：★★☆☆☆
耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。
財運：★☆☆☆☆
現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-22:00葡萄紫
開運方位：正西方向
巨蟹座
心情愉快，做起事來幹勁十足。
整體運：★★★★☆
今天工作起來覺得比較愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是太穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析才能做出正確的判斷。
愛情運：★★☆☆☆
問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！
事業運：★★★★★
事業運頗優，外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。
財運：★★★☆☆
想投資應多聽聽親友意見。
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-10:00燻鮭紅
開運方位：東北方向
獅子座
平穩的一天，保持原狀就好。
整體運：★★★☆☆
工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩擾，何不看淡些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶上戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找件漂亮的裝飾品隨身佩帶，有助加強好運！
愛情運：★★★★☆
期望另一半為自己做些改變，要運用點技巧傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！
事業運：★★☆☆☆
今日事業不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！
財運：★★★☆☆
偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00祖母綠
開運方位：正西方向
處女座
平靜的一天，享受安靜的感覺。
整體運：★★★☆☆
財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。
愛情運：★★★☆☆
感情平淡的日子。單身者有機會與性格開朗的異性結緣，可深入交往，培養感情。
事業運：★★★☆☆
對於上司的職責批評會很不甘心，但公然與之頂嘴，會讓你的印象分降得更低，還是服從較好
財運：★★★☆☆
出門在外，多留心自己的錢包。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕
開運方位：東北方向
天秤座
收斂強勢，你會獲得更多的支持。
整體運：★★☆☆☆
投資時會有犯迷糊的危險，對真假信息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人哦！戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
陪同另一半散散步，或看場愛情劇都會讓他感到很開心，從而把更多的愛回饋給你喔！
事業運：★★★☆☆
需要處理的事務繁多，讓你有些無法招架，設法與人合作可大大減輕負擔。
財運：★☆☆☆☆
金錢困擾多多，恐有難言之隱，要注意為因財起口角、計劃之財務問題受到延誤阻礙、機械損壞而破財。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-23:00薔薇粉
開運方位：西北方向
天蠍座
好運不斷向你靠近。
整體運：★★★★★
今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過大金額項目還需謹慎點好。
愛情運：★★★★☆
異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。
事業運：★★★★★
事業運旺旺，上司長官助力強，也有機會被重用。今日也頗為適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展。
財運：★★★★☆
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，只要積極的奔波，多與人接觸，不難創造好績效。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-15:00羽絨白
開運方位：正南方向
射手座
愛情漲幅不錯。
整體運：★★★☆☆
單身男士異性緣很不錯，公司的公眾場合是你尋覓愛情的好處所；投資運平平，今天還是做些輔助性工作就好，不可冒險行動；理性思考今天顯得尤為重要，會遇到熱心過頭的合作者，對方雖是無心之施，對你卻會造成不小的損失。
愛情運：★★★★☆
你不經意的關心問候，另一半都能感動半天，這也讓你獲得更多的關心，彼此都感到幸福。
事業運：★★☆☆☆
情緒顯得很急躁，心裡雖很想做好，卻耐心不足、急於求成，工作上看不到任何效果，會使得你壓力倍增。
財運：★★☆☆☆
今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：19:00-21:00睡蓮紫
開運方位：西南方向
摩羯座
對感情有些心不在焉。
整體運：★★☆☆☆
約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。
愛情運：★★☆☆☆
單身者的愛情還處在等待階段，可到人多的地方尋找戀愛機會；已婚者與另一半易有磨擦。
事業運：★★☆☆☆
因工作的關係，與長輩談話的機會較多，但常因彼此不同的觀點而引起小小的誤解。
財運：★★★☆☆
錢不見大多是自己花掉了，很少便宜到別人。
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰
開運方位：東南方向
水瓶座
習慣上做一些小的改變。
整體運：★★★★☆
今天的你幽默感很強，極易親近他人，但也要小心措詞不然很容易讓對方誤以為你是輕浮之人；財運不錯，做些投資會有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶給你的麻煩。
愛情運：★★★★☆
感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高，多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業性。
財運：★★★★☆
開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：08:00-09:00桐花白
開運方位：東南方向
雙魚座
心情不錯，享受獨處的快樂。
整體運：★★★☆☆
今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，有自立門戶的想法，可在今天行動。
愛情運：★★☆☆☆
不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。
事業運：★★★★☆
充滿機運，出門在外遇到貴人的機率高，獲得賺錢機會，有利在外洽商，易達成共識。
財運：★★★☆☆
有損財傾向，信用卡少刷點吧！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-07:00青金石藍
開運方位：正南方向
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