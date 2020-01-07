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18小時到世界角落！二戰王牌空降師 最光輝一役靠划船...

2020年必看！3招幫你補財庫引好財

2020-01-07 09:07聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

據說，2020年是世界轉變年。從大環境的角度來看，這會如何影響你的財運？該怎麼樣讓財庫更穩固呢？科技紫微網來為你詳細分析，教你如何把握錢財好運。不分命盤宮位，每個人都適用喔！

圖片來源／Shutterstock
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流年太陽化祿：名聲為重，貴人相助

2020年流年遇太陽化祿，主先揚名後得利，也就是社會地位高低、名聲好壞會影響財運。所以，想要抓住錢財好運，就要努力彰顯人品、注重信譽，以此揚名。宜借助貴人助力，動口生財，坐貴向貴，方能獲利。只是切不可虛張聲勢，須憑真才實學、純良友善之心爭得好名聲。此外，這一年的投資眼光佳，有利投資增值、保值型的產品。另一方面，要小心因愛面子、花錢海派而陷入財務危機。

　

流年武曲化權：動中生財，注重管理

2020年流年遇武曲化權，賺錢需全憑真本事，於動中生財。旺盛的求財慾望和企圖心，會是你積極賺錢的動力。有利在管理崗位上發揮才能，憑藉升職加薪而積累財富。也適合在技術性、專業性強的工作崗位尋求發展，收入豐碩。此年雖奔波勞碌，但地位易獲得提升，錢財易入庫。也有機會因精打細算，加上極強的權威性、影響力，以及頑強的毅力與忍耐力，而財源廣進。要注意的是，取財走正道，切不可仗勢欺人、巧取豪奪。

　

流年太陰化科：專業取勝，彰顯才華

2020年流年遇太陰化科，太陰為財星，化氣為富，主由專業性、好名聲而帶來好財運。不忘初心，創造好口碑，是此年最好的生財之道。因把重心放在專業度、服務品質、與產品的品質，在業內排名上揚，如此所搏得的良好名望與知名度，可帶動財運，獲得高收入、高回報。此外，這一年也有利賺取智慧財、才藝財，正是發揮特長、彰顯才華的好時機。易因才華橫溢、博學多能而獲得功名。只是，切不可半途而廢，有所堅持方能獲利。

　

【延伸閱讀】

2020求財阻礙多？批流年尋方向

人生財祿鑒定！請神婆靈眼預知

　



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財運科技紫微網

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