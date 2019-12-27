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迎接鼠年！1月份各生肖運勢來了 看你如何趨吉避凶

2019-12-27 11:43聯合新聞網 文／時報出版提供

圖／Stocksnap
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職場小人何其多，很多、很多的人都想著要如何擊退小人。有人說「接受你不喜歡的人， 小人就會隨之減少， 甚至於消失」，也有人說「自己才是最大的小人，因此心中沒有小人，現實世界中就不會有小人」。問題是，我努力做了，可小人還是這麼多！怎麼辦？易經財經專家陶文出版《 2020鼠年開財運賺大錢 》提到，你是用什麼樣的心情迎接2020庚子金鼠年，是擔心受怕？還是老神在在？如果2020庚子金鼠年是財富重新分配之年，你期待嗎？重點是，你準備好了嗎？陶文老師溫馨提醒，可以參考（國曆1/5-2/3）各生肖運勢有效趨吉避凶。

【鼠】

六合之月，諸事皆宜，尤其大利嫁娶。雖然如此，這是個壓力沉重的月份，這個月宜停下腳步，除了迎接新年，同時也對於未來的一年做好規劃。太陽職事，女士們貴人明顯，男士們宜提防犯小人。不過貴人也明顯，因此務必落實年終送禮。

【牛】【宜謹慎】

本命之月，能量重疊，如芒刺在背。重要事務避之為宜，嫁娶之事更是忌諱。有道是「最大的敵人就是自己」，自我矛盾最傷了，與其自我掙扎，不如聽取客觀意見。年終歲末，收斂是課題，收斂後的計畫十分重要，因為明年是吉利的「六合之年」。

【虎】【宜謹慎】

歲末年終，順著冬藏之勢，讓自己也進入收斂狀態。「三煞星」職事的本月，一動不如一靜。儘管「紅鸞星」明顯，依舊不宜嫁娶。健康星並不理想，留意天候變化，準備過個健康幸福的新年。整理環境與心情，迎接幸福老鼠年。

【兔】【宜謹慎】

年終歲末，兔子們的氣場進入了內斂狀態，這是個不宜出現巨大動作的月份。即便擁有偉大的計畫，也請安排於年後再行動。本月宜謹慎面對愛情事務，耐心與關懷是最好的趨吉避凶元素。健康星也不理想，留意天候變化，不宜過於勞累。

【龍】【宜謹慎】

不協調的磁場再度出現。本月不適合出現太大的動作，例如換工作、搬家、重大投資案的啟動……，只因為負面能量暗中虎視眈眈，稍有不慎就牽一髮動全身。太歲太陰星照拂，本月運勢男利於女。健康星氣勢不佳，年關期間養生很重要。

【蛇】

三合之月，雖然吉利可期，不過由於正值歲末年終，還是放慢步伐，調整好能量，準備迎接快樂的新年和告別「歲破」的日子。月犯「白虎」，冒險活動避之為宜。「太陰星」職事，男蛇人貴人多，女蛇人則宜避免樹敵。

【馬】【宜謹慎】

本命三煞月，再加上「六害星」職月，上個月的謹慎與耐心，本月將平安無事。雖然如此，本月還是大利嫁娶，只因為還有許多吉星照拂。歲末年終，在檢視年度目標達成率的同時，也為明年做好準備，為鼠年沖太歲未雨綢繆。

【羊】【宜謹慎】

本命六沖月，諸事不宜。本月不利嫁娶。年終歲末，六沖之氣並不會引動負面能量，反而容易沖掉一整年的晦氣，因此在準備過年的同時，也開始為「六害老鼠年」做好規劃。未雨綢繆，只為規避風險，提升運勢好能量。

【猴】【宜謹慎】

雖有「月德吉星」的照拂，不過本月依舊不利嫁娶。歲末年終，所有的事務都在收斂中，重要抉擇明年再說，這是檢視與準備的時刻。健康星磁場也出現淤滯，最好的養生就是有氧運動。女士們需要細心面對愛情和健康事務。

【雞】

本命三合月，諸事皆宜。本月有利嫁娶。只是需要提醒的是，由於整體磁場比較傾向於沈寂，因此適宜檢視與回顧，讓明年更美好，行動目標更明確。重要的事務抉擇與行動，明年再說。值得一提的是，明年依舊是雞族好運年。做好準備吧！

【狗】【宜謹慎】

三煞之月，諸事不宜。歲末年終，正好執行收斂的動作，該納財的不猶豫，事業出發或重要抉擇，明年再說。五行磁場並不協調，健康還是不宜掉以輕心。投資求財同樣需要以保守為主，親友借貸量力而為。本月不利動工修造之舉。

【豬】【宜謹慎】

年終歲末，將心情準備好，迎接喜悅而幸福的好年。由於磁場並不活絡，因此重要事務還是避開本月為宜。這個時候執行年終檢視策略是智者之舉，目的是為明年做好迎接的準備。健康星並不理想，提防天候變化。本月不宜弔唁。

本文出自時報出版《2020鼠年開財運賺大錢》作者／陶文未經同意禁止轉載。
本文出自時報出版《2020鼠年開財運賺大錢》
作者／陶文
未經同意禁止轉載。
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