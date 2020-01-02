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即使不被看好，依然能幸福的生肖配對

2020-01-02 09:53聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

他們不是傳統屬相婚配中的上上等婚配，個性也是南轅北轍，但其實透過認真相處與經營，他們也能成就上上等的幸福！哪些生肖配對，即使不被看好，依然能找到他們的幸福呢？科技紫微網這就幫大家找出來！

圖片來源／Shutterstock
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生肖鼠與生肖蛇

一個謹小慎微，一個難以捉摸，看似風格不對盤、磁場不搭的兩人，卻能在彼此身上找到安心的感覺，無需偽裝，無需防備。良性的互動會讓兩人共同進步與發展。

　

生肖牛與生肖豬

以勤奮著稱的牛，與以懶惰聞名的豬，看起來是問題多多，衝突不斷。但你或許忘了這兩生肖內心深處的體貼與願意付出的精神，讓他們能相互溫暖，彼此關心，即使不合也能互補。只要少計較、多包容，二人感情就能更為完美！

　

生肖虎與生肖兔

霸道強勢的虎，遇到溫和敏感的兔，看似是獵捕與被捕的關係。但就因為這樣的不同，他們之間反而有最強的吸引力，讓兩互相忍不住靠近。霸道總裁的愛情故事，說的就是他們了，有了包容與尊重，幸福就永遠存在！

　

生肖蛇與生肖馬

明爭暗鬥、其樂無窮的組合。雖然兩人有很多想法不同，也都覺得對方難搞，但只要雙方都試著從不同的角度看待問題、看待對方，就有機會發現不同的精彩，刷新自己的觀念，讓兩人擁有1+1＞2的視角。

　

生肖馬與生肖虎

看似是火星撞地球的組合，誰也不服誰。然而兩人卻能對對方的上進、獨立與果敢，打從心底彼此欣賞。尤其當雙方並肩作戰、或共同創業時，多能生出「戰友」情誼，使得關係更加牢固。

　

生肖雞與生肖雞

相同的挑剔，同樣的得理不饒人，看上去真是一對冤家。但換個方向來想，兩人有很多相似的觀念，與投機的話題，只因為嘴巴不服輸才會讓人覺得不合。然而，只要保持理性平和的溝通，言語不過激，他們就會是最有默契的一對。

　

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