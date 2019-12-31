每日星座運勢／獅子有好的投資計劃 可在今天實行
2019-12-31
牡羊座
思緒比較混亂，應做好情緒管理。
整體運：★★☆☆☆
情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。
愛情運：★★★☆☆
異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運不理想，負面思考太別嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的ＥＱ才能稿定今日的工作喔！
財運：★★★☆☆
想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-10:00玉髓紅
開運方位：正北方向
金牛座
禍從口出。
整體運：★★★☆☆
說話注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低谷，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不太好咧！有點烏煙瘴氣的感覺，事情的變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。
財運：★★★★★
財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-22:00乳酪白
開運方位：正南方向
雙子座
快樂伴你左右。
整體運：★★★★☆
今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。
愛情運：★★★★☆
愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，就自個兒主動創造吧！
事業運：★★★★☆
事業運小佳，在職場上能夠開心的工作外，還有機會吃喝一頓呢！
財運：★★★☆☆
散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：20:00-22:00遠洋藍
開運方位：東北方向
巨蟹座
多份警惕心。
整體運：★☆☆☆☆
太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順當當。
愛情運：★☆☆☆☆
注意點，一不小心就會擦槍走火了，對方是挺容易動怒生氣的，自個兒小心點！
事業運：★★★☆☆
爭強好勝的一面突顯，若將這樣的心理轉化為賭氣行為，那麼只會扭曲你的競爭觀念，使你遭受挫折。
財運：★☆☆☆☆
財運背背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更是要謹慎喔！
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-08:00墨玉綠
開運方位：東南方向
獅子座
思維敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。
整體運：★★★★★
今天生活再忙碌也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫頗豐。對身邊的新事務興趣濃烈，工作能很輕易的完成。
愛情運：★★★★★
單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動的參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！
事業運：★★★☆☆
今日事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖的接受指令行事吧！
財運：★★★★☆
金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後又把錢轉手出去。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-10:00脆梅青
開運方位：正西方向
處女座
多份細心和貼心。
整體運：★★★☆☆
幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服帖讓你很為滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。
愛情運：★★★☆☆
多抽時間陪陪另一半，假日看場愛情電影會讓對方感動喔！
事業運：★★☆☆☆
應調節好心態，自信一些，以實際的工作表現才能謀求發展。
財運：★★★☆☆
購物慾望強烈，錢財流失很快。
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-23:00瑪瑙黑
開運方位：正北方向
天秤座
愛情太執著，容易吃虧上當。
整體運：★★★☆☆
有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易得到真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴星，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當作生活的重心並不妥當，勞逸結合反而收穫更多。
愛情運：★★☆☆☆
容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突不如選擇獨處。
事業運：★★★☆☆
你渴望在工作中把握主導權，並樹立威望，若急於求成，恐怕難以如願以償。
財運：★★★☆☆
花錢的慾望強烈，想要滿足物慾而不思後果，當時很痛快，過後卻心痛不已。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00蕃茄紅
開運方位：正西方向
天蠍座
需多給自己打氣的一天。
整體運：★★☆☆☆
工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵，甚至持續冷戰的導火索。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運不太順，單身者常被異性打擾，讓你心煩，控制好情緒，學會拒絕。
事業運：★★☆☆☆
很多事情堆在一起，分身乏術。別一個人往前衝，多運用人脈會輕鬆許多。
財運：★★★☆☆
保守理財，才能降低財務波動。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-10:00琉璃銀
開運方位：東南方向
射手座
心情愉悅感大大增強。
整體運：★★★★☆
愛情要來擋也擋不住，有種不想戀愛的感覺，但內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對持家的人幫助不小。工作量較大，但積極的態度讓你感覺充實。
愛情運：★★★★★
單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動的參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合動腦型的工作，份內事情做完時，不妨事前規劃往後的進度。
財運：★★★★☆
多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-19:00橄欖綠
開運方位：正東方向
摩羯座
心思敏銳，觀察力強。
整體運：★★☆☆☆
今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。
愛情運：★★★☆☆
很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！
事業運：★★★☆☆
如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒冒險才不會受局限。
財運：★★☆☆☆
財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-06:00蜜瓜黃
開運方位：東北方向
水瓶座
愛情甜蜜，還會有意外的收入。
整體運：★★★☆☆
今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。
愛情運：★★★☆☆
單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。
事業運：★★★☆☆
吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。在做事時收起玩樂心，細心一些才好。
財運：★★★☆☆
暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道似乎不容易。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00瑪瑙黑
開運方位：正南方向
雙魚座
貴在堅持。
整體運：★★★★☆
單身者在追求對象的時候不因一時的挫折而氣餒，你的真心實意在今天最有希望打動對方的心。工作中默默作事而又不刻意表現的行為，得到上級的認可，讓你更加堅定自信，付出與收穫終會成正比。
愛情運：★★★☆☆
戀愛幻想日，獨處時去享受做白日夢的滋味吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，不妨把座位佈置整理一番，創造一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能更加平順。
財運：★★★★☆
對金錢的敏銳度強，有利投資。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：07:00-09:00鈦晶金
開運方位：西北方向
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