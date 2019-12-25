每日星座運勢／金牛提升自己的財運　踏青有助愛情

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2019-12-25

牡羊座

好運降臨。

整體運：★★★★★

財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。

愛情運：★★★★☆

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的渠道。

事業運：★★★★☆

表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。

財運：★★★★★

財運暢通無阻，有利於金錢運作。有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00金桔綠

開運方位：東南方向

金牛座

幸運的一天。

整體運：★★★★★

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。

財運：★★★★☆

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

雙子座

勞有所獲，出門易交好運。

整體運：★★★☆☆

情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份宵夜，會讓他們覺得很溫馨。

愛情運：★★★☆☆

你和戀人的關係趨於平順。倘若能培養共同的興趣愛好，感情會更上一層樓唷！

事業運：★★★☆☆

雖然要完成的事情很多，但因家人的支持與關心，讓你內心充滿鬥志，辦事效率大增。

財運：★★☆☆☆

徬徨不前、散漫懶惰者，則得財不順，容易流失錢財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00珊瑚橙

開運方位：正南方向

巨蟹座

善用你的好人緣，能結識不少新朋友。

整體運：★★★☆☆

開朗活潑的一面突顯，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。

愛情運：★★★☆☆

已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。

事業運：★★☆☆☆

受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！

財運：★★★☆☆

錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00朝霞紅

開運方位：正東方向

獅子座

雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。

整體運：★★★★☆

今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。

愛情運：★★★★☆

已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。

事業運：★★★☆☆

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

財運：★★★★☆

耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被流言蜚語所誤導而損財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00玉米黃

開運方位：正東方向

處女座

善解人意的一面突顯，諸事順意的一天。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

愛情運：★★★★☆

好好想想你是不是答應了對方什麼要求？既已承諾就要盡量兌現，對方很期待喔！

事業運：★★★★☆

風趣幽默的一面易突顯，能很快活躍氣氛，有利拓展人脈。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00青金石藍

開運方位：正西方向

天秤座

做事應有超前意識。

整體運：★★★★☆

單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；眼睛顯得很靈活，對股票市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與意中人約會，不妨好好打扮一番，給對方留下好印象，輕鬆度過甜蜜時光！

事業運：★★★★☆

幽默風趣的一面突顯，在人群中特別受人關注，有利拓展人脈，尋找合作夥伴。

財運：★★★★☆

小財不斷，讓你感到錢財的寬裕。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

天蠍座

付出多能有所回報。

整體運：★★★☆☆

今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許多。

愛情運：★★★★☆

已婚者和另一半在忙上忙下的同時，別忘了感謝對方陪你共同努力的辛勞唷！

事業運：★★★☆☆

運勢轉明，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際交往，會有豐厚的回報。

財運：★★☆☆☆

複雜、高難度型的金錢遊戲不太適合在今天玩。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00蘋果綠

開運方位：正北方向

射手座

很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。

整體運：★★★★☆

感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也收獲到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。

愛情運：★★★☆☆

總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！

事業運：★★★★☆

有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。

財運：★★★★☆

金錢運作頻繁的一天，金錢流通快速，對於有錢人的影響較大，有大手筆投資的跡象。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00深茄紫

開運方位：正南方向

摩羯座

適合與家人一起娛樂。

整體運：★★★★☆

小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。

愛情運：★★★★☆

另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？

事業運：★★★★★

運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。

財運：★★★☆☆

零散支出減少，能夠有所積蓄。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00芒果黃

開運方位：東北方向

水瓶座

相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★☆

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。送禮的好日子，要與客戶見面的話，準備一份禮物送給對方，易收到很好的效果。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★☆

好運站在你這邊，單身者可以鼓起勇氣向心儀的對象表白，容易得到熱烈的回應喔！

事業運：★★★★☆

特別能替他人著想，易得到他人的信任，讓你今天的事務能進行得更順利。

財運：★★★☆☆

必須小心理財，盡量多儲蓄以備不時之需。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

雙魚座

人與人的關係可得到改善。

整體運：★★★★☆

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。

事業運：★★★☆☆

容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

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