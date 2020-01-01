每日星座運勢／水瓶魅力四射的一天 加強團體合作

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2020-01-1

牡羊座

感慨頗多的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把你的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽誤，需要加班的機率較高。

愛情運：★★★☆☆

計劃不如變化快，戀愛中的人，許多計劃泡湯機率高，應加強與對方的溝通協調。

事業運：★★☆☆☆

今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

財運：★★★☆☆

錢財輸出較多，但大多都是花在人際應酬上，不必耿耿於懷。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00竹葉青

開運方位：正北方向

金牛座

情緒受到節日氣氛的影響。

整體運：★★★★☆

情侶們甜蜜恩愛的樣子容易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較興奮，事情會急著辦完，但心思卻不能全集中在工作上；沒有情人約會的人下班後最好別去找朋友玩，那樣可能會使自己或朋友感到尷尬。

愛情運：★★★★★

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業性。

財運：★★★☆☆

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00珠貝白

開運方位：正北方向

雙子座

意料之外的事情對你的打擊較大。

整體運：★★☆☆☆

事業運低落，新計劃的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂休閒一番，放鬆緊繃的神經，讓自己更有信心與動力迎接明天的挑戰。

愛情運：★★☆☆☆

比較粗心，對另一半照顧不周，對方有點不高興了，趕緊噓寒問暖一番吧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不要用自己的標準為標準或是光說不練，要以身作則，否則容易遭人杯葛。

財運：★★★☆☆

顯得小氣，會破財的機會不高。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00萊姆黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

埋怨他人前先正視自己。

整體運：★★★☆☆

婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，開店做生意者在下午二點至六點可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極性高，理性對待朋友們所提出的建議，助自己的事業蒸蒸日上。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

事業運：★★★☆☆

需積極尋求發展機會，機會蘊藏在瑣事中，不怕麻煩者可得幸福女神眷顧。

財運：★★★☆☆

有額外的進財機會，別顧慮太多，以免錯過機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅

開運方位：西北方向

獅子座

順其自然反而能強化運勢。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然便好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮空氣，這是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

另一半忙裡忙外，很少關心到你，讓你有些生氣。多理解對方吧，用心感受他對你的愛。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，如果想拓展業務，可藉助外力放手一搏，易成功。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00翡翠綠

開運方位：正西方向

處女座

今天財運較低，入市須謹慎。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小打小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

愛情運：★★☆☆☆

顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。

事業運：★★☆☆☆

要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。

財運：★★★☆☆

得財後宜「見好就收」，莫讓貪念引發財務危機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00鈦晶金

開運方位：西北方向

天秤座

有志者事竟成。

整體運：★★★☆☆

學習者缺勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。

財運：★★★☆☆

看到美美的東西，易有產生衝動性，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

天蠍座

很有主見，也能顧及他人的想法。

整體運：★★★★☆

今天待人接物能表現出很強的個人魅力，頗有風度，易獲得身邊人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利，易獲得家人的支持與祝福；單身者有機會邂逅異域情緣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極點，持續點、公正點，才能順利把手頭工作完成。

財運：★★★☆☆

今日投資應步步謹慎、量力而為，先求穩再求多。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00淺海藍

開運方位：西南方向

射手座

不要期望太高。

整體運：★★★☆☆

因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。

事業運：★★★★☆

運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收穫成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收穫！

財運：★★★★☆

有不錯的賺錢機會，注意把握。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00大理石灰

開運方位：正北方向

摩羯座

人際關係和諧，愛情明朗。

整體運：★★★★☆

人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，可望進一步發展感情；戀愛中的人在打情罵俏中感情倍增。工作上因好奇心強烈而有新的發現，對企劃、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，動動你的腦筋，或許會有出乎意料的創意出現。

財運：★★★☆☆

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00杜鵑粉

開運方位：西南方向

水瓶座

心境平和。

整體運：★★★★★

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；工薪階層福利待遇可望提高，投資也會有不錯收穫；顯得獨斷專行，這讓身邊人敬而遠之，要注意加強團體合作。

愛情運：★★★★☆

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提供的意見多能得到長官的採納喔！

財運：★★★★☆

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，在積極開發後就會有訂單。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00嫩芽綠

開運方位：正東方向

雙魚座

運勢不佳，心情低落。

整體運：★☆☆☆☆

財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放只金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00祖母綠

開運方位：東南方向

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