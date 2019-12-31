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2020正財偏財一把抓！這些月份千萬別錯過

2019-12-31 15:54聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

人生在世，賺錢的能力不可少，時機更是重要。把握住了旺運時機，自是錦上添花，求財得財！2020年你所屬的星座正財、偏財的旺運時機分別會出現在幾月呢？科技紫微網現在就為你預測，可千萬別錯過！

圖片來源／Shutterstock
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牡羊座

正財最旺：3月

偏財最旺：9月

金錢運較為動盪的一年，每到月底恐就會出現捉襟見肘的窘態。雖然工作上的正財收入穩定，但逛街、美食等生活娛樂花費較大，收支有失衡的傾向。想要積累更多的財富，還需合理規劃、守住預算才是。

　

金牛座

正財最旺：7月、11月

偏財最旺：5月

金錢慾望會在年終爆發，你的賺錢能力也像被打了強心劑似的，將會為你創造工作加薪、投資獲利的機會。雖然在正財運和偏財運方面都能有所獲利，但還是要低調行事，以免引來他人妒忌。

　

雙子座

正財最旺：10月

偏財最旺：2月、3月

隨著事業和愛情上交際應酬的增多，金錢的付出也會較多。偏財運方面，各種五花八門的投資訊息會讓你難以取捨，只有認真去區分，挑選適合自己的投資方式，才能有所收益。

　

巨蟹座

正財最旺：5月、6月

偏財最旺：2月

2020上半年財運起伏較大，1月、3月投資看不準方向，貿然出手的話小心錢財打水漂；2月、4月在朋友、長輩的助攻下能寬裕不少，但5月存錢又會略感困難。進入下半年後財運漸趨向平穩，謹防衝動消費，就不會有事。

　

獅子座

正財最旺：3月

偏財最旺：10月

2020上半年賺錢一波三折，花錢卻順風順水。進入下半年後，收支失衡的情況能有所緩解，只是賺錢依然不會太輕鬆，只有在工作上再加把勁，才能在金錢上獲得豐收。

　

處女座

正財最旺：1月、8月

偏財最旺：10月

這一年財務上必要的支出會比較多，財務壓力也會隨之增大。外出求財的能力較高，好好把握，投資收益可喜。另外，今年家人會成為帶動你財運走強的貴人，能在關鍵時刻助你來一個大翻盤。

　

天秤座

正財最旺：9月、11月

偏財最旺：6月、7月

上半年是積累期，不要急於獲利，可多觀察學習，為衝刺下半年奠定基礎；下半年是收割期，功夫下得越多，收穫也就越多。

　

天蠍座

正財最旺：4月、9月

偏財最旺：1月

勇於挑戰，積極尋求轉變的一年，會從身邊的人那裡學到不少投資理財的經驗，在理財方面小有收穫。但若想見到資金明顯提升，就得規劃一個明確的目標，對於市場行情的觀察應更全面才行。

　

射手座

正財最旺：3月、10月

偏財最旺：6月

進入2020年後，財運上主要依賴正財收入，工作上越努力者，收入越多。在財運強的月份，你能夠遇到能力出色的合作夥伴，有了他們的助力，投資和做生意都會更順利。

　

摩羯座

正財最旺：4月

偏財最旺：9月

2020年財運走勢不理想，賺錢較為辛苦的一年。到手的都是辛苦錢，想要靠投機取巧的方式來投資或者買彩券，恐難得到理想的結果。因此本年需要更懂得合理支配財產，把錢投放到有把握的地方，才能以錢生錢。

　

水瓶座

正財最旺：8月

偏財最旺：1月

這一年你對於自己的財務狀況會十分緊張。一方面你渴望在財運上獲得更大的收穫，一方面對於求財之路你又沒有頭緒。比起自己摸索，不如跟隨經驗豐富者的腳步喔！

　

雙魚座

正財最旺：1月、10月

偏財最旺：2月、8月

今年的財運走勢十分可觀，除了正財運較為出色之外，偏財方面也出現不少的賺錢機會。上半年的財運要比下半年好，建議上半年以攻為主，而下半年則以守為主。

　

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