一句話開運錦囊：給2020年想要轉運的你
【文‧科技紫微網】
提醒不用多，一句話足矣！2020年只要徹悟哪一句話，就能讓你2020年走出康莊大道呢？科技紫微網一句話開運錦囊，讓你2020年時來運轉，旺上加旺！
本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。
命宮七殺星
開運錦囊：贏得長上認同與支持，發展穩定程度與家庭幸福感受會大幅上揚。
命宮破軍星
開運錦囊：修身養性，控制情緒，保持風度，才能遠離眾叛親離的漩渦。
命宮廉貞星
開運錦囊：積極主動去掌握機會，充滿力量去兌現夢想。
命宮貪狼星
開運錦囊：回顧過去，放眼未來，別局限於眼前。
命宮紫微星
開運錦囊：要有一笑泯恩仇的灑脫，也要有割席絕交的魄力！
命宮天府星
開運錦囊：衝鋒陷陣，攻城掠地，才能轉敗為勝。
命宮武曲星
開運錦囊：不必瞻前顧後找借口，也無須客氣禮讓，先爭取再說！
命宮天相星
開運錦囊：貪多必失，求快必摔，走好走穩方可不亂方寸。
命宮太陽星
開運錦囊：付出方有所得，真誠方能顯貴。
命宮巨門星
開運錦囊：用單純的心去相信人生有無限的可能，勇敢去追，將覓得意想不到的驚喜。
命宮天機星
開運錦囊：利落大膽地追，那些看似不切實際的目標，就會一步步靠近。
命宮太陰星
開運錦囊：鞏固信心，無須過度謹慎求穩，順著直覺去嘗試圓夢吧！
命宮天梁星
開運錦囊：當自己有更多的準備，就有更大的優勢去搶奪先機。
命宮天同星
開運錦囊：積極落實，編織的白日夢才會不是夢！
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