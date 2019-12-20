【小孟塔羅】測！2020年我能找到另一半嗎？

圖/Stocksnap 分享 facebook 有些人自己一人也能過得很好，但有些人卻會感到寂莫孤單，因此你的心態將決定你的狀態。對愛情感到憧憬的單身貴族們，在對的時機尚未來臨之前，請先把自己各方面都準備好吧！現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！2020年我能找到另一半嗎？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟老師提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：New Liminal Tarot(Penelope Cline)

A：創造機會、尚未成熟。(星星牌正位)

牌面上有一位星星女神，在空中往地上倒水。

A：創造機會、尚未成熟。(星星牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你想做出改變。在2020年你會想要擴大交友圈，幫助自己創造更多可能，或是你想放下過往的人，把心思放在新的機會上。因此你有機會遇到欣賞的人，但由於時間點還沒到，雙方仍處於某個階段。因此小孟老師建議你，先把心思放在愛自己上面。

B：愛神敲門、花好月圓。(錢幣四正位)

牌面上有一位男子，坐在地上手腳被綑綁。

B：愛神敲門、花好月圓。(錢幣四正位) 分享 facebook

這張牌表示愛情會向你敲門。在2020年你用順其自然的心態，用原本的方式過生活，屬於你的愛情會自然出現。對方也許是職場上的同事，或是一同上課的同學，甚至是旅遊時遇到的人等等。因此小孟老師建議你，當緣份來臨的時候，請試著打開你的心房。

C：眼被蒙蔽、情關難過。(聖杯侍者正位)

牌面上有一位女子，在手掌佇立三把寶劍。

C：眼被蒙蔽、情關難過。(聖杯侍者正位) 分享 facebook

這張牌表示在2020年，你會有感情難題。例如：你遇到頗有好感的人，但他卻對你忽冷忽熱，或是你們處在曖昧關係，對方卻有尚未解決的問題等等。種種跡象在告訴你，這不是一段好的緣份，但你仍然會牽腸掛肚。因此小孟老師建議你，要當機立斷該斷則斷。

D：勇敢冒險、贏得愛情。(寶劍騎士正位)

牌面上有一位男子，騎馬揮舞手上寶劍。

C：眼被蒙蔽、情關難過。(聖杯侍者正位) 分享 facebook

這張牌表示冒險會帶來希望。在2020年當你遇到喜歡的人時，要有積極性主動的行為，例如：主動約對方出去，製造聊天的話題等等。還沒遇到喜歡的人，可以參加聯誼活動，用交友app認識新朋友等等。因此小孟老師建議你，機會留是給準備好的人。

E：貴人相助、認識新人。(聖杯六正位)

牌面上有一位女孩，把水倒在男孩杯子裡。

E：貴人相助、認識新人。(聖杯六正位) 分享 facebook

這張牌表示會有人想當愛神丘比特。因此你在2020年，會有親朋好友主動幫你媒合，像是介紹對象讓你們認識，或邀約你參加各種活動等等。他們的好意你感恩在心，但談感情最關鍵的還是，雙方當事人是否來電。因此小孟老師建議你，用交朋友的心態就好。