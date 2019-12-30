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每日星座運勢／雙子情商走高的一天 財神爺光顧囉！

2019-12-30 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-12-30

牡羊座

得失心很重。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍重點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

愛情運：★☆☆☆☆

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運低迷，工作忙碌但不討好，別什麼事情都獨攬責任。

財運：★★★☆☆

做事不專心又投機取巧，那無疑是使不穩定的財運雪上加霜。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00象牙白

開運方位：東北方向

金牛座

小心好心辦壞事。

整體運：★☆☆☆☆

想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還以得優劣互補。

愛情運：★★☆☆☆

感情易出現裂痕，戀愛中的人易因第三者的介入而引發矛盾，面臨分手的危機。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點心情苦悶的感受，一旦被負面情緒所籠罩，容易導致小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題時，要謹慎些。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00葡萄紫

開運方位：東北方向

雙子座

財運旺盛，情商走高的一天。

整體運：★★★★★

單身者對追求了一段時間的對象可鼓起勇氣表白，易獲得令你滿意的回應！投資者可以在今天放手一搏，能做到預料之中的效果。工作上加把勁，就會有看得見的成績，對你來說也是體現能力的機會。

愛情運：★★★★☆

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

事業運：★★★★☆

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛，可是做事情要用對方法，才會達到良好的功效。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00淺海藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

微笑著面對生活。

整體運：★★★☆☆

對著鏡子練習微笑，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

愛情運：★★★☆☆

已婚者多與另一半交流溝通，偶爾還可以互相抬摃一下，活躍氣氛，對增進感情很有效喔！

事業運：★★★☆☆

把一些權限交給他人，你會更輕鬆，適當的給別人機會，也是給自己機會喔！

財運：★★★★☆

有機會從老朋友口中獲得不錯的商機，適合投資，容易獲利。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00水晶紫

開運方位：正東方向

獅子座

認真對待身邊的人。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。斂財缺乏動力，積極請教他人，投資更能有的放矢。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較弱，有伴侶的人容易引發面對面的衝突，採取聚少離多的方式相處比較好。

事業運：★★★☆☆

比較敏感，做事也會特別的謹慎，就算有想法也不敢提出，怕傷了同事間的和氣。

財運：★★☆☆☆

有錢別太外露，小心破財！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00金桔綠

開運方位：東北方向

處女座

貪玩的一天。

整體運：★★★☆☆

今天你總想著玩，很難把心思放在工作學習上，辦事效率自然也不高。跟戀人約會能想出一些不錯的小點子，玩得很開心。但玩起來會忘了自身的資金狀況，不加以控制會嚴重超支哦。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，單身者懷著愉快的心情與身邊的異性接觸，戀愛機會將會悄然降臨！

事業運：★★★☆☆

需要你處理的事情大多都比較煩瑣，因此在工作的過程中要特別的細心，否則很容易因某個細小的問題而影響了全局。

財運：★★☆☆☆

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00夕陽橙

開運方位：西南方向

天秤座

事業愛情雙豐收。

整體運：★★★★☆

有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識，派上用武之地，讓你大顯身手。

愛情運：★★★★☆

已婚者因讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。

事業運：★★★★★

事業運旺旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。

財運：★★★☆☆

多瞭解新資訊，才能帶來財運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00墨玉綠

開運方位：東南方向

天蠍座

別鑽到錢眼裡生活。

整體運：★★★☆☆

金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸，今天財運微弱，不易玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。

愛情運：★★★☆☆

感情發展順利，戀愛中人感情朝著更穩定的方面發展；單身者在工作上易得異性助力。

事業運：★★★☆☆

務必保持平和心態，穩中求進，切忌不要心浮氣躁，按部就班就能順利的完成任務。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00水晶紫

開運方位：正西方向

射手座

總體運勢旺盛，理財是今日的重點。

整體運：★★★★☆

單身者容易與彼此瞭解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因前期工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車者需注意安全行駛，以免發生交通事故。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來場心靈大交流。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，主動積極點，除了做份內事的，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建建立良好的互動關係。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00碧空藍

開運方位：東南方向

摩羯座

思考不要局限於表象。

整體運：★★☆☆☆

看到對方與別人太過親密，不要只在心裡猜想，找他問清楚，事情其實並非如你所想；正午過後，財運才會漸趨明朗；賣力的工作讓你過得相當充實，只是並非發自內心的喜歡工作因而顯得相當疲勞。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛，還得靈活運用智慧才能取勝，不妨先從對方的興趣愛好調查起吧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤以及懶散被動的態度，所以呢，不要在今日做出任何主觀性的判斷喔！

財運：★★☆☆☆

財神爺不準時、實際收益比預期的少。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00蘋果綠

開運方位：正西方向

水瓶座

頭腦較清醒，容易出成績。

整體運：★★★★☆

頭腦轉動靈活、迅速，尤其是資訊的萃取更為敏感。隨身攜帶收音機，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候，做個傾聽者吧。

事業運：★★★☆☆

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉，能否創出好成績就看你是否能把握住身邊的貴人。

財運：★★★★☆

財運旺盛，借出的款項可望收回。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00金桔綠

開運方位：西南方向

雙魚座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作中要注意和同事的合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名丟失。

愛情運：★★★★☆

與另一半相處多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

財運：★★★☆☆

財務上若出現瓶頸是挺容易得到長輩援助的唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00墨玉綠

開運方位：東南方向

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