2020年1月生命靈數運勢分析：引爆的戰局 只為換去頹壞的過去

圖／Stocksnap 分享 facebook 引用九數的指引做為2020的開端：）

.

引爆的戰局，只為換去頹壞的過去，

抓穩你的心，不跟著高低，

把目光聚焦在即將到來的風和日麗。

★生命靈數1

整體運勢：一年之初，快速轉進眼前的幸運雖然可喜，卻也會讓一號人深深困惑於「這真的會是屬於我的嗎？」的自我懷疑中。

過去一整年的動盪與混亂，大致上已經告一段落了，眼前來臨的、看似很有可為之處的機會，不只是「看起來」而是「真的」，這部份要請一號人先放寬心，才能不錯過這些生命為你新開的窗與門，雖然在掌握、利用或控制這些新資源的過程中，還有許多心態需要調整、練習，就先從告訴自己「你值得擁有更好的」開始吧！當你先相信那些機會是為自己而來，自然能在後續慢慢調整好接受禮物的心境，將看到的好運，實際的迎到你生命之中。

工作／學習狀況：在專業上雖有新的合作契機，開創新局的機會，但暫時還沒辦法一下就談妥、或是直接站上被委以重任、擔當全局的位置，也就是看似龐大、豐厚的利益跟收入，還是會以「與他人共榮共存」的方式，在你的工作領域展現，合作伙伴在這裡就顯得相當重要了；

工作的運勢整體來說仍是看漲的，但想要好上加好，那麼就得注重人際跟團隊合作的精神，請不要太過出頭，不過更切忌完全放棄、退到幕後，「與同伴輪流擔當要角」的拿捏，只要運用得當，就能讓人際更好，團隊運作更佳，帶來工作上的加分效果，也會讓原本的利益有翻倍的空間；

對於一人工作者，慎選你的合作伙伴，如果你長期都不喜與他人合作，那麼這段時間稍微調整工作方式，將會為工作帶來更好的發展。

愛情：單身者對於戀情，在心態上需要調整至「先不預設立場」，開放的心態，才有助於在認識新的對象之餘，不會讓自己過度積極或消極，所有過度的態度都容易嚇跑新朋友，當你能保持平常心，沒有刻意要事情發展往哪個方向去的時候，就能幫這個月的桃花運大大加分；

相反的，如果你發現大家刻意跟你保持距離，那麼也不妨往這個方向調整，有喜歡的對象，暫不一對一，用公開多取得交集、對話的方式，更能把關係引至比較理想的相處狀態。

有伴侶者在關係中，感到相互角力的壓力，或許是雙方都礙於面子、不想對另一人妥協，也或許是各有算計、希望對方服從自己的命令、優先滿足自己的需求，表面或許不會有明顯的爭執，但是相處的內在壓力卻是高漲的，會讓兩人的心，莫名的拉遠了距離；

因為這樣的心情關乎自身的不安全感，所以上述的角力、礙於面子，可能都已成為你在跟他人相處時的反射動作，讓你不易在第一時間察覺，我們可以用事件回推的方式，當你覺得相處有壓力，想逃避，不妨用這樣的思考角度來看見自己的心態、相處時的問題，然後便能更進一步的，擁有更多解決關係障礙的機會。

訊息指引：The Moon＋Six Of Swords

別遲疑困於消極，讓那些不相信拖緩了幸運，

比起反覆睡不去的不安心，

何不主動劃開黑夜，夜晚將要離去，天將明。

★生命靈數2

整體運勢：保留空白的心情、餘裕的時間安排，是迎來好運的最佳做法。對二號人來說，本月的行程很難「先安排好、如秩序進行」，為了不要覺得自己所做的都徒勞，若能把你那些對於生活的規規條條都先丟開，會有助你少掉很多失望的心情，不預期，你會抓到許多意料之外的好機會，這些機會會帶你有比預期更好的收獲、財務收入、甚至拓展交際圈的機會，相反的，如果你仍然很堅持一切都要先排好，那麼在這段時間，會得到一連串混亂、溝通不良的事件，這些失控，想當然會為二號人帶來非常厭世的心情，兩極的發展，二號人可以自己選擇固守原本做法的沮喪，也可以學著保持靈活，運勢的好壞，在今年的一開始，就由你自己做出選擇。

工作／學習狀況：在專業上不利於思考細節、構思財務計畫等等需要精密計算的工作，如果你的工作與學習，都需要運用這兩項特質，那麼就得多注意仔細檢查，光是如此還不夠，如果可以，請身邊腦袋更清醒、你信得過的同事朋友們，來幫你做最終確認再送出成果結案吧！

你需要幫忙，也會得到支持，只要你不要又礙於不想麻煩別人的自我規範的話，通常也能透過他人的援助，讓事件盡可能在順利的狀態下完成。

對於主要工作為創意、業務等性質的工作者，這樣的工作運勢，就會是有利的，因為這段時間的思考容易不在固定路線上的特質，對於一般事務會造成混亂，但若需要創意、靈活的臨場反應，倒是很能讓你隨時天外飛來一筆靈感，順利推動眼前事務。

在學習上也建議用理解、跳躍式的方式來接受，會比填鴉死背硬記的傳統方式，效率高上許多。

愛情：單身者如果期待新的機會，不妨從既有的朋友中尋找，那些認識很久但不熟的，跟他們吃吃飯吧！

雖然通常機會指的不是這些朋友本人，但是卻能從他們當中，透過增加連繫，意外的找出第二層「舊朋友的朋友」這樣的機會，或是跟他們的聚會間，有機會幫你帶來進入、了解其他團體、了解另一個圈圈、興趣的機會，進而輾轉的，創造出新的人際圈。

有伴侶者在關係中得保持冷靜，對方可能會因著自己的心情，任意丟出一些不太合常理的要求，在你覺得驚訝或是僵掉的時候，先別急著接球，因為這真的很可能只是對方臨時想到，卻沒想完整的事，如果你一下反應太快，急著回應，在後續反而會造成對方覺得你沒有原則，引發覺得：「怎麼沒有第一時間阻止還跟著瞎起鬨呢？」等等的責難；

與其白忙一場又被嫌棄，你需要的是當下能講出「這裡怪怪的吧？」的勇氣，幫助對方思考，同時當然是自己也要學會，在關係中，不過度壓抑自己的感受意見，才能讓關係保持平衡、穩定的相處。

訊息指引：Mercury＋Two Of Swords

智慧向來來自於取捨之間，那精微的差異，得與失之間只差一釐米，

你想著什麼？說了什麼？你做的決定真實或是只是虛影？

那些你選的氣氛顏色，將佈滿你故事的每個場景。

★生命靈數3

整體運勢：今年在一開端，就有很多需要取捨、明確做出決定的事件橫在眼前，那些你應該都很熟悉了，因為就是去年拖拖拉拉到如今都還沒解決的事呀！他們終於以一種往盡頭飛奔的姿態，甩到你的臉上，讓你不得不面對他們了，如此，該丟的丟、該撿的撿，都請三號人不要再擺盪，好好表態是最佳的應對方案，你會發現，不願決定的那些，其實都可以因著你明確的做出決定而更好，無論是財務運勢上的選擇，或是感情跟人際，都會因為你下好離手，而讓幸運女神知道該站在哪一邊，別太擔心表態，通常就跟你選的是同樣一邊，而你需要的只是更多務實的行動，來讓美好成真。

工作／學習狀況：在專業上，若有卡關膠著很久的事件，可望在這段時間看到曙光，那些卡住的原因將浮出檯面，或你終於願意選擇看見它了，放下某些不必要的堅持，就能讓事情順轉，譬如說，想要錢多又事少本知道不可行，那麼做出取捨，無論想堅持的是事少不煩心，或是大錢入袋才安心，都能夠終於有個明確的結果，讓事情前進至理想的進度；

其他事情都是如此，透過取捨讓你能學習到，若在第一時間就能更理性的看清全局，能夠少掉多少的時間損耗，就整體工作跟學習的範疇來說，這樣有點壓力的過程，主要並非帶給你災難，如果你在當中已經學會這樣當下的果斷，那麼對於後續的發展，都能幫你省下更多力氣， 把時間做能發揮最大效益的分配。

愛情：單身者，即便有喜歡的人，也不宜在這段時間採取新的行動，容易因為沒想清楚、表達不恰當導致失敗。

對尚未有對象的你而言，身邊仍有一些一般的社交機會存在，不過卻不適合在這個當下就發展成伴侶關係，雖然交友廣闊，但終究只能停在看看的階段，若不抱過度期待，那麼這段時間的交際經驗，就是一貫的輕鬆，能應付，不要有太多糾結跟想像，多看看，對這段時間的三號人，是最能處得自在的方式。

有伴侶者在關係中，如果你能專心的把時間都挪好給另一半，在相處時盡可能的專心，不要毛毛躁躁，那麼就會得到不錯的相處經驗與回饋，對方能感受到你的用心，會特別提出上面那些前提，就是三號人的心情在這段時間偏向躁動，如果你不能好好的調整好這樣的心情跟態度，那就會為關係帶來一些麻煩，對方會感覺到你的不專心、甚至解讀為你刻意拉開距離跟疏遠，如果你在關係中感覺不到悠閒安穩的氣氛，可得快點回頭調整一下心情，或是把這些莫名的不安躁動跟對方坦承，都會是讓關係相處品質良好的方式之一。

訊息指引：Saturn＋Knight Of Wands

最多的務實與耕耘，換來最多權與實質的力，

我們向來可以決定人生往何處前進，

如果你願意為它主張，賦予意義，

它便依你所說的回應你。

★生命靈數4

整體運勢：擺脫消極心情，生活中多數的麻煩事都一一褪去的一月，對四號人來說，財務運勢不需太過努力，適度的、如常的分配就會帶來相應的報酬，如果打算好好的半休息、自動運轉一段時間，那麼這個月將會是很好的時間點，安排一些一般性的事務，無須太多的創意跟腦袋，仍可以讓金錢跟休息時間有很好的平衡；

另外在創新的部份，這段時間宜想像，不宜躁進，少做少錯，保守是最佳的方案。

工作／學習狀況：對創意工作者而言，是能量充沛的時期，可以化許多想像為落實的創作，但這部份指的創作或落實，仍只在紙上作業的階段，要變成實際看得到，摸得到的東西，則時程上會有延後的跡象，多安排這樣的前置作業，對於後續時間要多做發展，會很有幫助；

對於從事一般事務者，或需要大量邏輯、規章才能工作的人，則是適合擬定計畫，包括時間、大綱、大方向流程，這些工作階段都能夠很有進展，不需要太多努力就能得到具體成果的這個月，在工作或學習上，都能感到順心如意，唯有對於這些計畫的進行，還是保持低調，盡可能控管知情的人數，越少越好，才能避免消息或是創意被剽竊帶來損失。

愛情：單身者在跟人的互動間，缺乏落實及真實的一面，可能讓關係無法往前發展，遠觀美好，但近看卻有難度，如果你在關係中感覺到這樣的進退不得，那麼無論是想有新對象、或是有對象但難以前進，恐怕都得先回過頭解決自己自信過低、無法信任自己的問題，這段期間，如果你期待在感情上能有不同的故事發展，那麼認清責任不在他人，改變自己的做法是最務實的，也是唯一的一條路。

有伴侶者在關係中也處於唱高調及被動的局面中，比起期待伴侶將責任都扛起，或是做關係中先發的人，自己是更需要調整的那一方，雖然生活及工作中的氣氛，都是只需要用一點點力，就能換得不錯的成果，但感情畢竟是需要掏出更多自我的事，所以如果你覺得關係總是忽遠忽近，那麼問題如同單身者般，仍不在環境或他人，始終是在你的自保與疏離，希望改變氣氛嗎？那開關一直都只在你自己手裡。

訊息指引：Vesta＋Nine Of Cups

那些有限的自滿，矇住了你的眼睛，

捆住腳，難以前行的，始終不是誰，除了那自信又自卑自己。

★生命靈數5

整體運勢：混亂失衡的月份，尋求他人的建議跟協助，會比一個人蒙著頭思考，來得務實太多了，在財務上需要多注意開支的平衡，不穩定的情緒跟未經計畫的消費，經常讓你在錢一花出去的當下就開始後悔，為了避免這段時期有太多未經審慎思考的決定，為你帶來更沮喪低落的心情，落入負面的循環中，請五號人務必想好再踏出每一步，慢比急好，更別礙於時間的壓力，硬要在當下做出什麼決定，比起硬是選一個，不如不選、錯過，不過度壓迫自己做些什麼，絕對是保住穩定生活跟心情還有荷包的當急要務。

工作／學習狀況：在專業上也會有時間被壓縮的感覺，被某些突如其來的計畫追著跑，手邊一個還沒完成，就又有臨時想插隊的工作出現在眼前，如果你因為覺得都不能錯過，想要一把抓，那就會連手裡僅有的都顧不好，一起損失掉，取捨的智慧、願意求援讓別人幫你一把的柔軟，在這段時間都相當重要；

首先得顧好上述的原則，不確定能否消化時、壓迫感高的時候，眼前的機會寧可不要，先求保守的把已在手中的顧全，再考慮其他的，若真不行也只能由它去了，願意請求他人的幫忙，也相當重要，雖然在過程中會得到一些很誠實的意見，讓五號人根本覺得被羞辱，聽不下去、惱怒，不過想想對方說的是否也真有點道理呢？

如果是，那麼謙虛的求教、接受對方的說法來修正，對於眼前跟未來的專業發展，都會有幫助，閉門造車，自己承擔過多的工作量，會壓死自己又換不到掌聲，千萬得小心避免。

愛情：單身者在追求新關係上，在這個仍缺乏識人之明的階段裡，還是得先以照顧好自己的情緒為優先，才能不吸引到奇怪的對象，不然在這個爛桃花紛飛的時期，還是省省時間吧！戀愛並非為了補全你不足的生活而來，若你覺得目前的自己與生活都不夠美好，你對此仍舊不夠滿意，那麼比起被拯救，你更需要自己先逃出泥淖，才能吸引到讓你人生更加分的伴侶。

有伴侶者在關係中，得更坦白自己的底限、說出不滿的地方在哪裡，相同的，你可能在對方身上也發現了一樣的問題，會覺得「但是他都沒有先跟我說啊！他也很奇怪吧！」

不過關係的發展，沒有誰先動就輸或贏的問題，如果你發現了自己跟對方都有不滿卻不說，那麼現在該是說出來的時候了，務實的討論雙方的需求跟不刻意擺高姿態，都是讓關係從僵化中解套鬆綁的良方，務必把握機會，在關係仍續存的時候，做好所有你能做的努力，並引導對方一起。

訊息指引：Uranus＋Ten Of Pentacles

看似天外飛來的並非意料之外，是恆久累積的變異，

在可以展翅之前，

我們向來需要往下紮好每一步，最務實人間的練習。

★生命靈數6

整體運勢：在舊有與新形成模式的切換期，對於六號人來說，還是能隱約感覺到氣壓不穩所帶來的混亂，事情不照預期排程，只能適度的出力去拉，所幸那些力氣，若能拿捏得當，也都還能帶來一些穩定，讓事件的發展，雖未能盡如預期，但尚能稱上合意；

環境投給你的資源緊縮，如果此刻你期待的是擴大財源或收入，那麼恐怕會有些失望，投入過度的努力不但無法換來對等的報酬，還可能帶來額外的麻煩，在一年之初，就得學會「適度的拿捏努力」，不用力過猛，也不過度輕言放棄，是相當需要練習的應對，若要努力，就用在這裡吧！

工作／學習狀況：比起火力全開，需要的是嚴謹的計畫，跟一步步如實、如期完成的耐性，比起做完，做好更重要的本週期，來自上司、業主的壓力不小，當面收到他們很直接的批評指教，應該是你的日常了，不過這些要求也真的有它的道理存在，如果能客觀的看待並加以修正，那會對於專業的精細度、完成度，有很大的加分效果，能在挑剔跟磨練中得到成長，專業跟學習的精度上，都會有很大的躍進；

所以痛苦嗎？是滿痛苦的，而且過程可能讓你備感羞辱也說不定，不過熬得過來就是你的，這是一段砥礪專業及身心的時期，好好享受痛並快樂著的感覺，也是....不錯的事吧（？）XD

愛情：單身者能在這段時間，看到很多錯誤範本，但在批評錯誤範本之餘，或許你就能從中看得更清楚，自己在意關係中的那個特質？哪些東西是必不可少的？哪些又是你絕不能妥協的？如果你不只是挑剔，可以具體的分析整理，那麼將對你找到接下來的伴侶，有很大的幫助，六號人若遲遲無法進入關係，通常不少是來自於想兼得某些相互衝突的特質，沒有想清楚，於是對象難尋，當你能具體而務實的面對時，脫離單身，只是時間的問題而已。

有伴侶者，在關係中也面臨被另一半放大檢視缺點的危機，相處的氣氛比平常來得緊張，如果你並不清楚對方冷淡或發怒的原因，那麼最務實的態度，當然是老老實實的問出口，跟對方有誠意的討論，而非只是想討好、摸摸頭帶過，不想理解問題根源，只想安撫的態度，會讓關係更趨僵化，如果你可以拿出誠意討論，或許這不是你向來認知的，可以讓伴侶平靜的方式，但本週期請務必試試，不同的做法，會帶來意料之外的良好發展，讓氣氛有點僵的關係，找到解套的空間。

訊息指引：The Sun＋Maiden Of Swords

精算且保守的前進，最多的務實，帶來最遼闊的前景。

★生命靈數7

整體運勢：對自己跟他人，都需要公平，對七號人來說，付出得好像總是比得到的多，這樣的失衡，會讓你在一年之初就感到壓力沉重，感到難以開啟新的一年，情緒低迷，會讓你在不知不覺中，就丟失了某些可為的機會，譬如原本想接近你的貴人，被你的臭臉嚇跑了，或是某些可為的機會，因為你太過忐忑不安，所以就錯過了把握的時機；

雖然生活本身不並缺錢、也不缺舒適的物質，不過過度忍耐或習慣委屈自己的七號人，卻無法有相同寬鬆的心情去享受。

一月的第一要務，請先練習把那些不要的、不想的、覺得不恰當的都丟出生活之外吧！認真的把自己的舒適，擺在生活最重要的待辦事項，你才能好好開始這一整年的戰鬥。

工作／學習狀況：在專業上會遇到一些舊的人情債需要還，可能已經空了許久，但在這段時間，會比較密集的收到需要你援助的請求，無論當時是多大的事件，都還是請七號人務實的考量自身狀況之後，再決定是否答應，因為在農曆年的的突發狀況多，你本身的工作量可能就已經大到難以脫身，需要加班，若選在此刻償還這樣的人情債，那麼無法報恩不打緊，可能還會拖累對方的進度，適度的拒絕，理性的評估都是必要的，誠實的告知狀況，才能夠保住雙方情誼；

自身事務請務必照計畫進行，因為精神跟注意力都不集中，所以抓緊時間跟進度，先盯好自己，先顧全自己，若真的還有餘力（通常已經沒有了啦）再考慮別人的事，才是最安全的。

愛情：單身者獨自美好，獨自對於現況來說，才是最好的，這段時間所開始的關係，因為七號人本身的情緒、各方面狀態都未在最好的時候，也容易吸引來一些跟你現在心情一樣混亂的對象，對象不良，開啟關係更是萬萬不宜，慎防剛失戀想取暖的對象，溫暖的你，先要暖好自己，對於他人就別太大方了，減少麻煩，無論工作或生活，都先過好自己的份，才是聰明的孩子。

有伴侶者在關係中，也有被索求過度的狀況，如果你覺得自己很委屈、付出的都沒有得到期待中的回報，與其到處找朋友哭訴、或是自己暗夜落淚，不如就把不滿大聲的說出口吧！就算怨念四射，也總比梗在心裡得內傷的好，有丟出問題，就有機會被解決的本週期，跟對方說你需要的，比等他自己發現，來得實際多了，如果你仍然打算自己吞掉那些委屈，當忍耐到了臨界點，還是會噴發的，只是到時候就會更難以收拾了，趁著問題不大，好好的，把想說的都說出口吧！那一點也不丟臉。

訊息指引：Pluto＋Wheel Of Fortune

眼前看似往絕境去的，是重生的指引，

或許我們在尚未清醒時仍看不清，

最多的鬆手，將帶來大量眼前急需的相信。

★生命靈數8

整體運勢：對於那些想跟你諜對諜的角色們，你向來都有興趣跟他們玩一局嗎？如果答案是肯定的，那...這個月不要噢！

這段時間的思考容易有盲點，如果你平時樂於一切操弄人性的遊戲，或試探、或利用、或謀略，這段時間，不直白的、帶有目的的，迂迴繞彎的手法，都比平常更容易幫你惹上麻煩或負評，比起帶有目的的算計，因為這段時間算準的機率太低了，不如老實點，在人際上直來直往，會是更安全的行事態度。

工作／學習狀況：老實的筆記，不輕信口頭承諾，一切都要白紙黑字，才是讓你工作意外狀況減到最少的方式，這段時間很容易有人因為看懂你的行事風格、性格弱點，一開始就不懷好意的利用這樣的特點，來讓你幫他們分擔掉某些麻煩，把麻煩事跟責任技巧性的往你身上推，這段時間無論如何都不是展現大方的時候，在環境多數人可能都對你所有圖的前提下，這段時間需要比平常更謹慎的說話，留好證據，才好保障自己不惹麻煩上身，並將損失的風險降到最低；

學習上也最好把主導權留在自己手上，不為了面子去爭強或出頭，這段時間也不利取得名次、面試等事務，只做有百分之百把握的，最保守的決定，就是對你最好的決定。

愛情：單身者慎防感情詐騙，靠近你的新對象，先問問自己對方是否有所圖吧！如果分不出來也不要緊，暫且拉開距離、以策安全，在新關係的開展上，無論言語、訊息，都要進退得宜，保持好良好的風度、禮貌、客氣，一開始就掏心掏肺，或是很真實的展現自己，都是有相當風險的，平常已是如此，這段時期更要小心，其實另有所圖的對象，通常也都能一眼分辨出來，就怕八號人自覺自己可以應付而輕忽，若不想因此而吃虧，小心為上，握好關係界線就沒問題。

有伴侶者的關係，聽從另一半的引導，會比你自己掌控整個局面來得妥當，多順著對方，可以減少很多不必要的關係角力，在往來的訊息或通訊的回應上，也需要比平常更即時，另一半的安全感在這段期間較低，如果能用這樣務實的行動來回應，通常關係就可以如常穩定的運作下去，若在這段時間未能做好，其實也會很快收到對方的抱怨啦！

如果你不打算跟對方有吵架的機會，預防絕對勝於事後治療，試著往這個方向努力看看吧！

訊息指引：Neptune＋Two Of Cups

不輕言模糊的言語，那是你不明確且搖擺的證據，

是利刃，那淺白僅止於表面的浪漫與甜蜜，

在你刻意忽略之時，早刺穿了誰的心。

★生命靈數9

整體運勢：回歸初心是困難的，在面臨新一年的挑戰，九號人需要更多靈活的心態，才能樂在其中，看見新一年的機會，整體來說，財務運勢並不算最好，如果你期待「更好才能更有安全感」那麼在這樣的心情基礎上，這個月就會是讓你失望的，不過如果你能調整至「我明白有起落跟漲跌，雖無突破，但無減損，也是一種安全」那麼心境上便能樂觀許多，並且用比較客觀的心情，去看待自己的財務運勢；

調整好看待的角度，不受情緒的干擾，便能讓九號人在一月過得比較好，一切在農曆春節前，仍在調整的混亂期當中，感到不適不安，只剩這段時間，待開春一切就會越來越回穩，所以在心情的調整上相當重要，一切安好，只要你不把眼光都只獨獨聚焦在負面，便能看見眼前實際的風景。

工作／學習狀況：在專業上，新的機會雖有，但仍有許多需要協調、等待的狀況，不過這並不等同於運勢很差，或是經營哪裡不善、需要更多努力這類的事，而是大環境經過去年底的一波掃盪，仍未回穩，本身的策略不一定是優先需要調整的項目，若在專業上，你已經務實的檢視過自己的問題、能調整的地方，對現階段而言也就足夠了，不需要過度檢討，反而會削減動力跟信心；

如果你確認完了上面說的，那麼剩下的，你只能交給時間，新的可為之處仍有，只是都會先有種「頓一下、再進門」的特質，這時候，不要過度質疑自己，不要任意動搖你認為對（一直以來也都是正確）的事，期待春天的美好發展，是這段時間最需要做好的事。

在這個累積為王的月份裡，學習也宜緩不宜急，持續與堅定是你最需要努力做好的事。

愛情：單身者，外界雖有新的機會，但如果你的心情尚未到位，也無須勉強自己去嘗試或考慮更進一步的接受，這段時間有許多新的機會可供瀏覽，不急於一時下決定，比起接受，設好防線，對你來說才是更需要做的事，即便是不錯的機會，也要先有慢慢長好、培養好雙方了解的必要過程。

新的機會，會在非日常的聚會或旅行中出現，如果你期待這樣的故事發展，那麼不妨多參與或為自己安排這類的活動，便能讓適當的人選有機會進入你的生命之中。

有伴侶者，在關係中也一樣有新機會，對於穩定發展的戀人來說，是個小小的引誘跟波折，這樣的關係，若你能理性評估，就能發現當中的不可為之處；

對於感情已有危機九號人，那麼新機會雖算不上好，但如果你正缺一個離開的動力，那這段時間短暫出現示好的對象，就會是推你一把的助力，好好運用，可以帶你離開一段品質不良的關係。

無論你打不打算接受，這段時間出現的機會，都只能短暫擁有，它要帶給你的，是轉換關係氣氛，在良好的關係中，它讓你看見原有的關係有多麼不可取代與珍貴，而你又重新做了一次正確的選擇，讓雙方感情變得更堅定，在不良的關係中，它則是為了帶你斷捨離而出現，在完成任務之後，這樣的對象便會快速消失、退場，請看清它出現的本質，就不會因為錯誤期待而受傷。

訊息指引：Mars＋Strength

引爆的戰局，只為換去頹壞的過去，

抓穩你的心，不跟著高低，

把目光聚焦在即將到來的風和日麗。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。