每日星座運勢／雙魚要注意工作態度　遇到理想情人

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2019-12-24

牡羊座

在與人交往時，要多留意對方的表現。

整體運：★★★☆☆

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得舒心。

愛情運：★★★★☆

單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收穫喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

財運：★★★☆☆

小心因擴張信用而導致財物危機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

金牛座

飲食注意營養搭配。

整體運：★★★★☆

感情的暖流來襲，戀人之間一句知心的話就能化解先前積壓的矛盾，在彼此眼中依然是對方最好。財運上升明顯，經商者把握好下午一點至二點的有利時機，入帳的錢財大幅增多。多開動腦筋，吸引客源是首要之急哦！

愛情運：★★★★☆

交友圈不斷擴大，單身者有機會交到不錯的異性朋友，可望談一場浪漫的戀愛。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點偷懶的心態，挺會摸魚的咧！放慢腳步輕鬆一下無仿，但不要誤了正事喔！

財運：★★★★☆

創業者如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

雙子座

機會掌握在有準備的人手裡。

整體運：★★☆☆☆

感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。

愛情運：★☆☆☆☆

感情棘手難處理，覺得自己孤單又不被瞭解，別再鑽牛角尖囉！再鑽下去愛神都被你嚇跑了！

事業運：★★★☆☆

職場上的人事異動會讓你的心開始左右搖擺起來，遇事平靜才好。

財運：★★☆☆☆

只要認為有價值，再貴也一定購買，錢財流失快速。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00秋葵綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

情緒溫和，待人謙虛有禮。

整體運：★★★☆☆

今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，新意十足的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作能保證進度，若想更上一層樓還需積極拓展。

愛情運：★★★★☆

你很想得到對方的關心，但難以把要求說出口，會在背後默默為對方付出。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要收斂自己懶散的工作態度，否則會被上司盯得滿頭包！

財運：★★★☆☆

要務實點的過日子，進行知識投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00水鑽藍

開運方位：東北方向

獅子座

財運不錯，有機會賺取異性財。

整體運：★★★★☆

今天你與異性特別有緣，工作或是生活都能獲得異性的幫助，讓計劃得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻慇勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，因人際關係而獲得財源。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不過呢還是秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你感到更開心。

財運：★★★★☆

上班族表現優秀者可向上級領導提出加薪要求，多能如願以償。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠

開運方位：正南方向

處女座

整體運勢欠佳。

整體運：★☆☆☆☆

約會前可以花時間精心打扮一番，但要注意約會時不可遲到哦；工作上陷入瓶頸，遇阻礙應立即向前輩請教，避免一個人無頭緒的處理，既浪費時間又浪費精力；財運方面，容易受情緒的影響而失去理智，從而做出錯誤的決定。

愛情運：★★☆☆☆

答應另一半的事情不易兌現，不宜輕言允諾；單身者與異性接觸多是逢場作戲。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，會有小狀況發生，必須用冷靜的頭腦來應對，對於突發狀況不要不耐煩喔！

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，別碰觸金錢遊戲，免得搞得不得安寧，也不宜購物，因為容易買到令人生氣的瑕疵品。破財時得看開一點唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00琥珀橙

開運方位：西北方向

天秤座

今天容易出現尷尬的場面。

整體運：★★★☆☆

單身者的心儀對像發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可通過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

愛情運：★★★☆☆

你特別需要情人的關心，對方的溫柔，能解除你心中的煩悶。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，是你好好展現創意與能量的時候，可望在專業領域盡情發揮。

財運：★★★☆☆

不適合與人合夥投資，易起錢財糾紛。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00葡萄紫

開運方位：正東方向

天蠍座

心情有點鬱悶，做事缺少耐性。

整體運：★★☆☆☆

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可滿不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。

事業運：★★☆☆☆

注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。

財運：★★★☆☆

慾念多多，物質需求強烈。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00珠貝白

開運方位：東南方向

射手座

開朗坦率，今天情緒較高。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，另彼此身心愉悅。財運方面，你的收入水平持續的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難之時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

事業運：★★★★☆

心情開朗，工作積極。雖然工作排得滿滿當當，但並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，注意把握！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00祖母綠

開運方位：正西方向

摩羯座

交朋友還需掌握一定的技巧。

整體運：★★★☆☆

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算，難免心情煩悶。學生族成績難有提高，多受家長及老師責難，學習壓力有增無減。

愛情運：★★★☆☆

另一半顯得有些無理，千萬別惱怒，用你的幽默與善解人意去關心對方吧！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

財運：★★★☆☆

花錢別太隨性，需要用錢的地方還很多。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00可可棕

開運方位：正東方向

水瓶座

運勢普通的一天，情緒比較低落。

整體運：★★☆☆☆

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，見客戶最好能親自前往，以免傳達錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者遇到困難不妨多與另一半商量，易得到援助；單身者保持微笑可提升桃花運。

事業運：★★☆☆☆

想要奮力向前衝，但有些力不從心。與其硬著頭皮向前，不如停下腳步重新調整前進步伐，欲速則不達！

財運：★★★☆☆

投資方面不夠果斷，容易貽誤商機，

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00桐花白

開運方位：東南方向

雙魚座

過去擱淺的計劃可在今日提出。

整體運：★★★★★

今天是感情的LUCKDAY哦，無需過於顧忌在對方面前的表現，自然的你已經深得他的喜歡；工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈；偏財運不佳，不適合參與賭博性活動。

愛情運：★★★★★

大膽示愛的好日子，趕快跟心上說「我愛你」吧。單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

事業運：★★★★★

事業運很好耶！有差遣他人辦事的力量，可是要注意自己的態度喔，如果太強勢會引來反感的。

財運：★★★☆☆

財氣平平，保守為宜，適合把錢拿去銀行存起來！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00硃砂紅

開運方位：東北方向

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