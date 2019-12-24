水瓶理解力很差、雙魚搞不清楚重點！看12星座「笨點」在哪

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水瓶座(1/21-2/19)

【笨點在哪裡】

你去看很多星座書，幾乎都標榜水瓶座是天才、鬼才、想法與眾不同、聰明、有研究精神。真的去跟水瓶座相處後你會發現，大部分的水瓶沒有星座書上說的那麼聰明啊。反而，有時候你會覺得他們理解力很差，尤其是面對日常生活的事情，更是有自己一套莫名其妙的邏輯。喜歡看尼采又怎樣，喜歡愛因斯坦的物理學又如何，他們最愛吊書袋（意指，喜歡引經據典，假裝很有知識的人），但遇到簡單到不行的日常與觀念，無法理解時，他們腦袋就卡住，然後，要繞好幾個圈去理解很簡單的小事，搞得旁人都覺得水瓶座真的很難相處。而且水瓶座很任性，只想研究自己感興趣的領域，其他事情他都覺得那個不重要啦，也沒耐心去理解。但偏偏生活就是日常小事組成的啊。

舉例來說，我有個星盤有強烈水瓶特質的朋友，他看我從洗衣機裡將衣服拿到烘衣機裡，按下烘衣機的按鈕後問了一句話：「這烘完還要曬嗎？」

我回：「如果還要曬的話何必烘呢？ 我直接曬就好了啊。」

「因為我沒用過烘衣機，我以為烘不乾的話要再拿出來曬啊！」他振振有詞的說著。

「如果不夠乾，我可以繼續烘，烘到乾為止啊！」我內心已經在翻白眼了，我是在跟三歲小朋友說話嗎？

「哈哈哈哈，好像有道理」水瓶繼續惹惱我的回答。

諸如此類的事情不斷的發生在水瓶座身上，他們自以為有理的遵循著他們完美的邏輯與工程式，不知變通，但又很愛探究原因。我覺得他們很像掃地機器人！程式寫好，開始執行，遇到非程式內寫好的指令就會秀逗（這令我想到掃地機器人一直撞牆的畫面）。

雙魚座(2/20-3/20)

【笨點在哪裡】

雙魚座的笨，就是笨到無法分清楚輕重緩急，在還沒弄清楚狀況之前（他們也沒想搞清楚），完全憑著自己的感覺下判斷做決定，這種粗糙的執行方式，自然讓雙魚座老是將事情越搞越糟，但雙魚座永遠不知道自己到底錯在哪？譬如說，雙魚座覺得自己是一個很會守秘密的人，他們也的確沒有要當大嘴巴，可是如果有人套他話，他就會不小心說出來，當人家問他為什麼要傳這些話的時候，雙魚座就會覺得很無辜，他並沒有說出去啊，你又沒交代我不能這樣講，這樣講也不會有什麼影響，總之雙魚座就是因為永遠搞不清楚重點，才會無法分辨原來自己這樣做其實就是洩漏秘密了。

雙魚座是屬於水象變動宮的星座，所以他們的立場不會很堅定，說好聽是很彈性，說壞話的話是隨波逐流，沒有自己的原則與意見。他們的耳根子很軟，時常受別人影響，不太會判斷是非，憑藉著喜好來決定受誰影響，這樣的人當然很容易被騙或因為受壞朋友影響而做出奇怪的事情。我在我另一本著作中實話實說雙魚座」中的後宮甄嬛傳中雙魚座的角色就是代表齊妃，齊妃就是完全被皇后操控，無法分辨是非的愚婦，縱使他心地不壞，但因為笨得將人生交給別人操控，才會落的淒慘的下場。

牡羊座(3/21-4/20)

【笨點在哪裡】

大家可以去做個實驗，找個牡羊座問他：「咦？ 聽說牡羊座好像都不用大腦這是真的嗎？」牡羊座會非常慎重的告訴你：「拜託，我們可是很聰明的，只是不喜歡用心機，那樣太累了！」實情是，他們的確不愛動腦、四肢發達，頭腦簡單的代表星座非他們莫屬。我有個太陽月亮都在牡羊座的朋友，牡羊特質非常明顯，我記得他的口頭禪是：「你現在不要問我，我現在不想動腦。」「現在不要討論這件事情，我不想思考。」「我現在只想放空，什麼都不要問我。」只要不是當下急需解決的事情，就會變成這種死樣子。

牡羊座不喜歡事情複雜，他們很容易覺得麻煩覺得累，索性乾脆都不用想就好啦，總之事情發生再說啊！該說他們是很樂觀還是逃避呢？雖然說這樣個性好像用在某個時刻也算很有效率，人生就是這樣遇到再說感覺也不錯，只是如果是要跟牡羊座合作的人可就苦了，所以許多牡羊座就是被討厭也不知道為什麼，牡羊座的OS：哼！他們應該都忌妒我吧。（真心覺得他們活得很快樂）

另一個我覺得最厲害的笨點，牡羊座好像不知道丟臉為何物，會做一些讓人感到尷尬的事情，還覺得自己真誠不做作。舉例來說，牡羊座因為不愛思考，就連炫耀，也炫得很差，如果是過得很好的牡羊座，當然怎麼炫耀都看起來很爽（只是這種炫耀法也會使人討厭）。重點是過得普普通通的牡羊座，還是硬要炫耀就看起來很可憐。

譬如，很想結婚的牡羊座終於如願了，他就覺得結婚這件事情無比了不起，整天炫耀他的婚姻生活，但他過的日子看起來也不怎麼樣，但是，牡羊座就是炫耀也不知道該包裝一下，大辣辣地把他看起來不怎麼樣的日子昭告天下，還一臉得意洋洋的覺得自己非常幸福。平凡的日子幸福當然很好，只是炫耀這件事情，本質就是要讓人羨慕，怎麼會做到反而讓人想同情你呢？只能說就連炫耀也是要所本才算達到目的啊。

金牛座(4/21-5/21)

【笨點在哪裡】

每個星座的笨點都不同，就像人家說雙子座雖然反應很快，但笨起來也是很蠢的，不過金牛座真的很切題，他們的笨就是很單純的「反應很慢＋理解力差」。你不該去要求一個只在乎自己吃飽喝足有沒有睡飽的人反應快，因為他們天生就是不喜歡動腦，只想依循某個規則不用動腦的過完一天。大家以為金牛座抗壓性強，其實是他反應不過來，不知道這件事情有多嚴重，用他們那狹隘的腦袋去判斷事情，結果明明恐怖的大事他們看起來好穩重，無聊的小事例如今天吃到難吃的午餐而鬱鬱寡歡一個下午，金牛座的腦袋的神經傳達跟人家不一樣。

我奶奶是一個標準的金牛特質很強的人，她可以扛下一家的重擔不吭一句，但會為了一個杯子沒放在她想要的地方，惹火全家人！你好說歹說告訴他們不用為了這件事情憤怒，弄得全家烏煙瘴氣，但金牛座就是無法接受，他們就覺得為什麼我的要求那麼小你就不肯做？但問題是你何必為了一個杯子弄得氣氛那麼差呢？不知變通反應又慢的金牛座時常鬼打牆，加上有時候又鑽牛角尖的情緒化，別人也不知道他們內心的運作是怎麼一回事，自然就讓人絕難以溝通而無法達成共識了。

雙子座(5/22-6/21)

【笨點在哪裡】

十個雙子座有十一個雙子座都自認為自己鬼靈精怪，聰明一世。我得替他們說句實話，他們反應是很快沒錯，畢竟他們的守護星可是掌管溝通的水星，但大家想一想，反應快不代表聰明，如果是一個不聰明反應慢的人，你會覺得他就是一個需要比較多時間才能做好事情或想清楚的人，但一個不夠聰明卻又反應快的人，就會覺得可能是一場災難。記得在網路上看到某位出版界前輩寫的一篇分析企業人才的文章，內容是說：「最糟糕的就是又笨又勤勞的人，因為他們會做很多笨事來造成他人困擾。」這個道理也可以用在雙子座身上，當雙子座不算聰明但反應還是一樣快的時候，就是令人無法忍受的缺點了。

雙子座在十二星座裡是屬於蒐集資訊的，所以你會發現雙子座時常有很多鬼點子、各種新奇的訊息，他們腦中塞滿很多有的沒的資訊，也喜歡自己內心做各種分析，並且樂於跟他人分享，但他們忘記，如果資訊來源錯誤，分析個兩萬次也是錯的啊！而且他們又不是自己想一想就算了，還會不負責任的到處散播後拍拍屁股走人，笨點在於無法消化資訊來源真假，熱頭上的時候還喜歡到處傳播訊息，這也是為什麼雙子座的歪理都歪得很徹底，因為他們壓根覺得，我可是想得很清楚了喔，再加上雙子座的重點就是他們當下想做的那一件事情，而非重要的事情，所以雙子座時常瞎忙，到頭來卻什麼事情都沒完成，我想到星座壞話社有雙子座分享當同事們都在忙於開會準備的資料時，他擔心的卻是中午要吃什麼便當，我聽了哈哈大笑，雙子座的笨，自己可是很快樂的。

巨蟹座(6/22-7/22)

【笨點在哪裡】

很少有巨蟹座覺得自己笨的，因為他們心思縝密，想的很仔細也很多，總是把整個局想過一遍又一遍後才下決定，這樣精打細算的巨蟹座，照道理來說，應該很精明，笨點會是什麼呢？當巨蟹座覺得自己想得很周到，想得很齊全時，他們就會忽略這些想出來的結果，依循的邏輯與客觀性在哪？巨蟹座的確算是細心的星座，他們想很多，尤其是無中生有、弄假成真更是有一套，本來可能很簡單的一件小事，被他們那詭異的腦袋瓜一想，事情就變得非常不單純！所以當巨蟹座覺得自己想得很周全時，大部分可能是一些微不足道的線索，加上巨蟹座的疑心病轉變成巨蟹座的自以為理智周全，反而弄巧成拙的把沒事變有事，小事變大事，人生為了這種本來沒事的事情搞得團團轉，這笨點的破壞力真的非常大，巨蟹座可能終其一生都被這種笨點給害死。

巨蟹座的第二笨點也是挺寶的，巨蟹座有時也會有想要耍心機搞手段的心眼，來暗的通常是土象與水象星座的慣用手法，巨蟹座其實蠻怕跟人正面衝突，所以想搞點小動作時當然也會偷偷來，只是巨蟹座永遠搞不清楚自己的能耐到哪裡，誰叫巨蟹座的情緒化很難忍住不發作情緒一來，就會陷入無限恐慌與妄想中，耍心機搞手段其實是要很理智才能玩得好，如果想搞小動作還不能控制情緒氾濫導致決定錯誤，當然就會變成一場災難，爆走的巨蟹座，總是連自己都炸到。

獅子座(7/23-8/22)

【笨點在哪裡】

獅子座的笨就是一個好騙的大老粗，到底多好騙？以前也不覺的獅子座好騙，獅子座通常都看起來超級精明，又不好惹的樣子，要騙他們感覺沒那麼容易啊？為什麼獅子座好騙？獅子座就算很聰明能幹，也時常聽到他們敗在一些很無聊的小事上，我都懷疑那些高知識份子被詐騙集團騙的人都是獅子座（太偏激），只能說獅子座天真起來內心住著小甜甜（男生就住著湯姆歷險記的湯姆好了），你就會覺得，天啊！你都幾歲了還在幻想白馬王子來救你的影集？

這跟雙魚座或射手座的天真又不一樣，雙魚座跟射手座也是蠢起來不遑多讓，但他們重要時刻會忽然精明起來，可是獅子座是平日超級精明，處事能力一級棒，但某一天就忽然被騙到脫褲子，可能只是因為他相信的那件事情深信不疑，所以就算是很瞎的理由騙他們，獅子座還是被騙的很慘。然後，因為面子使然，被騙到脫褲子了還要裝作沒事似的，免得面子掛不住，就這樣不懂得設停損點，為了面子，拿一生去賠都有可能。只要去打聽一下獅子座，幾乎都有過很慘烈被背叛的故事，幾乎都是因為太相信自己的判斷的大頭症以及為了面子不得不演下去，非得吃到苦頭，獅子座才可能有覺醒的一天。

處女座(8/23-9/22)

【笨點在哪裡】

跟雙子座一樣，處女座是覺得自己很聰明的，只是雙子座會洋洋得意秀一下，處女座比較低調，他們是走孤芳自賞路線，時常覺得別人笨，而且他們超痛恨笨蛋，對笨蛋會非常瞧不起。這樣討厭笨蛋的處女座，究竟自己有多笨呢？（盛竹如上身）有聽過聰明反被聰明誤這句話吧？這句話我覺得應該是古人用來罵處女座的（才不是）！

處女座的笨就是自以為聰明！感覺很深奧吧，我時常看到處女座東算西算，花了一堆時間，計較一堆，最後什麼都沒得到，一切一場空。我心想，何必呢？你這樣浪費很多力氣跟時間，一點都不划算啊。但他們就是無法控制自己不這樣做，不這樣做他們就是會覺得很吃虧，不管結果是不是真的佔到便宜。

處女座偏執起來智商是負數，平常也沒笨成這樣，遇到自己堅持的瞎事就笨到無法溝通，遇到這樣的處女座，我勸大家別想改變他們或試著講道理，就讓他們去吃虧，吃久了他們自己就會收斂一點（但通常還是忍不住），只是你會感到莫名其妙平日精打細算的處女座，為什麼會在某個偏執的點笨到不行，腦袋怎麼轉都轉不過來？你就想他的笨是強迫症加上焦慮症發作就好，這是無法控制的生理活動啊！

天秤座(9/23-10/23)

【笨點在哪裡】

最近我們在Facebook 社團「說十二星座的壞話」有團員提出一個問題：「大家覺得由周星馳主演的電影，大話西遊記中的唐三藏是什麼星座？」結果分成兩派，一派說是處女座，因為覺得電影中唐三藏很愛碎碎念，另一派則是覺得唐三藏是天秤座，因為唐三藏很鄉愿，根本搞不清楚狀況只會相信妖怪，最後還要靠孫悟空來救。這個討論超有趣，因為問的是周星馳電影版本中的大話西遊，裡面唐三藏有個橋段是把妖怪念到自殺，所以碎碎念的形象讓大家覺得唐三藏是處女座，但如果是以一般版本的西遊記來看，唐三藏如我們版上討論所說的，如此鄉愿耳根子軟的蠢蛋應該是天秤座才對！

「鄉愿」就是天秤座笨點的代名詞，他們很愛緊抓住自以為的真理跟人爭辯，但其實他們底子是沒原則又優柔寡斷，那些他們拿出來爭辯的東西都是很站不穩腳的， 但天秤座就會緊抓住不放，任憑你用事實勝於雄辯的方式讓他們知道，他們還是無法理解。我記得我曾經在網路上跟一個天秤座的筆戰，他拿出來筆戰的資料全部都是google 搜尋出來對他觀點有利的資料，但反面的資料他則完全不予理會，或是我用我親身經驗告訴他，他還是相信網路那些沒有過濾過的資料，這讓我想到天秤座的笨點就很像深藍深綠人士，只選擇想看的新聞台與報紙，只相信自己想看的論點的資料，可悲的是，主觀的人如果知道自己主觀，還算有擔當，天秤座總是認為自己是最客觀看待的，也難怪永遠不可能有清醒的那一天，就像那些只有顏色沒有是非的基本教義派了。

天蠍座(10/24-11/22)

【笨點在哪裡】

不管男女天蠍都超容易在愛情裡跌得狗吃屎，在愛情裡天蠍座就是低能兒。要比愛情低能兒，一定有人又要搶著說雙魚座才夠格吧，親愛的，要說比笨點，雙魚座只是看起來笨，天蠍座只是看起來精明，看起來不代表真的是，君不見，雙魚座傷了多少人的心，天蠍座呢？他們要傷人前自己也毀了七八成，走一個要死大家一起死光光路線，這獎牌當然是天蠍座穩拿的，愛情裡的天蠍座就是笨得可以。

天蠍座非常愛逞強，不服輸的個性在遇到愛情之後就忘了一乾二淨，或許軀殼還是演得很強勢，但因為愛情的昏頭讓天蠍座立馬變成小奴才一隻，天蠍座為了愛而拋棄自尊的恥度極高，非親眼所見你會完全不敢相信，那些在你面前理智冷酷的天蠍形象全部瓦解，我想到曾經崇拜一個天蠍座的長輩，對愛情之見解多麼獨特與自在，卻不小心看到她被早已不愛她的前夫呼來喚去卑微的模樣，自此之後我就知道，天蠍座的無所謂與強勢只是保護色，遇到愛情的他們，就會笨的人神共憤了。至於江湖上有一種爛到極點花到爆的天蠍怎麼說？這種天蠍也只會欺負能被他欺負的人啊，他們有著很好的嗅覺知道該怎麼去找被他們虐待的人，所以遇到這種天蠍的人，你也該檢討一下自己為何被他吃得死死的，是不是你們氣味相投，才會被他一網打盡。

射手座(11/23-12/21)

【笨點在哪裡】

射手座的白目算是眾所皆知老掉牙的話題了，就連射手座也知道自己有這樣的毛病，不過他們覺得這樣是直率沒心機，反正射手座白目的受害者是別人，又不是他們自己，射手座就是這點讓人激賞，白目到欣賞自己的人也只有射手座有辦法辦到而已。

射手座白目的行為，就是會在不適合的場合說不適當的話，然後一點都不在乎別人怎麼看他。甚至有時候會製造出反差的「笑果」，所以射手座才不在意自己的白目會給人帶來麻煩，當然就更不自制自己的天兵行為。如果只是日常小事白目那也就算了，偏偏射手座的心臟很強，白目一視同仁，不分程度輕重，如果你得跟他當同一邊的盟友，我勸你還是要燒香拜佛希望他不要替你惹出什麼蠢事才好。你很擔憂的告訴射手座要識相一點，他可能還會覺得你真是一個充滿負面能量的人，一切都沒問題的。但很奇怪的，當有誰惹射手座不開心，他也完全不會看場合要生氣就生氣，但他們惹別人的時候那就叫沒心機跟直率大方。這種雙重標準還真的是很讓人無言。

還有一個讓人很無奈的笨點，射手座真是特愛收爛攤子，覺得自己在挑戰極限！但你就覺得說那麼簡單的事情你要搞到這個地步，再來拚死拚活收爛攤子還得意洋洋自己的辦事能力很強？當一個人都把力氣都花在救火上，只會陷入惡性循環，最終離成功只會越來越遠而已，怎麼會覺得自己聰明絕頂呢？

摩羯座(12/22-1/20)

【笨點在哪裡】

我記得我在說十二星座的壞話社團中敘述過這一段「魔羯座的冷靜是因為他們反應慢！雖然脾氣差，但遇到讓人生氣的事情還要想一下來龍去脈，然後結果就是要生氣的時候也來不及生氣了⋯⋯大家以為魔羯座很冷靜，哈哈哈哈，其實我們內心根本火山，只是爆發之前要先說等我一下∼（吶喊）（好弱）」

魔羯座的反應真的不快，他們是屬於那種默默準備好才能展現實力的人，任何的突發狀況都會讓他們的腦袋打結，然後又怕做錯事情，所以當下就會像尊雕像什麼都不做，然後也沒什麼反應，最後被誤會是冷靜的人。但實情就是他們慌了，計畫沒照著他們想的走而當機，按什麼指令都沒用，死當的魔羯座就是死人樣。請理解魔羯座當機時就是如同廢物的時候，無行為能力的人。

另一種笨點跟牡羊座有點像，牡羊座是分不清楚什麼該炫耀，然後把丟臉的事情拿出來炫耀，然而魔羯座更矛盾，什麼事情都要攬起來做，強勢得要死，然後再被討厭被嫌棄，可是累死他們自己，又抱怨人家都不懂他們的付出，這個笨點我覺得就自找的，很多事情不需要那麼堅持，但魔羯座就會堅持這些點，然後再把關係搞得很糟糕。自己還做的累死，別人勸他不要做那麼多，還完全聽不進去，不知道什麼叫放鬆什麼叫做享受人生，這種苦命令人難以同情，因為一切都是魔羯座的苦命基因在作祟啊。

本文取自《說12星座的壞話：看穿人性邪惡面，讀懂那些心裡話，愉快反擊笑著放下的才是贏家》

作者： 澤誼

出版社：尖端 分享 facebook

（作者／澤誼 本文出自尖端出版社《說12星座的壞話：看穿人性邪惡面，讀懂那些心裡話，愉快反擊笑著放下的才是贏家》，未經同意禁止轉載。）