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每日星座運勢／天蠍把快樂傳給眾人 善於營造氣氛

2019-12-29 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-12-29

牡羊座

渴望表現的一天。

整體運：★★★☆☆

今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水平的發揮。財運較弱，不應有攀比心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。

愛情運：★★☆☆☆

愛情有些不順，對方一不小心說了你不愛聽的話，可千萬別惱怒，以免發生「戰爭」。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，工作和學業會出現新的可能，愈有想法的人將愈能擊中自己渴望的目標。

財運：★★☆☆☆

與人發生財務糾紛的可能性比較高，要小心。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

金牛座

今天愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，可一蹴而就。可去逛逛商場，有機會淘到物美價廉的東西，並使得心情也好好。

愛情運：★★★★★

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人可以享受被人呵護的滋味。

事業運：★★★★☆

藝術細胞活躍，不妨抽時間閱讀這方面書籍，或看藝術展，能提升你的品味，與朋友或客戶聊天時也更有話題。

財運：★★★★☆

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有財利。有小小的賭運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00臘梅白

開運方位：正北方向

雙子座

恰逢朦朧愛情。

整體運：★★★☆☆

與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。

愛情運：★★★☆☆

在服飾打扮上花些心思，給異性新的視覺衝擊，有機會與心儀的對象邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

感覺有些茫茫然，很多事情的改變讓你有點不知所措。別驚慌，做到處變不驚才好。

財運：★★★☆☆

想存錢宜多花點心思，勤勞點、節儉點就能存錢囉！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00水晶紫

開運方位：正西方向

巨蟹座

狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。

愛情運：★★★★☆

有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握機會，獲得感情的機率高。

事業運：★★★★☆

心情愉快，有機會與老朋友、老同學偶遇，還易從對方口中獲得對工作有利的消息。

財運：★★★☆☆

謹慎理財、步步為營可降低財務紛爭的發生率！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00白鋼銀

開運方位：東南方向

獅子座

今天是展現口才的一天。

整體運：★★★★☆

愛情運普通，情侶間可通過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

事業運：★★★★☆

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

財運：★★★☆☆

避免腦袋發暈，投入超標。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00翡翠綠

開運方位：正西方向

處女座

對錢財較敏感，有機會獲利。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的情報，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

單身者找對象眼光別太高了，身邊就有很多關心你、真心對你好的異性，應珍惜。

事業運：★★★☆☆

精神很好的一天，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看點書對以後的工作有助益。

財運：★★★★☆

容易把錢花在自己身上，好好享受一番！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00祖母綠

開運方位：西北方向

天秤座

晚上會有意料之外的事情發生。

整體運：★★★☆☆

事先安排晚上的行程不太妥當，臨時變更預定的事情會失去機遇。先前的計劃有被推後的狀況，以應對突變事情。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何高見。

愛情運：★★★☆☆

夫妻間的感情不太穩定，應注意協調，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。

事業運：★★★☆☆

運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。

財運：★★★☆☆

與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

天蠍座

善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

整體運：★★★☆☆

幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。

愛情運：★★★☆☆

喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。

事業運：★★★★☆

在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！

財運：★★★☆☆

有買彩票方面發財的契機，但是比較難於抓住機會，導致失敗機率大於成功機率。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00祖母綠

開運方位：正東方向

射手座

有時候幸福就在行動之後到來。

整體運：★★★☆☆

今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。

事業運：★★★☆☆

想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。

財運：★★☆☆☆

提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00薔薇粉

開運方位：正南方向

摩羯座

美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

整體運：★★★☆☆

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起矛盾，讓本是輕鬆的約會變得緊張。

事業運：★★★☆☆

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

財運：★★★☆☆

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00夕陽橙

開運方位：東北方向

水瓶座

升溫的過程並不長，耐心一點就好。

整體運：★★★☆☆

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小視。

愛情運：★★★☆☆

已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！

事業運：★★★☆☆

收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！

財運：★★★★☆

有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00蘭花紫

開運方位：東南方向

雙魚座

心境明朗，化解誤會之日。

整體運：★★★★☆

工作的事情可以先放一邊，會休息才能更好地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

愛情運：★★★★★

愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到追求者耶！

事業運：★★★☆☆

容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。

財運：★★★★☆

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00萊姆黃

開運方位：東北方向

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