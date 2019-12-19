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射手專愛搞消失、水瓶愛觀察別人！喜歡當邊緣人的5星座是他們

2019-12-19 16:40聯合新聞網 安妞‧星座

圖／Stocksnap
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邊緣人顧名思義就是喜歡在邊邊或是角落，默默的甚至有時候是直接被人遺忘般的存在。不過邊緣人有時候是很好的，如果太過強出頭反而有事情都會第一個被看見，而邊緣人在旁邊到底做了什麼可能根本沒人發現，在十二星座有哪些人喜歡當邊緣人呢，一起來看看吧！

第五名：射手座

射手座的人專長就是搞消失，他們是突然消失於無形的高手，大部分的射手座都很喜歡跟朋友相處，與朋友混在一起，但其實他們對於靈性成長非常的有興趣，如果你跟他聊到關於神秘靈修追求自我，你會發現原來他們對外星人是有研究的，甚至什麼山底下是地心世界都超有興趣，而他們偶爾會為了追求靈性的開悟突然決定去哪裡，也常因此突然在朋友之中神隱，錯過大家最新的消息，默默漂離朋友，跑去自我放逐浪跡天涯。看起來很熱情大方的他們偶爾行蹤成謎，相當神秘。另外如果場子裡面有他們的死對頭，他們會選擇比較低調的參與聚會，不想跟對方硬碰硬，這也可能讓他們想把自己邊緣化一點。

第四名：天蠍座

天蠍座的人個性相當強烈，他們很怕相處上的麻煩，因為知道自己的毛很多，很容易被其他人踩到在意的事情，如果不是跟自己感覺相處很舒服的人聚會，他們也會盡量避免，而且如果沒有利益關係的話，他們會有一種不合就算了啊，幹嘛勉強自己待在不舒服的環境呢？但如果是他們無法拒絕的話，他們就會默默的待在聚會裡面，讓自己不太顯眼，最好不用有太多的對話，這樣才會感覺比較舒適一些。因為如果硬是要配合的話，他們內心厭惡的感覺會直線上升，如果太過不開心，臉色就會非常難看，想藏都藏不住。為了避免這種情況，他們就會暗暗的飄去旁邊當邊緣人囉。

第三名：摩羯座

摩羯座的人基本上分兩大部分，一種是非常好客很懂得跟朋友相處，一種是非常閉俗跟人相處總是沉默寡言，但這兩種類型他們內心都有一個區塊，在交朋友的時候總想到人情壓力，或者有沒有利益關係，需不需要花時間力氣照顧對方，要不要特別碩造自己的形象，內心小劇場非常的多。而只有自己一個人或是在熟悉的家人朋友旁時他們才能真正的感到自在跟放鬆。內向類型的魔羯座會直接在人群裏面盡量隱形自己，或是默默地飄走，而外向類型的人會一邊跟大家有說有笑，一邊希望自己可以快點漂走，想要早點回家休息。只有比較熟悉的朋友看得出來魔羯座的人是真心享受聚會，還是內心早就把自己邊緣了。

第二名：雙子座

一般來說大家對雙子座朋友的印象就是花花蝴蝶，他們穿梭在各種場合侃侃而談，而且不介意自己總是光芒萬丈華麗出場，但雙子就是陰陽兩極的代表，仔細觀察他們偶爾會靜靜的像一幅壁畫，在人群裏面享受自己冷冷地在一旁像一尊雕象，思考著自己的事。有時候他們出門只是為了享受熱鬧，這時候他們會很喜歡邊緣人的角色扮演，也順帶看看誰會來跟他對話，或者追求內心當下的深刻體悟。因此他們也很容易去做一些消失人群的決定，譬如突然出發歐洲走入沒有網路的森林當志工，讓朋友傻眼，但內心高冷的他們有時候很需要短暫的擁有一塊安靜的天地，在熱鬧的環境裡獨自思考，能夠讓他們內心真正安靜下來。

第一名：水瓶座

水瓶座的人很特別，他們喜歡各種聚會，但不代表他們會想要熱鬧，更多時候他們喜歡在一旁觀察人，觀察這一切的關係變化，這不是說水瓶座的人不喜歡被重視，只是比起當主角，若同一個場子裡面有氣焰更高的人出現，他們不介意當旁邊的綠葉，因為觀察他人的時候總是能看到一些新鮮有趣的事，看起來好像把自己變成邊緣人了，但其實他們像是在玩一場遊戲，這種心情可以說是喜歡當邊緣人的第一名了。或者他們會去參加各種課程跟活動，默默地在場合裏面觀察著每個人。不過也因為如此，博愛的水瓶座常常能看到每個人的需要，或著那些暗暗壓下來的小情緒，他們能清楚的看見著些，在適時的給對方關懷，讓人猜不透他們是什麼時候發現的。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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