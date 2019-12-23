親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／牡羊專注工作效率增　不易守住錢財

2019-12-23 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-12-23

牡羊座

花錢慾望較強，不易守住錢財。

整體運：★★★★☆

工作上甚為專注，並能獨立策劃，使得你的工作效率增加；今天對錢財會過於慷慨，且樂善好施，對於親友借錢多會答應；健康運有點小異常，牙齒易發炎疼痛。

愛情運：★★★☆☆

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時竟使你進退兩難。如果能另辟奇徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

事業運：★★★★☆

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者尤為有利！

財運：★★★☆☆

投資前應考慮風險性，別太盲目！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00嫩芽綠

開運方位：東南方向

金牛座

精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

整體運：★★★☆☆

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的把握度不強，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。

財運：★★★☆☆

有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00脆梅青

開運方位：正北方向

雙子座

工作激情有增無減。

整體運：★★★★☆

幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也隨之如雪片般飛來。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心心上人吧！

事業運：★★★★★

事業運挺不錯的，是衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的工作快快處理完吧！

財運：★★★☆☆

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00玉米黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

送人玫瑰手有餘香。

整體運：★★★☆☆

多去讚美你的伴侶，這樣即使為你做再多的事他也心甘情願；工作中與同事配合默契，事情完成的很好，心裡有強烈的成就感；買東西討價還價時看到賣主不好的神色或是聽到對方譏諷的言辭，心中憤憤不平，易與人發生口角。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平穩，兩人多在一起做家務、聊心事，可增進彼此的感情。

事業運：★★★★☆

親和力和幽默感增強，與同事相處時多找一些有趣的話題可拉近大家的距離，為你攢集超強的人氣。

財運：★★★☆☆

切忌投機取巧，理財適合穩當操作！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00石榴紅

開運方位：正西方向

獅子座

脾氣略顯急躁。

整體運：★★☆☆☆

今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易獲得另一半的幫忙與協助，別忘了給對方一個擁抱以表謝意喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易衝動或是意氣用事，眼光看遠點，不要疑神疑鬼，即便遇到杯葛是非先忍下來再說！

財運：★★☆☆☆

心存投機貪念時就容易受騙上當。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00夕陽橙

開運方位：東北方向

處女座

可別把愛情當遊戲。

整體運：★★☆☆☆

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

愛情運：★★★☆☆

多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。

財運：★★☆☆☆

避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00深茄紫

開運方位：正東方向

天秤座

好運連連。

整體運：★★★★★

今天的你顯得很有親和力，在不知不覺中就能成為大家聚集的焦點；在異性群裡，你也會變得很受歡迎；今天的工作運頗好，可謂是順風順水，從事拜訪工作的人，易獲得成功；財運並無大的波動，基本保持收支的平衡。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。

事業運：★★★★★

今日事業走在激烈競爭的軌跡中，所以會異常的忙碌，但所遇貴人頗多，辦事順利。

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00青金石藍

開運方位：正西方向

天蠍座

工作氣氛佳，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，很好地調動起大家的工作積極性。但同事中有敏感者存在，開玩笑別過火，以免不自覺中傷害到他人。對另一半有什麼要求可在今天提出來，會得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平的一天，雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

事業運：★★★★☆

生意人很適合與人合作投資興新行業，你出謀策劃，對方出力，強強聯手，容易獲利！

財運：★★★☆☆

資金問題會讓你的投資慾望受到打擊，今天多看少動也好。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00桐花白

開運方位：正東方向

射手座

自信一面突顯，魅力十足。

整體運：★★★☆☆

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

愛情運：★★★★☆

有機會與異性玩樂、互動，單身者可望進行一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★☆☆

不宜作出重大決策，凡事多斟酌，以免因疏忽而出錯。不妨在人際關係上多花些心思。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00鈦晶金

開運方位：西南方向

摩羯座

虛心求教方能幫你度過難關。

整體運：★★☆☆☆

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

愛情運：★★★☆☆

遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，提不起勁來做事，要特別注意，先把份內事情做完，不要光做別人的事，自己的事情毫無進展。

財運：★☆☆☆☆

財務問題波折多多，不適合打理財務問題，額外要注意周轉失靈的現象。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00青金石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

停止你的抱怨。

整體運：★☆☆☆☆

工作遇到問題時你會比較愛發牢騷，抱怨不會讓你解決問題，積極面對才是解決的關鍵；與兄弟姐妹相處時千萬別發生口角，以免破壞感情；投資理財上順其自然，愛理不理，小心因此而漏財。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，專心工作會妥當些，要謹防異性朋友所造成的困擾！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

財運：★☆☆☆☆

雖然節儉，但該送禮、請客來攀關係時也不會手軟。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00秋葵綠

開運方位：正西方向

雙魚座

管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

整體運：★★★☆☆

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

愛情運：★★★☆☆

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

事業運：★★★☆☆

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

財運：★★★☆☆

財運不太好，大錢的損失大多在投機投資上。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

殺破狼周運勢／天秤桃花旺盛 射手職場容易白目

2019-12-22 00:00

冬寒比不上心寒！這3個星座最容易感染「冬季憂鬱」

2019-12-20 13:14

【小孟塔羅】測！2020年我能找到另一半嗎？

2019-12-20 13:09

12生肖五大運勢排行榜出爐！ 蛇牛猴整體最佳

2019-12-20 11:55

射手專愛搞消失、水瓶愛觀察別人！喜歡當邊緣人的5星座是他們

2019-12-19 16:40

什麼年齡就該做什麼事？這4個生肖絕對不同意！

2019-12-19 13:48

該分手嗎？12星座分手前必問的6個問題

2019-12-19 09:58

付出真心卻沒結果？盤點苦情生肖女TOP5

2019-12-18 15:51

聖誕節必看！哪些星座是桃花人氣王？

2019-12-17 16:31

殺破狼占星2020年12星座整體運勢（下）射手桃花變旺、天蠍偏財運好

2019-12-16 07:00

哪些星座發狂時，最需要一隻「消氣兔」？

2019-12-14 10:36

小孟塔羅：想賺更多錢？和同事不合？測2020年我該換工作嗎

2019-12-13 08:38

開運絕招快準備！尾牙12星座「中大獎秘訣」幫自己加薪

2019-12-12 10:23

桃花太多也是負擔？這4大生肖容易犯桃花劫

2019-12-12 09:13

12星座注意！2020年誰會是你的財運貴人？

2019-12-12 09:13

2020年最好運4大星座！獅子走出逆境、天蠍終於脫單了

2019-12-11 22:58

年節打掃禁忌多 絕不動「這處」當心毀家運

2019-12-11 14:17

有情人必看！年底戀情超旺VS戀情受阻的生肖TOP3

2019-12-10 14:39

【圖片心測】選一件最美的婚紗，看明年感情能否修成正果？

2019-12-10 10:33

跟他們聊天EQ要很高！12星座沒禮貌程度排行榜

2019-12-09 16:04

測字：快記下！明年你會有哪種突破性的好運？

2019-12-09 10:15

殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年

2019-12-09 07:00

小孟塔羅：迎接新年！我2019年底能踢掉哪種衰運？

2019-12-06 10:01

後半生有依靠！盤點子女運特別旺的生肖

2019-12-05 14:18

2020工作運最好三名VS最壞三名！射手壓力增加、巨蟹超越以往

2019-12-05 13:49

最近能遇見你的靈魂伴侶！這些星座注意了

2019-12-04 14:15

想婚別錯過！2020年喜結連理、有結婚運的命格

2019-12-03 15:32

當男友欠扁、當朋友羞羞臉！網友公認「最白目星座男」 處女才第三

2019-12-02 15:03

殺破狼占星／2020年財運「最有錢＆最窮」排名公開

2019-12-02 07:00

殺破狼周運勢／雙子清償掉負債 這2星座出現天菜人物

2019-12-01 00:00

【心理測驗】電影院坐哪個位子 看穿你面對未知事情的處理能力

2019-11-30 09:58

【塔羅】你的心上人，心裡也有你？

2019-11-29 14:54

明年生肖運勢前三名 命理專家雨揚提醒注意這些事

2019-11-29 10:48

小孟塔羅：雨過天晴！測你年底翻身指數有多高？

2019-11-29 09:18

【測字】努力不一定有收穫？測你目前的求財阻礙

2019-11-28 10:51

義不容辭！4個生肖再苦也要擔責任

2019-11-27 14:27

同生肖相沖？這些戀人組合衝突特別多

2019-11-27 13:45

2020生肖財氣開運術！幸運色、旺運數字、貴人生肖一次看

2019-11-27 11:09

12月生命靈數運勢分析：沒有任何誰 非得要你遷就與妥協

2019-11-27 10:18
看更多

熱門文章

年輕人家中不願放祖宗牌位…理由讓長輩昏倒

2019-12-22 08:00

巴逢颱風最快今生成！ 吳德榮：恐影響台灣天氣

2019-12-22 07:27

道頓堀的「堀」竟念「哭」！10個旅遊日本會唸錯的漢字

2019-12-22 01:26

秒懂一周天氣！耶誕節暖烘烘 跨年恐有雨來亂

2019-12-22 19:29

巴逢颱風上午形成！ 周五起影響台灣天氣轉濕涼

2019-12-22 09:35

泌尿科醫師告訴您 50歲以上男性該注意這5件事

2019-12-22 07:59

東區「Sharetea歇腳亭」趕上倒店潮？ 業者回應了

2019-12-22 22:23

林佳龍臉書美照預告 台九線南迴23日正式通車

2019-12-22 10:34

「延禧攻略」吳謹言公主紗裙造型美翻！網：霸氣令皇貴妃，變身靈氣小仙女

2019-12-22 15:03

保健看過來／喘、咳、心疼痛 要防心衰竭

2019-12-22 13:07

紓解大車駕駛荒 交通部研議放寬大車駕照年齡上限

2019-12-22 16:18

台版《天氣之子》場景！大溪玻璃棧道限時開放拍仙照

2019-12-22 14:43

吸不到氣、心微痛竟是心衰竭 50歲台幹返台治療

2019-12-22 07:18

「黃阿瑪快閃店」招喚貓奴 阿瑪皇帽抱枕百項後宮周邊爆萌

2019-12-21 18:28

臨終最合宜姿態 醫師：病主權讓人面對死亡時有選擇權

2019-12-22 11:05

【樂齡心情】飛鴻／人到六十五歲以後

2019-12-22 06:00

日本人妻主張收納不丟棄 365日蝸居整理法：混亂反彈先檢視擺位

2019-12-22 11:22

保育類豆腐鯊擱淺綠島睡美人海灘 熱心遊客po文求助

2019-12-22 17:17

巴逢颱風影響台灣？ 鄭明典：可能送來跨年水氣

2019-12-22 10:41

7米長豆腐鯊擱淺綠島 救援人員趁漲潮送回大海

2019-12-22 18:04

冬至吃湯圓 中醫籲食補補腎、注意心臟疾病

2019-12-22 11:59

【家的形狀‧一個人也是家】方念萱／單身居家開箱照

2019-12-22 06:00

【節氣點滴】滿佳／冬至鹹湯圓

2019-12-22 06:00

史上最霸氣！快買「哥吉拉面紙盒」每一抽狂噴原子吐息

2019-12-22 12:18

歐洲「男模足球隊」回來了！ 全體帥穿合身西裝 堪比男子偶像團隊

2019-12-22 13:59

黑白色調機艙好時尚！日本新廉航ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 18:35

超商、超市年終點數清倉 你換了沒？

2019-12-22 13:22

五月天旋風機場捷運單日破10萬 桃捷公司年終肯定加碼

2019-12-22 14:00

全台血庫低於安全庫存 台北全都缺、台中最缺O型血

2019-12-22 16:14

旅拍必備輕巧微單眼 專業感、時尚度、文青風全都有

2019-12-22 12:59

亞尼克夢想村進駐遠百信義A13 新品美式「烏比派」必吃

2019-12-22 13:24

乾癬的平日保「癢」 先擦乳液再擦藥

2019-12-22 16:23

蕭亞軒靠「子彈唇膏」成功索吻鮮肉男友 色號曝光了

2019-12-22 17:08

加油要快！汽柴油連二漲 95無鉛漲破29元

2019-12-22 12:09

進補吃參 這些人太補適得其反

2019-12-22 07:19

「活體裝飾」油漆龜再現？ 動保志工：非常痛心

2019-12-22 20:23

甜甜黏牙的湯圓 是口腔蛀牙壞菌最愛的食物

2019-12-22 16:10

大車職業駕駛年齡上限 交部擬有條件放寬到68歲

2019-12-22 14:31

貝克漢子女受洗 貝嫂好閨密穿VB西裝幫忙打廣告

2019-12-22 12:53

乾癬反覆發作是「排毒」？ 醫師說快就醫是王道

2019-12-22 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top