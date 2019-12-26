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居家佈置兼改運！五行好運色彩揭曉

2019-12-26 12:45聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

農曆過年是一年中的大日子，家家戶戶在過年前大掃除，準備迎接新年的喜氣，期望新的一年順風順水。那麼你在配色方面該注意什麼呢？科技紫微網結合五行與12生肖，分析每個生肖對應的五行開運色彩，讓你輕鬆選配色，把居家環境打造成專屬改運基地！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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五行水：生肖鼠、生肖豬

生肖鼠與生肖豬五行屬水，居家顏色可大面積使用五行屬金的白色、乳白色系，選擇好了主色系，就可以再佈置一些五行屬水的黑色、藍色系，這樣就形成金生水的相生環境，對生肖鼠與生肖豬來說就具有促進和諧的作用。

　

五行土：生肖牛、生肖龍、生肖羊、生肖狗

這四種生肖在五行屬性中都屬土，根據五行相生的原理，那麼居家或室內最好能出現五行屬火的紅色、紫色系，加上本命屬性黃色、土黃色系的輔助色彩，就成為火生土的相生格局，會對牛、龍、羊、狗這四個生肖的人十分有利。

　

五行木：生肖虎、生肖兔

如果你喜歡藍色、黑色等色系的家居色彩，那是最好也不過的了，這種五行水屬性的色彩，正是五行木生肖者的滋養色、開運色。經常處於這種相生的環境中，必定 能提升生肖虎與生肖兔的正面磁場能量。當然，藍、黑色系的色彩難免顯得沉重，如果再加上一些綠色、翡翠色系來搭配，就會更加和諧一點。

　

五行火：生肖蛇、生肖馬

綠意盎然的家居色彩對五行火生肖的人來說，是最增運不過，綠色、碧色、青色等色系在五行中屬木，木生火，自然能給你創造最舒適的家居環境。加上代表本命屬性的紅色、紫色搭配，這樣的相生格局就穩固多了。

　

五行金：生肖猴、生肖雞

選用黃色、橙色、土黃色等五行土的色系，對五行金屬性的生肖來說，是最適合不過了。土生金，土對金具有滋生、助長的作用，這些色系搭配屬金色系的白色、乳白色，不僅是色彩中最平衡協調的搭配，也能形成相生的旺盛氣場，提升你的正能量。

　

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