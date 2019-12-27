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影／【唐綺陽】2020上半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-12-27 13:06聯合新聞網 文／唐綺陽

2019年眼看著即將結束，大家一定對2020年的運勢相當好奇吧，星座專家唐綺陽分析12星座2020整體運勢，你該朝哪個目標前進，又或者是該注意哪些地方，桃花、工作運是好還是壞呢？快來一起看看吧！

星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
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牡羊座

2020上半年，在木星的幫助下，品牌被打響、知名度高漲，人生有進階的機會，承擔更多壓力促使加速成長。貴人運佳，好形象可望帶來機會。天王星在財帛宮，丟出財物變化球，感到應接不暇，被逼迫轉型改變，突破就能海闊天空。一到三月受到土能量綑綁，金錢問題帶來壓力，立定志向能更快達到目標。四到六月，金、火、土星進入風象宮位，機會和壓力來自人際關係， 受到輿論關注、褒貶皆有。金星駐留三宮，朋友群中可能產生桃花，同學手足是幸運援手，旅行有助放鬆、減輕煩躁。綜觀2020上半年，不宜太過自我，試著與周遭的人配合，對新運勢的開啟會有幫助。

金牛座

2020上半年，有機會成為領導者或從事教育、出版業，將理念散播出去，出國與異國文化的結合，帶來幸運與突破，海外有貴人運。木星九宮，有利於大膽的冒險，勇敢嘗試跨領域。四月到六月，火、土進土象宮位，事業上承擔重責大任，有升官或創業的機會，感受到束縛，地位水漲船高。四月後金星二宮帶來財運，展現企圖有望加薪，衡量評估值得投入之處。桃花方面，價值觀與品味會影響選擇，遇到契合的對象，感情可升溫。綜觀2020上半年，方向感具體明確，吃苦耐勞可得最大價值的一年。

雙子座

2020上半年，木星進入八宮，放大危機感，將遇到更大的轉機或機會，面對金錢課題的大成大敗，應學會配合、聽取他人意見，心念轉命運即轉，富貴險中求，小心機會亦是誘惑。海王星天頂，適合從事形象、廣告等職業或投入療癒、慈善相關事業。四到六月，金、火、土進火象宮位，魅力大爆發，任務在身的行程兼具開創和辛苦，感受到溝通上的磨合。金星一宮，帶來貴人及好運，展現美麗自信，有機會開啟桃花。綜觀2020上半年，心念、想法能充分得到體現，勿小看自己，善用影響力與號召力，對人生會更有幫助。

巨蟹座

2020上半年，一到三月人際關係大開，在天王星帶領下進入新領域，應多與人溝通互動。四到六月火、土星觸發危機，合夥財務需釐清，危機亦是轉機。火、土八宮帶來生命課題的思考，使靈性能量提升，適合多接觸宗教和身心靈的修行。桃花方面，當心受到對方欺騙，可能遇到有狀況的人，需要多方衡量評估，透過暗戀能產生力量，使心境上有所提升。綜觀2020上半年，考驗內心是否強大，勇於嘗試能夠走出新的路。

獅子座

2020上半年，團隊合作力量大，仰仗下屬、其他同事或是親力親為、發揮強項，有機會突圍而出。天王十宮帶來轉型機會，注意名聲地位上的起伏，勇敢踏出舒適圈，嘗試新的角色，創造另類奇蹟。四月到六月，金火土進人際宮位，貴人、小人同時迸發，合作上有互相配合的問題，拿出應對能力及方案來解決。四月後金星十一宮，善用社群與廣告能量，應走向群眾、走出固有生活圈。感情方面，桃花來自三教九流、五湖四海，透過網路或社群結識新朋友。綜觀2020上半年，事必躬親壓力大，壓力即是機會，通過考驗將展現新氣象。

處女座

2020上半年，木星五宮帶來解鎖的力量，有破繭重生的新狀態，發揮表現力、能見度高，創造新形象和口碑，可嘗試創作，子女和戀情是機運所在，感情受到矚目。天王星九宮，精神上感到孤獨與不被理解，應另闢新的溝通模式來突破。四到六月，金火土進土象宮位，對身體和職場都是一大挑戰，嘗試改變生活習慣、鍛練體魄，專業人士有機會發光發熱。 四月後金星十宮，貴人來自於長輩或長官，桃花運旺，感情能夠苦盡甘來。綜觀2020上半年，自己是最大的資產與敵人，勿鑽牛角尖，努力走自己的路，用實力證明自己。

天秤座

2020上半年，木星移動與土冥合相四宮，為未來十年的起點，也是跟過去告別、重新開始的契機，可能經歷一些改變，例如：搬家、買房、創業或家族發生變化。天王星在八宮，婚姻或合夥關係的財務狀況，易影響到安全感，危機也是轉機，開發金錢的新能量。四到六月，金、火、土星進入火象宮位，可能投入一段苦戀，或感情對象難搞而感到辛苦。孩子是壓力的來源，也是挑戰的突破口。金星九宮，可能遇到理念相合的類型或海外人士。綜觀2020上半年，內部問題較多，容易被心裡的恐懼綑綁，應自己創造安全感來克服。

天蠍座

2020上半年，在木星的幫助下，敞開心胸接受新嘗試，能夠認識新朋友，展現口才與溝通能力，成為資訊傳播的橋樑。有機會結識權貴或重量級友人，把人際關係中的挑戰視為變化球，在回應中做出改變帶來收穫。四月到六月，金、火、土星移動至水象宮位，著重處理內部問題，安全感受到挑戰，家宅、房地產或長輩是勞心勞力的對象。金星八宮帶來偏財運，態度柔軟能增多機會，桃花具有危險性。綜觀2020上半年，人際關係精彩，打開心扉會有不錯的際遇，內部的壓力不可小覷，面對誘惑應謹慎應對。

射手座

2020上半年，機會湧入，身價水漲船高，檯面上辛苦有成，檯面下有苦說不出，壓力來自內部問題。天王星帶來職場變化，需花心力去適應。四到六月，金火土進風象宮位，人際關係被活化，火土三宮能夠認識新朋友，也會帶來口舌是非，有任務性質的出差旅行，在溝通、教學上有好的際遇。四月後金星七宮，面對婚姻與合作關係的挑戰，感受甜蜜又有壓力的奇妙能量。感情方面，遇到主動關心、價值觀契合的對象能敲開心扉，透過旅行、課程或職場戀情展開桃花。綜觀2020上半年，一至三月立定目標，花心思去完成，四至六月迎向人際互動，開創新的可能性。

魔羯座

2020上半年，木星命宮，重點在於自己，要選擇封閉或打開心房，面對新世界不宜再用舊方法，不妨接納他人意見。天王星五宮，新舞台接踵而至，有機會經營出新身分、創造新能量，應順應局勢做出改變。四到六月，金火土進土象宮位，有金錢問題與壓力，體認務實的重要性，有機會開公司或投資生財工具，一切事必躬親，需照顧好體能。四月後金星六宮，有職場戀情的機會，能夠找到好幫手與同事相處愉快。綜觀2020上半年，是與世界和解的過程，養好體魄、貢獻一己之力，能夠獲得回報。

水瓶座

2020上半年，缺乏安全感而事必躬親，身體勞累要多注意健康。過去不計酬勞投入之處，能夠得到回饋或開花結果，感受到某種力量在暗中作用，應放大感覺找出受到挑戰的原因。四到六月，金火土進火象宮位，即將破土而出、一吐悶氣，感到忙碌與壓力，立定志向往前衝，可獲得好成績。金星五宮，帶來感情與子女的好運，遇到價值觀相同的對象，或與另一半重新整合矛盾之處。綜觀2020上半年，諸多行星陸續移進水瓶座，壓力的產生與個性有關，請打開覺知，從螫伏狀態中甦醒。

雙魚座

2020上半年，社群能量持續擴大，機會陸續湧現，表達民意、掌握潮流趨勢是幸運的來源，善用人際資源，發揮影響力。天王星三宮，有旅行運，透過課程開啟新視野，人際互動能量強，帶來未來的各種可能性。四到六月，金火土進水象宮位，會有無法控制的無力感，要有犧牲奉獻的精神，先投入其中、不求回報，應重視養生。四月後金星四宮，有家庭、內部相關議題要處理，適合協助他人，從事滋養方面的行業，桃花來自舊識、同學或相親。綜觀2020上半年，人際關係為你開啟新大門，雖然勞心勞累，一切都是值得的。

木星職場轉機偏財運唐綺陽年度星座運勢星座運勢

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