每日星座運勢／牡羊做事需圓滑一點 微笑有助愛情　

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2019-12-27

牡羊座

有時候做事需圓滑一點。

整體運：★★★★★

工作上不宜太堅持己見，對於自己無力扭轉的事還是保持沉默比較好，如此易得到同事或上司的另眼相待；財運上揚，不要把目光停留在當下，長遠考慮會有收穫；輕柔的音樂，能消除一天的疲乏。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，別板著臉，多點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

事業運：★★★★☆

今日事業運勢還不錯咧！多用腦袋瓜想想該如何運作，收起拖泥帶水的態度多能有正面的收穫。

財運：★★★★☆

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00玉米黃

開運方位：東北方向

金牛座

工作中蘊藏機遇。

整體運：★★★☆☆

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★★★☆

積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。

財運：★★★☆☆

財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

雙子座

偶爾的改變也是一種情調。

整體運：★★★★☆

平時大大咧咧的你突然對他表現出來的溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此而窩火；有條件的朋友可以去戶外騎騎馬，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

愛情運：★★★★☆

恭喜你，你的表白正是他的期待，加油啊！

事業運：★★★☆☆

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意的就神遊！被上司逮到不免是一番責備喔！

財運：★★★☆☆

物質慾望旺盛的一天，容易花錢在吃喝玩樂享受上。把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

把握機會展現自我。

整體運：★★☆☆☆

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

愛情運：★★☆☆☆

戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！

事業運：★★★☆☆

雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。

財運：★★☆☆☆

求財勞心費力，尤其任職者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

獅子座

心情愉悅的一天。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中衍生；工作中你顯得太專注，而忽視與同事必要的問候，小心因此讓人覺得你很清高哦。

愛情運：★★★☆☆

活耀的一天，穿得美美帥帥的再出門，因為今天的你特別容易引人注目。

事業運：★★★★☆

思路清晰，溝通能力很好，在集體討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。

財運：★★★☆☆

金錢進進出出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00夕陽橙

開運方位：西南方向

處女座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★★☆☆

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00羽絨白

開運方位：正北方向

天秤座

人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。

整體運：★☆☆☆☆

特別是不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。

愛情運：★☆☆☆☆

亂七八糟的桃花運，少碰為妙，惹來一身腥就不好了。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00乳酪白

開運方位：東北方向

天蠍座

常存感恩之心。

整體運：★★☆☆☆

你先前的工作經驗無法使你進步，反而還會使你喪失創新性，不如將自己歸零，以初學者的心態工作會有驚喜出現；戀情太平淡，因貴人的幫助而有所突破，要心存感恩哦；財運不妙，進帳不多反而花銷如流水，以後得理性消費才行。

愛情運：★★☆☆☆

單身者易產生空虛感，不妨專心投入到自己喜歡的事物上，會備感充實！

事業運：★★★☆☆

作上易有小狀況，會有越來越忙的傾向，感受到被時間追著跑的壓力，應安排好進度。

財運：★☆☆☆☆

破財日，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失隨之發生。發生金錢困擾時不宜急著做出大膽的決定，免得產生難以處理的後遺症。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00鉑金灰

開運方位：西南方向

射手座

戶外休閒能緩解疲勞。

整體運：★★★☆☆

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

愛情運：★★★☆☆

能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。

財運：★★☆☆☆

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00翡翠綠

開運方位：正西方向

摩羯座

運勢頗有起伏。

整體運：★★☆☆☆

與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性喔！理財不缺顧問，願意給你出謀劃策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。

愛情運：★★☆☆☆

多一點包容與理解，對事情少一些堅持己見，夫妻之間就能避免很多爭吵。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！所以今日宜秉氣凝神，保持清楚的腦袋瓜。

財運：★★★☆☆

財運程度普通，往往是發生危機，幸運之神才會眷顧。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00蘋果綠

開運方位：正東方向

水瓶座

試著從他人身上尋找突破點。

整體運：★★★★☆

難以安於現狀，忽視眼前的美好會使你瞬間失去這些美好，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係緊張而失去依靠，會使前行較困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默陽光的異性結緣，可望發展一段戀情。

事業運：★★★★☆

表現欲比較強烈，對於表現自我的機會能據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

雙魚座

走自己的路，讓別人去說吧。

整體運：★★★☆☆

今天的財運不錯，資金運轉困難時，易得朋友雪中送炭，解決燃眉之急。工作遇對手，但也因此激起你的鬥志，做出不錯的成績。多參加朋友間的小聚會，會在聚會中巧遇桃花哦。

愛情運：★★★☆☆

有機會接觸到條件不錯的對象，主動追求就有進一步發展的機會！

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。

財運：★★★★☆

特別容易得到長輩的支援協助，尤其女性，額外還會得到異性的協助喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00珍珠白

開運方位：東北方向

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