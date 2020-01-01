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一句話開運錦囊：給2020年想要轉運的你

2020-01-01 10:55聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

提醒不用多，一句話足矣！2020年只要徹悟哪一句話，就能讓你2020年走出康莊大道呢？科技紫微網一句話開運錦囊，讓你2020年時來運轉，旺上加旺！

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

圖片來源／Shutterstock
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命宮七殺星

開運錦囊：贏得長上認同與支持，發展穩定程度與家庭幸福感受會大幅上揚。

　

命宮破軍星

開運錦囊：修身養性，控制情緒，保持風度，才能遠離眾叛親離的漩渦。

　

命宮廉貞星

開運錦囊：積極主動去掌握機會，充滿力量去兌現夢想。

　

命宮貪狼星

開運錦囊：回顧過去，放眼未來，別局限於眼前。

　

命宮紫微星

開運錦囊：要有一笑泯恩仇的灑脫，也要有割席絕交的魄力！

　

命宮天府星

開運錦囊：衝鋒陷陣，攻城掠地，才能轉敗為勝。

　

命宮武曲星

開運錦囊：不必瞻前顧後找借口，也無須客氣禮讓，先爭取再說！

　

命宮天相星

開運錦囊：貪多必失，求快必摔，走好走穩方可不亂方寸。

　

命宮太陽星

開運錦囊：付出方有所得，真誠方能顯貴。

　

命宮巨門星

開運錦囊：用單純的心去相信人生有無限的可能，勇敢去追，將覓得意想不到的驚喜。

　

命宮天機星

開運錦囊：利落大膽地追，那些看似不切實際的目標，就會一步步靠近。

　

命宮太陰星

開運錦囊：鞏固信心，無須過度謹慎求穩，順著直覺去嘗試圓夢吧！

　

命宮天梁星

開運錦囊：當自己有更多的準備，就有更大的優勢去搶奪先機。

　

命宮天同星

開運錦囊：積極落實，編織的白日夢才會不是夢！

　

【延伸閱讀】

2020愛情運有喜訊？流年揭曉

掛念他？神靈斷言他如何看待你

　



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