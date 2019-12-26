雙子天生演員、摩羯陰陽怪氣！看12星座「如何讓人氣死」

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水瓶座(1/21-2/19)

講起水瓶座的賤真是氣得讓人牙癢癢，彷彿世界上只有他的真理是對的。任何意見，他們都會一副懷疑你的思考邏輯，也不想想自己的邏輯才有很大的問題啊。水瓶座超主觀，這他們承認。他們不會去說服你要理解他們的主觀，但他們會有一種高高在上的態度，反問你許多問題時，態度真的很囂張喔。水瓶座明明早有定見，但還會假裝客觀的，要詢問別人的意見，但別人的意見不是他們想的那樣時，假裝口氣很客氣的跟你爭論大會， 此時就會開始上演，目的就是為了，要得到他要的答案，否則絕對不停戰。自以為很客觀的水瓶座，一爭下去就沒完沒了。

而且水瓶座他們認為自己如果做的事情是對的，他們會完全不顧別人的需求，假裝表面很客氣，其實根本不配合別人，然後因為他們覺得自己不受社會那些常規的規範，因為自己很特別，所以會做出一些不太負責任，然後認為自己是活出新自我的先進人類，舉例來說，一樣比較不負責任的星座，射手座也有這種特質，但射手座或許他的不負責任就是他單純嫌麻煩而已，並沒有那麼多理由。可是水瓶座的不負責任他會拿一大堆看似很合理的理由來美化自己的行為，但說到底，其實可能只是無賴，水瓶座卻會弄的好像自己多有抱負要來改變社會的觀念呢。

雙魚座(2/20-3/20)

雙魚座的大眾印象是傻傻呆呆的，但他們耍起賤來我覺得也是大魔王等級喔，很難防範，因為他們的耍賤法， 完全沒有邏輯可循，而且他們很愛用「 裝可憐 」的招數來博取同情以達到目的。就算是他們做錯，他們還是會以受害者的樣子展現出自己的委屈，這招不算高明，但恥力很高，並不是每個星座都做得到這種方式。雖然這心機耍的不厲害，但卻還是有一定的門檻，丟下自尊演起悲情劇碼可不是人人都能演的好的！

雙魚座總是以為他們做的事情是很偉大的，一切都是為了大家好，他可是犧牲自己成就大家，為什麼別人都不懂他們的用心？當他們用為了大家好這個大帽子扣上所有的事情後，他們就更肆無忌憚的覺得自己所作所為都沒有錯，這種自以為善心的幻想，變成雙魚座耍賤的動力與拋開罪惡感的源頭。

雙魚座耍賤最懂的示弱，這可是最容易讓人卸下心防的招數，有些人終其一生很強勢，風裡來火裡去的漢子，結果最容易敗在這種雙魚手上，因為強勢又愛備受注意的人喜歡別人崇拜，喜歡照顧弱小感覺自己的偉大，如果這個時候碰上一個別有居心的雙魚座，那就完全對了胃口，一開始強勢的人可能看起來很威風，但最後的勝利，會是雙魚座這種看似最無害的悲情角色。

牡羊座(3/21-4/20)

「我現在要過去了，等我十分鐘就到！」牡羊座忽然打來「通知」我？

「什麼？你過來要幹嘛？我們又沒約？」我滿頭霧水的回他。

「有阿，我前幾天有說可能今天會過去阿，難道現在我不能過去？」牡羊座的口氣很理所當然的樣子。

「你又沒跟我確定時間，我哪知道啊？而且什麼叫做難道我現在不能過去，你總得先跟我講一聲吧？我現在剛好要出門，所以沒辦法，我們下次再約吧！」我得把話跟牡羊座說清楚。

「喔，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟」我聽著電話掛掉的聲音，心想，牡羊座你下次給我小心一點！（ 怒 ）

牡羊座的世界裡只有兩種人，一種人是「我」一種是「某個人」。簡單來說，他們以「我」為中心，其他的人都是某個存在於世界上的某個人，管你是誰，管你的交情跟我好不好，當牡羊座的自我意識的那個我出現， 其他的存在都是虛幻的⋯⋯。

講的好像太玄了（苦笑）但有時候真的覺得牡羊座把自己這個「我」看得那麼大，實在不得不佩服一下。當牡羊座覺得一定就得這樣時，其他不讓他進行的事情都是阻礙，他們才不管什麼要彼此圓滿達到共識才對，哪有這種事情？當然只有配合我才是最完美的結果阿，搞什麼鬼，怎麼會有其他的選項呢？他們的賤很簡單，唯我獨尊，其他不用廢話，只要違背這件事情，很好，我就生氣，我就發怒，我就覺得大家都對不起我啦！

如果我譬喻牡羊座是蠻荒人，接下來的解釋都很好理解。牡羊座的世界裡，大家應該是以他為中心而活的，牡羊座要別人都注意他們，只要注意力被轉移走，他們會很快的就會用很誇張的方式，要大家轉移到他們身上，彷彿這世上所有的人，做任何事情都該以他們為標準。你如果受不了這樣的牡羊座，試著想將主導權拉回自己身上，很快的，牡羊座絕對不客氣的用他那最大的力氣搶回來。他們完全不怕自己這樣的行為會被人說話，想讓牡羊座丟臉，真的太難了，他們臉皮之厚，從不怕丟臉為何物，他們也從不隱藏情緒，不爽不滿全寫在臉上，像是怕沒人看到他們一樣，遇到這樣的牡羊座，你會看到一隻永遠在不滿的羊跟總是被惹生氣的模樣，你會很慶幸自己，自己好像還有一種叫理智的情緒。

金牛座(4/21-5/21)

金牛座的耍賤其實不是很明顯，這是他們的優勢，讓人容易輕敵，不過你還是能從以下幾個方式見識他們的賤招。

賤招一、一副不沾鍋的樣子，中立的態度，當你跟他抱怨時，他們會不太想要參予，於是你以為他們只是不想招惹麻煩。

賤招二、不願意別人干涉他的事情，也對別人的事情沒興趣，但如果別人的事情對他們有幫助，就會變得很熱心。

賤招三、裝的很中立，但一旦立場改變對他們有利時， 就會立刻選邊站卻還裝的一副若無其事的樣子。

賤招四、對自己很大方，對他人很小氣，天生有佔人便宜的習慣。

如果你的角色跟金牛座有那麼一些利益的衝突時，你就會很明顯得看的出來他們那種害怕被你害的嘴臉。舉例來說，如果你們是同事，位階一樣，主管是同一個，這就算是有點利益衝突的立場，因為你們或許哪天可能會是對手，像這樣的狀況會讓金牛座有很重的防衛心，就算你覺得我們都只是上班族，你也沒想要升官，只想要大家互相合作愉快就好也沒用，因為金牛座就是會防著你，但他們會隱藏的不錯，你也看不出來，可是哪天如果損害到他的利益時，他們可是會不顧一切的捍衛自己的權利，傷到誰他可不管，中立是怕惹麻煩，才不是因為客觀哩！

雙子座(5/22-6/21)

如果你跟雙子座不熟，你是看不到他們耍賤的那一面，他們是天生的演員，隨時都能轉換角色。他可以前一秒一臉好心謙虛的樣子，後一秒白眼就翻到後腦勺，變化速度之快會讓你覺得這是哪一款精神病患與人格分裂，於是你開始懷疑他會不會這樣對你。我只能說，就算你看到他這一面，也不能保證你就一定是他best friend 而不會這樣被對待，沒辦法啊，這是他們天性。雙子座不太喜歡跟人家正面衝突，所以耍賤一定是耍陰的，一方面是他們正在思考怎樣讓你氣瘋而不被發現，或是氣瘋但不能怪他，就算耍賤也是耍得很謀略性的，所以雙子座厲害在於他們弄人卻能讓人搞不清楚怎麼被弄，狡猾的小魔頭，平日看起來並不像雙子座既定的形象那麼聰明，可是當他們想耍點小花招時，絕對是信手拈來，不費力氣就能讓人吃悶虧。

雙子座最讓人火大的是他們睜眼說瞎話的功夫，如果他們要爭一口氣的時候，睜眼說瞎話的爭辯功夫是很爐火純青的，我就親眼看過雙子座為了偷懶不去做正事被逮個正著時，完全否認還一臉自己很認真的樣子，這就像你逮到小偷，這小偷還很誠懇的告訴你他以為那個東西沒人要，所以準備拿去捐給孤兒院這種很扯的說法。不過也別太擔心，雙子座就算當小人也不會維持太久，他們持續力很差（就算耍賤也一樣），太費力氣的事情他們做不來，他們的目標太多容易分散他們的專注力。所以他們只會針對當下他們無法認同的事情去搞點小動作，說要害人害的多深人到也不至於。

巨蟹座(6/22-7/22)

巨蟹座真的要很小心，你們賤起來就是會得到「歐巴桑症候群」不限女人喔，男巨蟹賤起來照樣得這種病。巨蟹座很俗辣，他們耍賤一定是私底下搞小動作，而且完全沒有計畫那種，忍不住情緒發作的時候就開始搞怪， 事後再來覺得自己好像也沒必要這樣，但一切都來不及，等到下次又不爽的時候，又忍不住，這⋯⋯真的很像三姑六婆的歐巴桑性格，尤其搭配上表面上不想得罪人家的時候，就會變成喜歡暗地裡去說人壞話，然後你仔細去聽聽巨蟹座說人的壞話，那些對他不好的事情其實也沒有很嚴重，只是小心眼犯了，想要找人說說，卻忘記了聽在別人耳中，會覺得這個人很愛計較又大嘴巴。以下是我親身經驗的情境，大家可以回想一下巨蟹座是否有這樣的問題，而讓你覺得老是被他們誤會啊！

巨蟹座：「你們剛剛在笑的是事情是在恥笑我嗎？」

我：「沒有阿，我們只是在講笑話，沒提到你耶！」

巨蟹座：「但我也做過那種糗事，你們這樣講我有點傷心，而且上次A 君也在笑這件事情，我覺得他這個人品行不是很好，你要小心一點

我：「我們都不知道你也做個這種糗事阿， 你也太容易不高興了吧？這樣跟你相處讓我覺得壓力很大耶。」巨蟹座：「我不是在說你啊，我說的是×××。」

我：「但我也可能犯了A 君那種錯誤，只是因為我不知道你也這樣過，下次你是否就會說我這樣？」

巨蟹座：「唉呀，我不是這個意思啦⋯⋯為什麼你要幫A 君講話？」

我：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。

巨蟹座就是這樣，愛跳針又記恨，然後再來怪罪人家不挺他，看到這邊，你還不討厭巨蟹座的話，算你們厲害（臉冒青筋）。

獅子座(7/23-8/22)

號稱太陽之子，如此光明正大，陽光正面的獅子座是能怎麼耍賤，感覺獅子座好像都大辣辣的，怎麼會耍小人手段呢？耍賤也不見得要偷偷摸摸，獅子座耍賤也很明顯，如果是女獅子耍賤，你就會覺得她們像是美國影集裡那種啦啦隊隊長，專門笑胖妹的那種自以為很正的女人，要不然就是甄嬛傳裡的華妃，賤的很怕人家不知道，你要說他們明著來算是賤人界的正人君子也好，但實際上是，他們就是一個無法低調的星座，才會導致耍賤也得全世界都知道，所以為什麼獅子座耍賤特別討人厭，因為太囂張了，獅子座就是把賤這件事情寫在自己身上當作箭靶中心點，任人看了都想往死裡打，所以以賤的程度來說，他們可能算是十二星座吊車尾的賤法， 但以討人厭的程度來說，獅子座絕對是名列前茅的。

另一種稍微低調的獅子座，賤法就不一樣，這種號稱低調的獅子座，喜歡裝清高，但實際上也是愛現的一種，只是表現的態度不同，其實也是一種我跟大家不一樣的優越感，這種獅子可能很不恥世俗眾人所追求的東西，覺得自己的東西是王道，才是正確的方向，眾人皆醉我獨醒，這樣的獅子座表面很和善又客氣，但內心可能會覺得，唉呀！我們是不同世界的人之類的優越想法。這種獅子座比較不會招敵，但跟人的交往程度其實很表面，除非他願意承認你的程度真的是高他們太多，他們不得不佩服之下，才會折服，否則這種低調的獅子座， 其實是很活在自己的世界裡的。

處女座(8/23-9/22)

處女座婊你是一種很隱性的挑釁，他們會看似很理智的告訴你很多理所當然的想法與做法，但不知道為什麼你會越聽越覺得疑似有問題？因為這冷靜與溝通的背後是一大堆對自己有利的立場，嘴巴卻說得一口理所當然的好話，稍不注意你就會被他們耍著走，還感激他對你的諄諄教誨。

尤其是沒吃過處女座虧甚至還有點崇拜的小嫩嫩一定要小心（我就當過這種咖），當你將他的話奉為聖旨小心翼翼地執行時，你卻不經意地發現，哇！他們自己完全做不到耶！然後你質疑他們為什麼嘴巴說成這樣，自己卻沒照做時，那平日看起來敦厚老實低調的處女座忽然激動起來，然後呢，這個時候的說法又不一樣了，你想試著跟他吵，他又忽然冷靜下來要跟你「好好談」你那本來想跟他對嗆的決心又忽然掉下來想聽一下他怎麼解釋，這下好了，你聽完又要開始懷疑到底是不是自己有錯，原來處女座可是為你好呢，太過分了都是你誤會了他們⋯⋯

嗯！等到你吃了幾次虧，你就知道你被婊了，然後在這之前你還是抱著感恩的心覺得他們人很好呢，這種賤法，我覺得是十二星座裡面很高招的，因為千錯萬錯都是你的錯，處女座還願意解釋給你聽你錯得多離譜呢。（攤手）

天秤座(9/23-10/23)

得一副頭頭是道，正義凜然的模樣是天秤座的強項！但事實上，說一套做一套正是天秤座的真面目。譬如說，當天秤座告訴你：「女人就是得獨立自主，經濟靠自己才是真正展現自我，不受拘束的過日子。」拜託你千萬不要相信！天秤座喜歡的是獨立自主高尚生活的形象，但要他們對此付出努力可就很難，他們往往都只看表面，但真正要他們花費力氣執行目標時，天秤座卻又變得對自己很懶散。所以深入了解天秤座就會知道他們表裡不一的情況特別嚴重。

天秤座最愛當正義魔人，他們永遠有自己一套標準喜歡秤斤論兩，但標準都是自己訂的，自以為客觀，但觀點其實非常狹隘，而且當他們認定自己的立場絕對是對的時候，是死都不肯退讓之外還會加以教訓他人的看法，因為他們就是認定自己是正義的一方，沒有任何轉圜的餘地，如果他們只堅持自己的不去理會他人也就算了，但重點是他們又很愛當公事主，然而，當事實不如他們想的發展時，天秤座立場又會立刻轉變成對他們有利的說法，所以假正義讓天秤座沒有任何罪惡感，也因此做出傷害他人的事的時候，他們還會覺 得「我可是最公正，且站在絕大數人有利的立場才去執行的。」天秤座完全忽略究竟對誰有利可不是從他們的角度去判斷的。

天蠍座(10/24-11/22)

「我勸你多少注意一下自己的身材，別再發胖下去！」

蠍子滿臉好心的說著。

「忽然勸我這個幹嘛，關心我身體健康？何況我也不是真的胖到不顧健康」我狐疑的回問。

「總之我是為你好，想找好對象，你不重視外表可以嗎？而且我覺得你現在這個工作沒什麼前途，女人還是要為自己打算的好！」

「蛤？幹嘛忽然勸我這個阿，我覺得我的工作不會沒前途阿，但需要時間爬上去是真的，而且我很喜歡我的工作耶！」蠍子沒再說什麼，一臉我幹嘛說不聽的樣子。

這件事情在我心上成了一個謎，因為我知道他一直是那種很懶的管別人事情的人，忽然勸我讓我覺得怪怪的而且我隱約覺得有被嫌棄的感覺很不好受，但又說不上來為什麼？直到一段時間後，我從其他朋友那邊得知，蠍子跟其他的共同朋友說他覺得我不求上進而且身材又不好時他勸我我居然還一副無所謂遊戲人生的樣子。我怒氣漸漸的從胃裡翻騰了起來，一種被看輕被比較的感覺油然而生，到底何時他開始那麼關心起我的人生了？

這小故事，是某個找我算塔羅牌個案所分享的，她很不好意思地問我說，可否算一下這好友的心態是什麼，還有她感到不舒服的原因是什麼，她覺得自己有點小心眼，畢竟對方沒做什麼。我對這故事的氛圍覺得熟悉， 問了她好友是什麼星座。天蠍座！她一說出這三個字， 不用占卜我就知道為什麼。

不用算牌我直接告訴你：「她只是忍不住想展現自己的優越感而已，大概是你最近的表現頗讓她吃味？你想想看你最近做了什麼事情？」

「啊，我想起來了，我只是有跟她說過，我發現我變胖了然後異性緣還變好，覺得很奇怪，難道我要當個受歡迎的胖子嗎？然後最近換的新工作也很順利又是我夢想的工作，所以⋯⋯」

「看吧看吧！果然事出必有因，我想你這位天蠍座的朋友應該是一個很努力的人，他們覺得只要拼了命就能贏，忽然看到好朋友這樣傻傻的得到好運當然就吃味了！因為這會讓他們覺得努力還被比下去感覺會很差。」

「天啊！她不是我好朋友嗎？這樣我還要跟他往來嗎？」

「妳就看他平常對妳好不好啊。」

「她對我很好，非常有義氣，所以你這樣分析我才很驚訝。」

妳其實可以很高興的，她想對妳展現優越感代表妳是個咖，如果妳什麼咖都不是，她就不會這樣做了，所以妳還是可以繼續跟她當好朋友，然後當她這種情況越來越嚴重時，就是你越來越值得她嫉妒了，是人生進步的好指標呢！

這就是天蠍座，對他們來說，他們很認真的用盡力氣在過日子，於是對於別人如果輕鬆日子就過得不錯，他們都會覺得很不是滋味，可是他們又不會像火象星座那樣直接較勁，而會用一種想要讓對方知道你是比較弱勢的方式打心理戰，讓你自己沒自信。他們想當某個團體的地下老大，不管在哪個地方都希望自己是最厲害的那一個（但他們不會表現得很明顯）擅長恐嚇別人的天蠍座，自然會用這樣的方式去應對他想對付的人。

射手座(11/23-12/21)

不管你是射手座的同事、伴侶、朋友還是兄弟姊妹，不管你們多親密，多要好，千萬不能輕忽防範射手座，因為他們表面不賤，也不是真心想耍賤，但他們就麻煩在因為不是故意要耍賤，只是想爽爽過，輕鬆過，做自己有興趣的事情就好，其它他不感興趣或覺得麻煩的事情他們可以一概不理會。江湖上俗稱的「擺爛」我想射手座是這方面的專家。

把事情丟著不管這檔事，大家多多少少都會遇過這種人，也許覺得這沒什麼。這樣想就太小看射手座了，射手座擺爛之程度是完全不管他人死活，但是嘴巴又講的很輕鬆，如果你太相信他，很快的你就會發現自己被騙，之後就有一堆爛攤子等著你收，射手座早就逃之夭夭，留下你無語問蒼天阿。

射手座的擺爛賤法可不是每個人都能練成的，如果你是個容易有罪惡感的人，就沒辦法練成這樣的功夫，因為罪惡感會讓你害怕對不起人，就算擺爛，程度也有限。但我們擺爛賤法鼻祖射手座境界是無人可及。當他們決定要這樣做，那可是再嚴重的事情也都沒在怕的，腳底一抹油就能溜得遠遠地，歌照唱，舞照跳，看到這邊，有沒有忽然覺得這簡直是值得欽佩的功夫，因為常人是做不到這種境界的呢。

摩羯座(12/22-1/20)

「陰陽怪氣的神經病、嘴很賤、自命不凡！」是我對魔羯座賤樣的解讀。

陰陽怪氣的神經病：不知道在裝模作樣什麼，想要又不敢講，不想要也不說清楚，總之就是會有些奇怪的行為模式，覺得大家都該配合他們，時而嗨時而沉悶，情緒暴躁時就一股氣把不滿說出來，然後事後又裝沒事，覺得自己很偉大，做的事情都很重要，一下又覺得自己很沒用，應該被社會遺棄了，這種人你跟我講好相處啊？我打死都不信！

嘴很賤：看別人的事情都覺得超級客觀，沒問他還好，一問他就要拿一把刀往裡心坎刺進去，還要你跟他說謝謝！魔羯座就是非常主觀，他管你什麼立場，你要問他意見就要有心理準備，平日明明客氣又蠻沉默的，但是一發表高見的時候，就一副你不聽我的你就死定的自大態度，心臟不夠強的人，聽他們的安慰可能憂鬱症會發作，誰叫他們覺得忠言逆耳，不聽的人，就是不受教。

自命不凡：時常沉溺在自己的世界裡的死硬派，只要覺得自己比別人努力又厲害的時候，大頭症就犯，但他們跟火象星座不一樣，火象星座是一種本能性的耍大牌， 頂多幼稚愚蠢而已，但魔羯座的大頭症更惹人厭，因為他們會有一種「你我是不同世界的討厭模樣」，然後還覺得自己很低調。其實越是低調，越是讓人覺得，你以為你是哪根蔥啊？