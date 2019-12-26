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每日星座運勢／巨蟹付出回收成正比 今日事業運旺　

2019-12-26 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-12-26

牡羊座

愛情走到盡頭，應學會放手。

整體運：★★★★☆

苦苦守候的一份愛情不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高揚，極易發現工作中的契機，可望有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！

事業運：★★★★★

事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

金牛座

學會寬容。

整體運：★★☆☆☆

工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時解懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。

愛情運：★★★★☆

有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。

事業運：★★☆☆☆

處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00碧空藍

開運方位：東北方向

雙子座

身體比較勞累，注意休息。

整體運：★★★☆☆

今天與戀人的相處不錯，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，與同事也能保持良好的關係。可適當進補一些營養品，有助於恢復體力。

愛情運：★★★☆☆

愛情運不錯，不用懷疑自己的感情，喜歡對方就大膽的靠近，想得太多反而會錯過良緣。

事業運：★★★★☆

行動力轉強，有機會挑戰新奇冒險的任務，不妨放下心理障礙去實踐「一直想做卻不敢做的事情」。

財運：★★☆☆☆

辛苦忙碌的一天，不宜花太多心思在金錢上，把重心放在工作上吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00硃砂紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

總體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

整體運：★★★★★

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運地，能夠相互產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

感情纖細的一天，容易體貼關懷對方，很適合約會喔！

事業運：★★★★★

今日事業運旺旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財物、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極的運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00湖水綠

開運方位：西北方向

獅子座

剪不斷理還亂

整體運：★☆☆☆☆

與上司接觸時不要過於親密，多注意自己的公眾形象，否則易遭同事排斥；求職者可適當放低薪資福利要求，切勿眼高手底，這樣才能擁有更多選擇機會；壞情緒易被對方完全激發出來，與之相處難得輕鬆，也許各忙各得會比較好。

愛情運：★☆☆☆☆

聰明反被聰明誤，不要自以為是對的，真愛是沒有邏輯也沒有道理的唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。

財運：★☆☆☆☆

消費上宜細心挑選，因為買到瑕疵品的機會高。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00白鋼銀

開運方位：正南方向

處女座

無生活負擔的單身族容易盲目消費。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念；今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望戀愛，容易有較衝動的行為，與異性交往應從朋友開始，別太心急。

事業運：★★☆☆☆

很多事情需要親力親為，讓你備感壓力，與其硬撐，不如紓解壓力，放鬆心情。

財運：★★☆☆☆

錢財的處理較不能順心，有散財傾向。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

天秤座

幸運降臨，順風又順水。

整體運：★★★★☆

已婚者的感情生活多姿多彩，與伴侶的激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃有望實施，天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，卯足勁向前衝哦！

愛情運：★★★★☆

多安排與情人約會的時間，晚上到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。

事業運：★★★★☆

工作上圓融待人可獲得良好的發展，在溝通時若言語太過尖銳則易影響人際關係。

財運：★★★★☆

財運不錯，易有驚喜！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00蘭花紫

開運方位：東北方向

天蠍座

付出總會有所回報。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★★★☆

儘管工作忙碌，才能也易獲得發揮，有專長者特別容易脫穎而出。

財運：★★★☆☆

大多花在吃吃喝喝玩樂上，那也不錯，起碼享受到了。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00臘梅白

開運方位：東南方向

射手座

愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

整體運：★★★☆☆

工作雖然比較忙碌，但是心情好，也就感覺不會太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他又細心又體貼，讓雙方的磁場更強勁。投資方面還不宜急於做決定，先搜集情報，進行合理的分析才能做出有效的判斷。

愛情運：★★★☆☆

夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。

事業運：★★★☆☆

習慣了固定的工作模式，工作進展也還順利，但較難實現突破。若能夠靈活運用，相信將有更好發展。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息最好經過求證再吸收。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00乳酪白

開運方位：東北方向

摩羯座

「愛」要大聲說出來。

整體運：★★★★☆

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，今天將愛大聲說出來會收到意想不到的效果。工作中礙於情面而不能把事情做得完美。在家中可感受到溫暖，讓內心平靜。

愛情運：★★★★★

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極點，收起拖泥帶水的工作態度。

財運：★★★★☆

競爭計較中得財，如果沒有積極的計算，就無法發現財神爺的蹤跡。額外呢，錢特別容易花在交際應酬上。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00珍珠白

開運方位：正南方向

水瓶座

在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

愛情運：★★☆☆☆

執著追尋自己的愛情理想，左突右衝之下已感傷痕纍纍。

事業運：★★☆☆☆

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

財運：★★★★☆

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩樂透或是投資短線股，容易獲利。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00臘梅白

開運方位：東北方向

雙魚座

今天比較激動，容易有暴躁情緒。

整體運：★★☆☆☆

感情上今天情緒激動，聽不進對方的意見，容易與對方出現意見不和的情況。工作上有些感情用事，處理事情顯得不太理性，輕易放棄只能讓事情越變越糟。今天適宜到圖書館看書，寧靜的氛圍很適合你。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說！

事業運：★★☆☆☆

自尊心強的一面突顯，他人伸出援手也不願接受，不僅自己勞累，還容易傷友情。

財運：★★☆☆☆

非常惜財日，精於計算的態度易留給人一毛不拔的小氣印象。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00臘梅白

開運方位：東南方向

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