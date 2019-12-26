50歲後，哪種特質為你帶來好財運？

【文‧科技紫微網】

50歲，人生已過半，是知天命的階段。據說大多數的人，都是在這個年齡層達到收入的高峰，但你或許不清楚，其實天生的特質更能為你帶來好財運！怎麼回事呢？就讓科技紫微網為你詳細分析，助你把握天命，發光發熱，人生不虛度。

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開創型（七殺星、破軍星、廉貞星、貪狼星）：緩步守財

開創型命格者，50歲後應把重心放在理財、守財上，而不是一味地衝鋒陷陣、冒險投機。屆時，宜把腳步放慢，總結前半生得失與經驗，把錢財看淡一些。若能理性理財，運用經驗、聽取意見，保守投資，可望庫存豐厚。不近利、看長遠，面對金錢小心謹慎，運用好這些特質，多能晚年得財。

領導型（紫微星、天府星、武曲星、天相星）：穩健立足

領導型命格的人，50歲以後專注於專項投資理財，別把錢財太過分散投資可守住錢財，還易有不錯的進帳。人生過半，運用積累的人脈和豐富的理財經驗，以及良好的表現力和影響力，與人合夥投資成熟型項目，優良型、保值型產品，在有保障的基礎上穩穩地賺錢，既可守住錢財，又能有所盈利。忌單打獨鬥、不懂合作。

支援型（太陽星、巨門星、天機星）：開發財源

理財道理說得頭頭是道，賺錢動力卻稍嫌不足的支援型命格者，多是賺取正財，或是動口生財。50歲以後，則要運用爆發的動力與自信，敢於投資理財來賺取財富。切不可太過於保守、求穩。少說多做，敢於冒險、開創，增強勇氣與行動力，尋求多渠道賺錢，敢於涉足新興領域，可望開發新的財源，獲益頗多。

合作型（太陰星、天梁星、天同星）：敏銳取勝

淡泊名利，對於錢財小心翼翼，謹慎求穩的合作型命格者，本本份份工作拿薪資，不投機、不眼紅。50歲以後，要積極開創錢財，重視理財，追求品質生活。要讓內心的能量磁場活躍起來，爆發小宇宙敢於行動，讓賺錢的慾望點燃你的生活激情。運用逐漸彰顯的自信，以及對數字的敏銳度，敢於與人競爭，可創造財富，成就不一樣的人生。

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