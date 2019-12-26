親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

提升準確投遞率！郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包

容易三分鐘熱度、什麼事都想嘗試！5個工作不持久的星座

2019-12-26 11:17聯合新聞網 安妞‧星座

圖/Stocksnap
圖/Stocksnap
分享

第五名：雙子座

雙子座的人天生是訊息的搜尋專家，對於這世界充滿好奇，什麼有興趣的事情都想嘗試，這樣的個性特質在年輕時候很容易三分鐘熱度，尤其在工作上會很想尋找內心真實的渴望，旁邊的人常常會覺得他們只是玩膩了，但對他們來說只是比一般人更快速的了解什麼才是真正喜歡的，通常他們在工作上很有企圖心，會很想要把事情做到最好，如果公司有讓他發光發熱的舞台，他們也會玩得不亦樂乎，只是如果突然間他們對人生有了新的領悟，要轉換下一條路也可以說是非常快速，往好處想就是不執著，轉念速度快，在年輕的雙子座身上是非常容易發生的，但隨著年紀漸長，越來越能抓到自己要的人生方向，工作就會安定下來，因為他們已經全盤了解自己，可以找到歸屬之地，也有更多的人生目標想要追尋了。

第四名：獅子座

獅子座的朋友在挑工作時其實很實際，第一件事情會先考慮這份工作的薪資夠不夠用，因為他們是出門會請朋友吃飯，對在乎的人花錢特別慷慨的一群人，所以若原本的工作薪資不符合預期，他們會評估一下就做轉換，比較少的獅子座會因為興趣而留在原地，除非那份工作沒有太多的錢但有名聲地位可以追求，這樣他們比較願意待長久，但沒有錢又沒有名聲地位可以炫耀，基本上他們會看同事相處開心嗎？不開心就會一個工作換一個，因為對他們來說都是一樣的，而如果待在一間公司原本很喜歡的部分改變了，沒有了，屬於性情中人的他們會瞬間變成不喜歡了，不想要了，那直接換工作的機率就非常高。如果你有獅子座的員工，讓他們待下來的關鍵點在於能不能讓他們找到自我價值，這種被在乎被重用的自信感，對他們來說相當重要。

第三名：巨蟹座

巨蟹座的人分兩大類，成熟前與成熟後，你會看到步入中年後的巨蟹座其實工作是非常穩定的，基本上也習慣了就不想轉換，但對於年輕的巨蟹座，他們是非常在乎感受的，對他們來說工作環境各方面要讓他們舒適與安心，不然情緒無法平衡就很想放棄。而且他們非常在乎一份工作能不能學習進步，或者是有沒有很強大的主管可以依靠，有一個睿智的老闆存在，很多時候如果他們的主管跟老闆太過無能，他們會很憤怒並且無法忍受，覺得每天的不順利都是上位者的決策害的，這種情緒會很容易累積並爆發，然後就直接換工作，所以對他們來說如果工作上有比較多的獨立空間，或者是大公司的體制遊戲規則明確，他們就比較能找到一個舒服平靜的位子，也比較不會怨天尤人。

第二名：射手座

射手座的朋友常常讓人覺得是夢想家，對於理想的追求總是充滿熱情與希望，而且拚進十足很願意東奔西走，你常會看到射手座的朋友喜歡可以到處出差的工作，因為他們喜歡探索世界，也常會看到他們喜歡與人群接觸的工作，因為他們可以聽各種故事。也因此他們很難忍受一成不變或是無聊的工作內容，那種感覺就像是靈魂被綑綁了，手腳無法伸展，但他們有可能會選擇一個目標前進，假設他想要成為專業咖啡師，你會看到他可能每年都在換咖啡店，讓旁人無言覺得怎麼一直換地方，但對他們來說其實目標是很明確的，就是想要體驗各式各樣的咖啡店，了解各種情況各種技巧，也可能為了出國進修毅然決然地放棄原本條件非常好的工作機會，因為對他們來說能夠達成自己遠大的目標是更重要的。

第一名：雙魚座

雙魚座的人生百分比裡面，工作從來都不會是人生的重要目標，可能只佔了百分之三十，因為對他們來說戀愛才是人生的重點，在工作上他們很容易心不在焉，雖然能力非常好，常常可以忍人不能忍，也可以細膩把事完成，但大部分的雙魚太容易受人影響，如果這份工作不是他熱愛的興趣，基本上只要有朋友推薦更好的選項，他們就會擋不住自己的好奇心而想轉換跑道，尤其特別容易受重要的人影響，譬如另一伴或是重要的長輩給的建議，就會好想變動。另外他們也很容易因為感情而換工作，如果情人討厭雙魚的工作，他們是很願意換一個跑道的，因為對他們來說情人的感受更重要。而他們也很容易是發生職場戀情的人，如果職場戀情最後分手，他們也會直接換新工作，甚至有些雙魚座會為了情感療傷，選擇出國或是去異地工作，那麼療傷完成他們也會結束工作，簡單來說就是特別容易為感情而轉換的人呢。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

咖啡薪資出國職場星座運勢

延伸閱讀

2020年1月生命靈數運勢分析：引爆的戰局 ...

大限很重要，但為什麼我毫無感覺?

水瓶理解力很差、雙魚搞不清楚重點！看12星座...

雙子天生演員、摩羯陰陽怪氣！12星座「如何讓...

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

50歲後，哪種特質為你帶來好財運？

2019-12-26 10:30

2020年1月生命靈數運勢分析：引爆的戰局 只為換去頹壞的過去

2019-12-26 09:43

雙子天生演員、摩羯陰陽怪氣！12星座「如何讓人氣死」

2019-12-26 08:56

每日星座運勢／巨蟹付出回收成正比 今日事業運旺　

2019-12-26 00:00

大限很重要，但為什麼我毫無感覺?

2019-12-25 10:50

2020年，哪些星座會在轉角遇到愛情？

2019-12-24 17:20

水瓶理解力很差、雙魚搞不清楚重點！看12星座「笨點」在哪

2019-12-24 17:16

唐綺陽星座運勢週報：天秤好消息頻頻 獅子參加聚會認識新朋友

2019-12-23 07:39

殺破狼周運勢／天秤桃花旺盛 射手職場容易白目

2019-12-22 00:00

冬寒比不上心寒！這3個星座最容易感染「冬季憂鬱」

2019-12-20 13:14

【小孟塔羅】測！2020年我能找到另一半嗎？

2019-12-20 13:09

12生肖五大運勢排行榜出爐！ 蛇牛猴整體最佳

2019-12-20 11:55

射手專愛搞消失、水瓶愛觀察別人！喜歡當邊緣人的5星座是他們

2019-12-19 16:40

什麼年齡就該做什麼事？這4個生肖絕對不同意！

2019-12-19 13:48

該分手嗎？12星座分手前必問的6個問題

2019-12-19 09:58

付出真心卻沒結果？盤點苦情生肖女TOP5

2019-12-18 15:51

聖誕節必看！哪些星座是桃花人氣王？

2019-12-17 16:31

殺破狼占星2020年12星座整體運勢（下）射手桃花變旺、天蠍偏財運好

2019-12-16 07:00

哪些星座發狂時，最需要一隻「消氣兔」？

2019-12-14 10:36

小孟塔羅：想賺更多錢？和同事不合？測2020年我該換工作嗎

2019-12-13 08:38

開運絕招快準備！尾牙12星座「中大獎秘訣」幫自己加薪

2019-12-12 10:23

桃花太多也是負擔？這4大生肖容易犯桃花劫

2019-12-12 09:13

12星座注意！2020年誰會是你的財運貴人？

2019-12-12 09:13

2020年最好運4大星座！獅子走出逆境、天蠍終於脫單了

2019-12-11 22:58

年節打掃禁忌多 絕不動「這處」當心毀家運

2019-12-11 14:17

有情人必看！年底戀情超旺VS戀情受阻的生肖TOP3

2019-12-10 14:39

【圖片心測】選一件最美的婚紗，看明年感情能否修成正果？

2019-12-10 10:33

跟他們聊天EQ要很高！12星座沒禮貌程度排行榜

2019-12-09 16:04

測字：快記下！明年你會有哪種突破性的好運？

2019-12-09 10:15

殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年

2019-12-09 07:00

小孟塔羅：迎接新年！我2019年底能踢掉哪種衰運？

2019-12-06 10:01

後半生有依靠！盤點子女運特別旺的生肖

2019-12-05 14:18

2020工作運最好三名VS最壞三名！射手壓力增加、巨蟹超越以往

2019-12-05 13:49

最近能遇見你的靈魂伴侶！這些星座注意了

2019-12-04 14:15

想婚別錯過！2020年喜結連理、有結婚運的命格

2019-12-03 15:32

當男友欠扁、當朋友羞羞臉！網友公認「最白目星座男」 處女才第三

2019-12-02 15:03

殺破狼占星／2020年財運「最有錢＆最窮」排名公開

2019-12-02 07:00

殺破狼周運勢／雙子清償掉負債 這2星座出現天菜人物

2019-12-01 00:00

【心理測驗】電影院坐哪個位子 看穿你面對未知事情的處理能力

2019-11-30 09:58
看更多

熱門文章

傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度

2019-12-26 07:18

阿嬤的味道回來了 明星花露水109年1月復出飄香

2019-12-25 19:26

遠百信義A13試營運首日 人數讓總座徐雪芳嚇到腿軟

2019-12-25 21:05

台南年終超驚人！迷客夏勝過電子業 燒肉店也能拿5個月

2019-12-26 09:00

郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

2019-12-26 10:50

玉山墜崖失蹤傷亡高 玉管處雪季不受理單日往返申請

2019-12-25 15:52

影／蘇花改幕後功臣 八年級建中生捨升學帶工班闖第一線

2019-12-25 17:31

雙子天生演員、摩羯陰陽怪氣！12星座「如何讓人氣死」

2019-12-26 08:56

姻緣到了？她拜月老後尋一男「有話想說」 網友聽了都笑翻

2019-12-25 13:18

國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包

2019-12-26 11:00

氣象局：強度升級 大陸冷氣團下半天報到

2019-12-26 09:40

松葉蟹、和牛壽司、牛舌吃到飽！「旭集」訂位滿到年底

2019-12-25 19:12

蘇花安過了！可行性研究12月20日核定

2019-12-25 21:21

星宇航空吃車輪餅慶聖誕 網羨慕：乾脆當機上甜點

2019-12-25 13:42

媳婦被要求煮年菜 潔哥「4字回應」網讚：打中內心！

2019-12-25 20:47

限期2個月！麥當勞早餐「培根滿福系列」 為你補充滿滿元氣

2019-12-25 13:04

蘇花改觀光紅利 花蓮喜 宜蘭憂

2019-12-26 00:24

「草莓芋泥球、Hello Kitty奶皇包」超欠吃！7-ELEVEN預購「粉嫩系甜點」登場

2019-12-25 14:45

氣象局對新竹、苗栗發低溫特報 可能冷到10度

2019-12-26 11:25

10萬人衝遠百信義A13 民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐

2019-12-25 18:40

「姐姐」謝金燕電眼妝加蕾絲口罩 性感爆表粉絲狂掃貨

2019-12-25 20:33

蘇花改將通車 花蓮遠雄悅來買1送1、700元就能入住

2019-12-25 16:21

怨妻常家聚初二又要回娘家3天 獨子夫：不該多陪婆家嗎

2019-12-25 21:26

韓國好市多「少一區」 網友笑：要是台灣人會氣死

2019-12-25 13:53

人妻神運用氣炸鍋「30元雞皮」炸出一整瓶油

2019-12-26 11:27

不是禁了嗎？ 為什麼乳製品還標示「反式脂肪」

2019-12-25 14:03

吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買一送一

2019-12-25 17:03

影／被釣中開始暴走！ 劍魚險刺中一旁潛水客

2019-12-26 08:24

星巴克收藏家必敗！粉色超夢幻「麗寶鐘樓馬克杯」限定門市開賣

2019-12-25 17:14

「越南豬肝醬」罐頭 驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性

2019-12-25 13:20

尿完又擠腹部尿完最後兩滴 醫警告：超危險

2019-12-25 12:45

冬天喝太多咖啡手腳冰冷？ 專家：助利尿會帶走熱量

2019-12-25 15:42

影／蘇花改明年1月6日全線通車 最快4月啟動區間測速

2019-12-25 14:18

少女肺部出現「空洞」 竟是山澗溪水惹的禍！

2019-12-25 16:45

LEGO迷逛起來！台灣首家「樂高授權專賣店」開幕　天燈馬賽克牆、台北特色積木造景超吸睛

2019-12-25 13:36

雲帶接近中 鄭明典：中午在台北看日偏食靠運氣

2019-12-26 08:05

紫南宮鼠年錢母大改版 雙鼠各抱如意元寶

2019-12-26 10:07

每日星座運勢／巨蟹付出回收成正比 今日事業運旺　

2019-12-26 00:00

蘇花改施工3228天「人在山裡挖 水在頭頂流」

2019-12-26 00:22

部落客帶路吃！秒殺浮誇系草莓可頌 芋泥加草莓蛋糕超欠吃

2019-12-25 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top