2020甜蜜愛情榜單出爐！這些生肖讓人超羨慕？

【文‧科技紫微網】

2020年，你的愛情會發生怎樣的變化？這一年有一些生肖，不管再怎麼低調，一不小心還是把身旁的朋友全都「閃瞎」了！來看科技紫微網最新公布的愛情榜單，哪些生肖到了2020年，不只感情運旺，更有利戀情增溫、婚姻美滿？

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第一名：生肖牛

戀愛中的情侶們，默契越來越強，感情越變越濃，也漸漸趨於穩定，可以考慮婚嫁事宜了。選擇在運勢旺盛的月份求婚，成功率非常高。已婚者相處也一片溫馨，夫妻之間感情和睦，若有製造愛情結晶的計劃可以準備了。

第二名：生肖猴

今年浪漫細胞活躍，與戀人在一起常有甜蜜的互動，只是需注意各自與其他異性朋友的關係和距離，以免捲入三角或者多角戀中。同心同德、同舟共濟則是夫妻生活的幸福寫照，共同制定生活目標，朝著目標一起前進，就可獲得更優質的婚姻生活喔。

第三名：生肖蛇

戀愛中的你，經常感受到戀人的關懷與照顧，情侶之間無話不談，感情逐步加深。若把對方視為結婚人選，不妨帶對方見自己的父母，可使戀情有進一步的發展。已婚者與伴侶感情穩定，即使有紛爭也能大事化小，小事化無。

第四名：生肖馬

不論情侶、夫妻，今年均相處和睦，互敬互愛，在外人面前會特別維護另一半的形象，也會替另一半出頭。不過需注意的是，相處時應盡量避免一些傷及對方親人、朋友的言論，以免為此起爭執。

沒上榜的生肖，2020年感情生活就會暗無天日嗎？那可不一定，只不過有些阻礙一定要小心跨過才好！

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