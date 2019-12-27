小孟塔羅：跨年後哪方面運勢大旺？

當我們從舊的年度跨到新的年度時，你的所有運勢也正開始做轉變，明明跟去年看的是同一件事情，但你的心境卻可能完全不同。既然全世界都在為跨年而歡慶，我們就來看看跨完年會有什麼好運吧！現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！跨年後哪方面運勢大旺？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Major arcana Tarot deck(30pcs)-Cartoon style(lamb lamb)

A：魅力大開。(戀人牌正位)

牌面上有一男一女，女子正準備要踩上鞦韆。

A：魅力大開。(戀人牌正位) 分享 facebook

這張牌表示跨完年後，你的魅力值會大幅提升，而且會認識到不錯的人。男生的你可能積極運動、健身有成，女生的妳可能保養得宜，找到合適的穿搭風格，讓自己變得更加閃耀。因此小孟老師提醒你，要多參加活動或外出，把握認識朋友的機會。

B：開啟覺知。(魔術師正位)

牌面上有一位男子，用毛筆在黄紙上畫符。

B：開啟覺知。(魔術師正位) 分享 facebook

這張牌表示跨完年後，你會更加清楚知道，自己想要的東西為何，也會找到自己的價值。2019年發生了許多事情，可能是工作不順遂，感情上的挫敗失落等等，種種不開心的事情，最終會轉化成你的指引。因此小孟老師提醒你，了解自己才能愛自己。

C：心想事成。(星星牌正位)

牌面上有一位女子，將壺裡的水倒入池中。

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這張牌表示在跨完年後，你所觀望的事物，會有令人開心的消息。就像你在網路上看到朝思暮想的東西，而且也很幸運的能夠得到它，如同你一直在等待某個工作的職缺，在跨年後終於看到招聘的資訊。因此小孟老師提醒你，耐心等耐會看見希望。

D：克服挑戰。(力量牌正位)

牌面上有一位女子，不畏懼站在老虎身邊。

D：克服挑戰。(力量牌正位) 分享 facebook

這張牌表示在跨完年後，你會更加有智慧或勇氣，面對或解決你的瓶頸。無論是存在已久的卡關，還是即將出現的挑戰，你的心態將有所改變，並用更加宏觀的視覺看待它們。因此小孟老師提醒你，如同強摘的果實不甜，在最適合的時候，會找到最合適的解答。

E：豐收時刻。(皇帝牌正位)

牌面上有一位皇帝，手拿書本坐在龍椅。

E：豐收時刻。(皇帝牌正位) 分享 facebook

這張牌表示在跨完年後，先前辛勤付出的努力，將會化為豐碩的成果。就像你之前努力經營的客戶，有感受到你的用心與專業，於年後用實際行動來支持你，可能是花錢來購買你的商品，跟親朋好友大力推薦你等等。因此小孟老師提醒你，付出是會有所回報的。