每日星座運勢／牡羊專注工作效率增　不易守住錢財

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2019-12-23

牡羊座

花錢慾望較強，不易守住錢財。

整體運：★★★★☆

工作上甚為專注，並能獨立策劃，使得你的工作效率增加；今天對錢財會過於慷慨，且樂善好施，對於親友借錢多會答應；健康運有點小異常，牙齒易發炎疼痛。

愛情運：★★★☆☆

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時竟使你進退兩難。如果能另辟奇徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

事業運：★★★★☆

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者尤為有利！

財運：★★★☆☆

投資前應考慮風險性，別太盲目！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00嫩芽綠

開運方位：東南方向

金牛座

精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

整體運：★★★☆☆

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的把握度不強，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。

財運：★★★☆☆

有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00脆梅青

開運方位：正北方向

雙子座

工作激情有增無減。

整體運：★★★★☆

幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也隨之如雪片般飛來。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心心上人吧！

事業運：★★★★★

事業運挺不錯的，是衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的工作快快處理完吧！

財運：★★★☆☆

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00玉米黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

送人玫瑰手有餘香。

整體運：★★★☆☆

多去讚美你的伴侶，這樣即使為你做再多的事他也心甘情願；工作中與同事配合默契，事情完成的很好，心裡有強烈的成就感；買東西討價還價時看到賣主不好的神色或是聽到對方譏諷的言辭，心中憤憤不平，易與人發生口角。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平穩，兩人多在一起做家務、聊心事，可增進彼此的感情。

事業運：★★★★☆

親和力和幽默感增強，與同事相處時多找一些有趣的話題可拉近大家的距離，為你攢集超強的人氣。

財運：★★★☆☆

切忌投機取巧，理財適合穩當操作！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00石榴紅

開運方位：正西方向

獅子座

脾氣略顯急躁。

整體運：★★☆☆☆

今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易獲得另一半的幫忙與協助，別忘了給對方一個擁抱以表謝意喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易衝動或是意氣用事，眼光看遠點，不要疑神疑鬼，即便遇到杯葛是非先忍下來再說！

財運：★★☆☆☆

心存投機貪念時就容易受騙上當。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00夕陽橙

開運方位：東北方向

處女座

可別把愛情當遊戲。

整體運：★★☆☆☆

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

愛情運：★★★☆☆

多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。

財運：★★☆☆☆

避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00深茄紫

開運方位：正東方向

天秤座

好運連連。

整體運：★★★★★

今天的你顯得很有親和力，在不知不覺中就能成為大家聚集的焦點；在異性群裡，你也會變得很受歡迎；今天的工作運頗好，可謂是順風順水，從事拜訪工作的人，易獲得成功；財運並無大的波動，基本保持收支的平衡。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。

事業運：★★★★★

今日事業走在激烈競爭的軌跡中，所以會異常的忙碌，但所遇貴人頗多，辦事順利。

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00青金石藍

開運方位：正西方向

天蠍座

工作氣氛佳，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，很好地調動起大家的工作積極性。但同事中有敏感者存在，開玩笑別過火，以免不自覺中傷害到他人。對另一半有什麼要求可在今天提出來，會得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平的一天，雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

事業運：★★★★☆

生意人很適合與人合作投資興新行業，你出謀策劃，對方出力，強強聯手，容易獲利！

財運：★★★☆☆

資金問題會讓你的投資慾望受到打擊，今天多看少動也好。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00桐花白

開運方位：正東方向

射手座

自信一面突顯，魅力十足。

整體運：★★★☆☆

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

愛情運：★★★★☆

有機會與異性玩樂、互動，單身者可望進行一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★☆☆

不宜作出重大決策，凡事多斟酌，以免因疏忽而出錯。不妨在人際關係上多花些心思。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00鈦晶金

開運方位：西南方向

摩羯座

虛心求教方能幫你度過難關。

整體運：★★☆☆☆

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

愛情運：★★★☆☆

遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，提不起勁來做事，要特別注意，先把份內事情做完，不要光做別人的事，自己的事情毫無進展。

財運：★☆☆☆☆

財務問題波折多多，不適合打理財務問題，額外要注意周轉失靈的現象。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00青金石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

停止你的抱怨。

整體運：★☆☆☆☆

工作遇到問題時你會比較愛發牢騷，抱怨不會讓你解決問題，積極面對才是解決的關鍵；與兄弟姐妹相處時千萬別發生口角，以免破壞感情；投資理財上順其自然，愛理不理，小心因此而漏財。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，專心工作會妥當些，要謹防異性朋友所造成的困擾！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

財運：★☆☆☆☆

雖然節儉，但該送禮、請客來攀關係時也不會手軟。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00秋葵綠

開運方位：正西方向

雙魚座

管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

整體運：★★★☆☆

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

愛情運：★★★☆☆

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

事業運：★★★☆☆

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

財運：★★★☆☆

財運不太好，大錢的損失大多在投機投資上。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

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