殺破狼周運勢／獅子遇天菜級對象 摩羯可望領豐厚年終

殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年12月30日～2020年1月5日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚志業宮位，會重新思考自己在職場的定位，離開原來熟悉的領域發展。某些白羊座會承接管理階層的職務，面臨許多新的挑戰。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的金星脫離不良相位的影響，此時會有許多交際應酬的邀約，與很久不見的好朋友見面。某些白羊座會因為參與一些活動，認識有好感的對象，互相交換聯絡資料。

感情運方面，火星上半週停留在慾望宮位，在時間壓力下會渴望與對方有許多親密的接觸。單身的白羊座則會因為朋友的介紹，認識有好感的新對象，此時會想與對方約會看看。

本週須注意的部分：

遠行運方面，火星進入遠行宮位，不論是出差，或是旅行，行程都排得非常滿，好不容易出國了，卻必須放棄某些想去的景點與計畫，會有些不甘心。

家宅運方面，月蝕即將發生在家宅宮位，在很短的時間內必須要搬家或離家，家宅有異動的狀況。某些白羊座的家人身體或精神狀況令人較為擔憂，尤其要多關心家中的女性成員。

金牛座：

整體運勢：

遠行運方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在遠行宮位，獲得一個重要的理由留在某個國度，在異地落地生根。某些金牛座從此愛上旅行的感覺，三不五時需要飛到外地去走走。

工作運佳，在志業宮位的金星脫離不良相位的影響，在工作上的規劃已經十分篤定，表現受到肯定，同時會獲得更多的資源執行一個新的計畫。某些金牛座則是會進入一個工作輕鬆的單位工作。

感情運方面，火星進入慾望宮位，與喜歡的對象會在親密關係上有進一步的發展，此時會藉由身體的感覺，確立自己的情感歸屬。單身的金牛座則要當心陷入危險的一夜情，容易遇到麻煩的爛桃花。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入財務宮位，預期外的支出較為龐大，需要分期付款購買一些昂貴的東西。某些金牛座會因為大量消耗金錢而有嚴重的罪惡感，或是對經濟狀況感到不安。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，感覺體力消耗得非常迅速，每天都覺得很疲累，注意刀火燙傷方面的血光之災，發生意外傷害的機率較高。此時火氣較大，口腔容易發炎，或是有便秘、狂冒痘痘的問題令你困擾。

雙子座：

整體運勢：

金錢運佳，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在財務宮位，會在此時繼承一筆資產，可以改善過去較為不理想的經濟狀況。經營的副業會開始有大量的收益，你會開始考慮把副業當主業經營。

遠行運佳，在遠行宮位的金星脫離不良相位的影響，好不容易出國遊玩，會盡情享受高級的服務，花錢不手軟。同時會善用特殊身份與信用卡的福利，獲得住宿或機票的升等、享受機場貴賓室的禮遇。

工作運方面，在志業宮位的海王星脫離不良相位的影響，職場的小人這陣子暫時請假，感覺整個工作環境好清新，會是工作非常愉悅的時期。某些雙子座則會在副業與主業之間思考進退。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星進入感情宮位，對於另一半會有一些看不順眼的地方，說話會較為機車，就算是脾氣再好的另一半，此時也容易抓狂，跟你吵起來。某些雙子座在肉體關係上需求較高，但對方不太能配合，令你感到不滿。

健康運方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在疾厄宮位，會發覺自己罹患某些麻煩的疾病，必須要開始重視健康，以及積極的治療與復健，同時當心血光之災，注意人身安全。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運佳，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在感情宮位，過去的種種磨難，會成為今日幸福的養分，遇到那個對的人，才深深有這樣的感覺。眼前這樣的一個人值得你把握，如果還猶豫不決，幸福很快就溜走了。

金錢運佳，在財務宮位的金星脫離不良相位的影響，在網路上搶購期間限定的便宜商品，會十分順利，可用划算的價格，搶購到物超所值的昂貴商品。某些巨蟹座在消費時會因為信用卡的優惠，獲得高規格的禮遇。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入工作宮位，長期累積已久的事務堆積如山，需要加班到深夜才處理得完。此時工作會較為過勞，體力消耗迅速，每天都覺得很疲累。

健康運方面，火星進入健康宮位，過度消耗體力，使得火氣較大，便秘、嘴破、痔瘡容易在此時發生，此時請注意血光之災。同時，受到金星持續在疾厄宮位的影響，喉嚨有發炎、失聲的狀況。月蝕逼近命宮，當心腸胃方面的問題。

獅子座：

整體運勢：

感情運佳，火星進入戀愛宮位，同時在感情宮位的金星脫離不良相位的影響，與喜歡的對象關係會更為親密，雙方都有意願彼此更進一步。單身的獅子座桃花旺盛，會遇到天菜級的人物對你示好。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，今年的年終獎金會比去年來得豐厚，你開始計劃要怎麼使用這筆金錢。某些獅子座會有額外的收益進帳，可以豐衣足食過個好年。

本週須注意的部分：

健康運方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在健康宮位，許多疾病症狀浮現，身體健康狀況有下滑的趨勢，注意心血管方面的問題、呼吸系統、泌尿系統、代謝功能不良，筋骨、牙齒、皮膚會有些不舒服的毛病產生。

工作運方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在工作宮位，會承接一些光鮮亮麗的任務，表現受許多人矚目，忙碌會使你獲得很多成就感，不過也背負著不能失敗的壓力。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在戀愛宮位，過去你可能不相信一見鍾情的感覺，但最近的邂逅讓你怦然心動。某些處女座會在此時懷孕，迎接新生命的過程讓你喜悅也讓你憂慮。

工作運方面，在工作宮位的金星脫離不良相位的影響，職場的表現受到肯定，會享受辛勤耕耘的成果。此時的工作內容會比較悠閒，偶而可以溜出辦公室喝杯下午茶，或是休幾天假發懶一陣子。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星進入家宅宮位，需特別注意爐火與電器的使用，門戶也要當心被宵小闖空門。某些處女座與家人會因為一些小事發生爭執，家庭氣氛會較為緊繃。

人際關係方面，月蝕逼近人際關係宮位，與某些朋友的緣分到此結束，會離開某個社群，或是與一些朋友斷絕往來。某些處女座會突然得知週遭某些親朋好友離世，感覺不勝唏噓。

天秤座：

整體運勢：

家宅運方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在家宅宮位，家庭的氛圍會因為一個新成員的到來而有了改變，可能是個小孩，或是寵物，使生活變得更為精彩。有些天秤座或是天秤座的家人會有離家與搬家的狀況。

感情運方面，在戀愛宮位的金星脫離不良相位的影響，會拿到喜歡的人送的小禮物，感覺非常開心。某些天秤座此時會被告白，對於被愛有些憧憬，會想與對方交往看看。

工作運方面，在工作宮位的海王星脫離不良相位的影響，辦公室的長舌婦會休假一陣子，耳根子可以清靜一些。此時覺得有個寧靜的工作環境很重要，會思考在家工作的可能性。

本週須注意的部分：

交通運方面，火星進入交通宮位，每天倚賴通勤的交通工具故障維修，正在思考換新車的可能性。這段時間也比較容易發生行車糾紛，或被開罰單，要特別注意交通安全。

學習運方面，火星進入學習宮位，期末報告堆積如山，有許多考試需要準備，常常要熬夜趕作業，功課多到無法消化。某些天秤座會代表學校參加校外的重要活動，為了兼顧課業與公差而感到分身乏術。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在面試、考試宮位。會進入一個大型的組織或公司工作，此時正在等待通知。正在考國家考試的天蠍座，錄取率非常高，成績可望通過門檻。

學習運方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在學習宮位，會決定轉學到比較有興趣的科系或學校就讀，此時會覺得過去浪費了很多時間在自己不擅長或沒興趣的學科，進展很慢。如今終於找到適合自己的領域。

感情運方面，在感情宮位的天王星脫離不良相位的影響，兩人的距離拉遠了一些，會覺得爭執少了，相處比較愉悅，彼此更珍惜在一起的時光。某些天蠍座會選擇前衛的情感關係交往，週遭的人會比較無法理解。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入金錢宮位，開始有許多預期外的開銷不斷燒錢，此時會需要購買昂貴的東西。因著奢侈的消費，才入帳的薪資馬上就花光了。此時也要當心掉錢包，或是會遺失重要的隨身物品。

遠行運方面，月蝕逼近遠行宮位，在海外生活的天蠍座正面臨是否繼續居留在當地的關鍵，會因為一些事件結束在異地的生活。如果正要出遠門，則要注意人身安全，在外地容易遺失重要的物品，可以的話，這段時間盡量不要遠行。

射手座：

整體運勢：

金錢運佳，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在金錢宮位，不論是主業或是副業的經營上都有非常多的斬獲，可讓你未來這些日子過著富裕的生活。有負債的射手座可望清償掉手上的債務，生活寬裕許多。

旅遊運佳，在旅遊宮位的金星脫離不良相位的影響，即便假期十分短暫，也會把握有限的時間到某個很嚮往的地去做個輕旅行，食宿會比較奢侈，但也使你精神放鬆很多。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，目前從事的工作型態會羨煞週遭的許多人，很多射手座不需要打卡上班，可以在家工作，同時還有餘裕的時間經營很多副業。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星進入命宮，生活會被許多行程排滿，體力消耗非常快速，常常感覺十分疲累。此時要注意血光之災，容易發生意外傷害，火氣也比較大，容易嘴破、便秘、長痘痘，作息不正常的射手座請注意內分泌方面的問題。

感情運方面，月蝕逼近慾望宮位，斷藕斷絲連的情慾關係，會令你陷入麻煩之中，甚至惹來官非的問題。單身的射手座會想嘗試一夜情，解決生理需求，但要當心惹上爛桃花。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運佳，在金錢宮位的金星脫離不良相位的影響，會獲得一筆豐厚的年終獎金，手頭比較寬裕，會想花錢在奢侈的享受上。不論是兼職或是經營副業，這段時間的收益比過去興旺許多，財庫有大量的進帳。

工作運方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在命宮，職場生涯會有

重要的變化，目前正要執掌一個重要的位置，雖然資源很多，責任也比較重大。某些摩羯座則是會決定跳槽，或是辭掉工作。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，月蝕又逼近感情宮位，會想測試喜歡的人愛你的底限，想出一些天馬行空的問題讓對方解謎，注意不要玩得太過頭了，對方可能會翻臉。

健康運方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在命宮，即便身體沒有重大的問題，也會因為心悸與焦慮而隱約感到不安，這段時間請好好注意身體健康，一旦在這個時期生病，會需要花很長的時間復健。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，在命宮的金星脫離不良相位的影響，單身的水瓶座，會被許多人表示好感，會是桃花非常旺盛的時期。已經脫單的水瓶座，最近會覺得被喜歡的人寵愛，感覺幸福。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，甚至需要趕場赴約，會是人緣極佳的時期。某些水瓶座會積極參與社交活動，開拓新的人脈，結識各種產業領域的新朋友。

本週須注意的部分：

工作運方面，月蝕逼近工作宮位，職場有一些人事異動，職務會被調整。在詭譎的職場氛圍下，會使你想跳槽轉換跑道，甚至辭掉工作。某些水瓶座當心在這段時間被無預警資遣。

健康運方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在秘密宮位，情緒會較為焦躁不安，睡眠狀況不佳，有躁鬱或憂鬱的傾向。有些情緒藏在心中無法消化，容易悶出心理疾病。

雙魚座：

整體運勢：

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星脫離不良相位的影響，會在非常臨時的情況之下決定一個輕旅行，釋放一下壓力。某些雙魚座可能會在非常短的時間，快閃一個想打卡的景點，純粹只是想轉換一下心情。

工作運方面，火星進入志業宮位，年底工作量增加，這也意味著，你會賺到更多的金錢。某些雙魚座經營副業有成，會在正職之外多出許多外務，感覺非常忙碌。

本週須注意的部分：

人際關係方面，太陽、水星、木星、土星、冥王星齊聚在人際關係宮位，生命中會有許多朋友來來去去，可能被誰討厭，或是必須要退出某些團體。但此時也會有新的社群產生，有時得放寬心讓一些緣分過去。

感情運方面，月蝕接近戀愛宮位，與喜歡的對象關係比較緊繃，若是稍微有些失控，容易被對方分手，注意情緒管理。某些雙魚座的小孩或是寵物身體狀況不佳，目前會非常擔憂孩子的健康狀況。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。