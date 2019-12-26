容易三分鐘熱度、什麼事都想嘗試！5個工作不持久的星座

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第五名：雙子座

雙子座的人天生是訊息的搜尋專家，對於這世界充滿好奇，什麼有興趣的事情都想嘗試，這樣的個性特質在年輕時候很容易三分鐘熱度，尤其在工作上會很想尋找內心真實的渴望，旁邊的人常常會覺得他們只是玩膩了，但對他們來說只是比一般人更快速的了解什麼才是真正喜歡的，通常他們在工作上很有企圖心，會很想要把事情做到最好，如果公司有讓他發光發熱的舞台，他們也會玩得不亦樂乎，只是如果突然間他們對人生有了新的領悟，要轉換下一條路也可以說是非常快速，往好處想就是不執著，轉念速度快，在年輕的雙子座身上是非常容易發生的，但隨著年紀漸長，越來越能抓到自己要的人生方向，工作就會安定下來，因為他們已經全盤了解自己，可以找到歸屬之地，也有更多的人生目標想要追尋了。

第四名：獅子座

獅子座的朋友在挑工作時其實很實際，第一件事情會先考慮這份工作的薪資夠不夠用，因為他們是出門會請朋友吃飯，對在乎的人花錢特別慷慨的一群人，所以若原本的工作薪資不符合預期，他們會評估一下就做轉換，比較少的獅子座會因為興趣而留在原地，除非那份工作沒有太多的錢但有名聲地位可以追求，這樣他們比較願意待長久，但沒有錢又沒有名聲地位可以炫耀，基本上他們會看同事相處開心嗎？不開心就會一個工作換一個，因為對他們來說都是一樣的，而如果待在一間公司原本很喜歡的部分改變了，沒有了，屬於性情中人的他們會瞬間變成不喜歡了，不想要了，那直接換工作的機率就非常高。如果你有獅子座的員工，讓他們待下來的關鍵點在於能不能讓他們找到自我價值，這種被在乎被重用的自信感，對他們來說相當重要。

第三名：巨蟹座

巨蟹座的人分兩大類，成熟前與成熟後，你會看到步入中年後的巨蟹座其實工作是非常穩定的，基本上也習慣了就不想轉換，但對於年輕的巨蟹座，他們是非常在乎感受的，對他們來說工作環境各方面要讓他們舒適與安心，不然情緒無法平衡就很想放棄。而且他們非常在乎一份工作能不能學習進步，或者是有沒有很強大的主管可以依靠，有一個睿智的老闆存在，很多時候如果他們的主管跟老闆太過無能，他們會很憤怒並且無法忍受，覺得每天的不順利都是上位者的決策害的，這種情緒會很容易累積並爆發，然後就直接換工作，所以對他們來說如果工作上有比較多的獨立空間，或者是大公司的體制遊戲規則明確，他們就比較能找到一個舒服平靜的位子，也比較不會怨天尤人。

第二名：射手座

射手座的朋友常常讓人覺得是夢想家，對於理想的追求總是充滿熱情與希望，而且拚進十足很願意東奔西走，你常會看到射手座的朋友喜歡可以到處出差的工作，因為他們喜歡探索世界，也常會看到他們喜歡與人群接觸的工作，因為他們可以聽各種故事。也因此他們很難忍受一成不變或是無聊的工作內容，那種感覺就像是靈魂被綑綁了，手腳無法伸展，但他們有可能會選擇一個目標前進，假設他想要成為專業咖啡師，你會看到他可能每年都在換咖啡店，讓旁人無言覺得怎麼一直換地方，但對他們來說其實目標是很明確的，就是想要體驗各式各樣的咖啡店，了解各種情況各種技巧，也可能為了出國進修毅然決然地放棄原本條件非常好的工作機會，因為對他們來說能夠達成自己遠大的目標是更重要的。

第一名：雙魚座

雙魚座的人生百分比裡面，工作從來都不會是人生的重要目標，可能只佔了百分之三十，因為對他們來說戀愛才是人生的重點，在工作上他們很容易心不在焉，雖然能力非常好，常常可以忍人不能忍，也可以細膩把事完成，但大部分的雙魚太容易受人影響，如果這份工作不是他熱愛的興趣，基本上只要有朋友推薦更好的選項，他們就會擋不住自己的好奇心而想轉換跑道，尤其特別容易受重要的人影響，譬如另一伴或是重要的長輩給的建議，就會好想變動。另外他們也很容易因為感情而換工作，如果情人討厭雙魚的工作，他們是很願意換一個跑道的，因為對他們來說情人的感受更重要。而他們也很容易是發生職場戀情的人，如果職場戀情最後分手，他們也會直接換新工作，甚至有些雙魚座會為了情感療傷，選擇出國或是去異地工作，那麼療傷完成他們也會結束工作，簡單來說就是特別容易為感情而轉換的人呢。