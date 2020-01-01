一句話開運錦囊：給2020年想要轉運的你

【文‧科技紫微網】

提醒不用多，一句話足矣！2020年只要徹悟哪一句話，就能讓你2020年走出康莊大道呢？科技紫微網一句話開運錦囊，讓你2020年時來運轉，旺上加旺！

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命宮七殺星

開運錦囊：贏得長上認同與支持，發展穩定程度與家庭幸福感受會大幅上揚。

命宮破軍星

開運錦囊：修身養性，控制情緒，保持風度，才能遠離眾叛親離的漩渦。

命宮廉貞星

開運錦囊：積極主動去掌握機會，充滿力量去兌現夢想。

命宮貪狼星

開運錦囊：回顧過去，放眼未來，別局限於眼前。

命宮紫微星

開運錦囊：要有一笑泯恩仇的灑脫，也要有割席絕交的魄力！

命宮天府星

開運錦囊：衝鋒陷陣，攻城掠地，才能轉敗為勝。

命宮武曲星

開運錦囊：不必瞻前顧後找借口，也無須客氣禮讓，先爭取再說！

命宮天相星

開運錦囊：貪多必失，求快必摔，走好走穩方可不亂方寸。

命宮太陽星

開運錦囊：付出方有所得，真誠方能顯貴。

命宮巨門星

開運錦囊：用單純的心去相信人生有無限的可能，勇敢去追，將覓得意想不到的驚喜。

命宮天機星

開運錦囊：利落大膽地追，那些看似不切實際的目標，就會一步步靠近。

命宮太陰星

開運錦囊：鞏固信心，無須過度謹慎求穩，順著直覺去嘗試圓夢吧！

命宮天梁星

開運錦囊：當自己有更多的準備，就有更大的優勢去搶奪先機。

命宮天同星

開運錦囊：積極落實，編織的白日夢才會不是夢！

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