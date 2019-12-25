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大限很重要，但為什麼我毫無感覺?

2019-12-25 10:50聯合新聞網 普羅米修士

圖／pixabay
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Vicky 是班上最年輕的學員，平常上課總是來去匆匆，但是課堂上仔細聆聽勤做筆記。有時想詢問她的學習狀況或心得，但卻一直找不到機會。

某一天下課後Vicky卻特別留下來，耐心地等到其他學員都問完問題之後，才提出她的問題。

「你說大限很重要，但是為什麼我對它卻一點感覺也沒有?」

「你可以說得再明確一些嗎?」

「你總是說，命盤的格局影響人的一生；既然是一輩子的影響，所以要馬上體會和感受的確不容易。

你也說過，大限的運勢對目前的生活影響最大。

但是我總覺得日子一天一天地過，很像保險櫃的轉盤鎖: 往右轉一圈，往左轉一圈，再往右轉一圈，日子好像就在這一圈又一圈之中就過去了。

可是轉到某一個點，保險櫃卻打開了!

不論是好事，或是不開心的事，好像就在那一霎那之間就發生了!

但是我完全感受不到大限在日子裡所扮演的角色是什麼? 為什麼影響這麼大? 感覺起來好像描述每年運勢的流年影響反而比大限更大!

「是因為我的年紀太輕，生命經驗不夠豐富，所以感受不到嗎?」

這的確是一個有趣的問題，但是應該和年紀無關。

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星曜的組合和宮位都是大限觀察的重點

雖然人們在不同的大限，大限的命宮也會跟著轉換(連帶著其他的十一個宮位也會跟著轉換)。但是不同的十年大限，都有那個大限專屬的四化(化祿化權化科化忌) 以及大限專屬的祿存擎羊陀羅

其實這七顆星曜，就是主導大限變化的基本要素

換個角度來看，這些變化的基本要素，也可以視為一種能量的變化。

舉個例子來說: 房子蓋得夠不夠穩固? 品質好不好? 其實在平常時期都看不太出來。但是當規模比較大的地震來襲時，房子能不能承受劇烈的晃動、震動(也就是地震所帶來的能量)，就一目了然了! 不夠穩固的房子，就會出現嚴重的裂痕，甚至會有坍塌的危險。

結構不夠穩固的房子，在地震來襲時就會形成某種程度的損害，其實就好像平常我們在討論的 某一個宮位的星曜組合如果不好，會對這個宮位造成某種程度的傷害。至於什麼時候會發生，那就看這個宮位什麼時候會有大限的四化(尤其是化忌)或者是煞星(陀羅或擎羊)進入時，可能就是傷害的發生時間。

同樣地，如果我們看到某一個人的財帛宮有天府和武曲，就會預期他有會賺錢及累積財富的可能。但是他並不是一出生就會有錢、 賺錢或是累積財富。

那麼究竟什麼時候才會發生呢? 通常可能會在武曲化祿的那個大限，或是有大限祿存進到這個宮位的時候才會兌現。

這就好像手裡有個會長出果實的植物種子，當種子放在乾涸無水的環境時，它就和其他平凡的種子沒有什麼兩樣。可是當它所處的環境下雨、有了水氣發生時，種子就會開始發芽、成長，最後結出果實。

因此，關鍵的問題在於: 我們在行運的過程當中，到底什麼時候有這個機會，讓這些產生變化的星曜進到了對的位置。這也就是十年大限觀察的重點!

而每一個宮位在進入第二大限之後，都會有一個新的角色。舉例來說: 當某些人的第三大限走到原本命盤(本命)的夫妻宮時，夫妻宮就有兩種角色: 原本的夫妻宮以及這個大限的命宮，而其他的十一宮位，也會有在這個大限的新角色。例如原本命盤的遷移宮，就是這個大限的財帛宮。

本命的宮位與大限的宮位
本命的宮位與大限的宮位
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大限觀察的另一個重點，就是宮位

假設某個人的本命財帛宮正好是大限的僕役宮，而宮內的星曜組合不甚理想，那麼這種不佳的組合就會影響兩件事: 當事者的財富及與朋友之間的相處及關係。因此，便可以推測在這個大限內當事者可能會和朋友有財務上的糾葛或是非。就會建議當事者儘量不要和朋友合夥投資，或是和朋友之間有借貸關係，來降低可能的風險。

燕子走了, 冬天還會遠嗎?

大限的轉換其實和季節的轉換極為類似: 夏季並沒明確結束的那一天，而秋天也沒有正式到來的那一天。

但是當你發現: 天色變暗的時間愈來愈早，白天的時間愈來愈短，入夜之後不再像白天一樣悶熱，甚至要穿一件薄外套；你就會意識到: 夏天要走了，秋天要來了!

對於大限感受強烈的時機，通常都發生在大限轉換的前夕(轉換之前的幾個月至一年、兩年不等)。雖然時間不太相同，但是當事者的感受通常極為類似。

「心裡覺得怪怪的....」這是一言難盡的說法。

「有些想法、念頭和過去截然不同.....」這是內省式的說法。

「覺得環境有些變化、不同.....」這是外觀式的說法。

另一個感受強烈的時機，就是當大限中的大事發生時。

什麼是大事? 結婚、離婚、生子、親人的離去、重大的傷病意外、鉅額的財物損失都算是大事。

但是這種強烈感受通常是先有了巨大衝擊之後，才回過頭來想進一步了解到底是什麼原因會讓這些衝擊產生。

這就有點像是有個人從來都不理會、不關心氣象預報，全憑出門時的天氣、氣溫感受來決定他的衣著及裝備。

於是，當他被突如其來的午後西北雨淋成落湯雞時，或是遇上氣溫突降的寒流凍得渾身發抖時，才會想了解「老天為何如此地對待我?」

未雨綢繆還是臨渴掘井?

古人早有明訓: 「宜未雨而綢繆，毋臨渴而掘井」。

只是未雨綢繆常帶著戒慎恐懼，臨渴掘井則帶著壓力與責怪，其實都會讓人感到不舒服。

綢繆了半天，最後也可能無雨而白忙一場；臨渴掘井，也許比較符合效益原則。

無論如何，選擇自己願意面對的方式，不如預期也不怨天尤人，才是最好的處理方式!

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