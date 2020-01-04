親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

香港專家指 武漢不明肺炎很可能已能人傳人

戰將之死的伊朗「烈士政治學」：美軍中東緊急大增兵

【測字】2020年，你會遇到哪種愛情危機？

2020-01-04 12:39聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

美好的愛情誰都想要，但擁有了愛情必定會幸福嗎？關鍵其實在於如何迎戰危機。提早預知，進行有效的規避，便是命理的重要意義。2020年，有伴侶的你最應該注意哪種愛情危機呢？又該如何化解？憑直覺選出一個字，讓科技紫微網幫你預測，並助你安然度過危機。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

測字選項：

圖片來源／科技紫微網
圖片來源／科技紫微網
分享

　

測字結果：

　

１、選「花」

愛情危機：另結新歡

此年你對戀情的不滿情緒會有一觸即發的趨勢。若無法從戀人那兒獲得關愛的眼神時，你就會有向外取暖的傾向。要小心野花野草主動獻慇勤，應與異性保持安全距離，即可避免小三見縫插針，引爆難以收拾的局面。

化解方式：若對另一半有任何不滿的情緒，要以真誠的態度跟伴侶商量解決彼此的問題，避免關上溝通之門，如此即可有效防止誤會擴大，重建昔日的信任與美好。

　

２、選「團」

愛情危機：家人干擾

要特別留意雙方家長、好友帶來的干擾力量與阻礙力量。或許他們是出於好意想幫忙，或是為你好而打抱不平，但往往越幫越忙，將你們之間的閒隙越拉越大，甚至造成兩人決裂。

化解方式：對彼此保持信任，是維持感情的良方。同時也應懂得感恩與回饋，多花時間處理好與家人的關係，以此贏得家人的支持。另外，你對另一半的家人真誠相待，也會讓他感動。

　

３、選「錦」

愛情危機：感情轉淡

此年你們的愛情容易生病；會因各自忙碌，互不理解信任，又缺少呵護關心，而導致感情蒙上陰影，有變怨偶的趨勢。他對你有諸多不滿，而你也怨念多多，兩人會漸漸忘了當初相識相戀的美好，無心再製造情趣，心中充滿了壓抑的情緒。

化解方式：不妨由你主動多關心對方，留意對方所說的話，為對方實現近期的小願望，可讓感情回溫，促進兩人的關係。

　

４、選「簇」

愛情危機：小三入侵

本年讓你最苦惱的問題會是對方的桃花太旺。即使他不去勾引外人，也會有愛慕者主動送上門，時刻想著乘虛而入。

化解方式：攘外必須安內，暫時放下恩怨，換上溫柔體貼的一面，甚至用點心機勾引另一半，重燃他對你的慾念，重溫戀愛時期的甜蜜，找回遺失許久的幸福感吧。

　

【延伸閱讀】

月老神占！一年內桃花全透露

兩人能順利發展？日本名師論斷

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

愛情科技紫微網月老

延伸閱讀

小三黃心穎神隱8個月返港暴哭 鄭秀文說話了

謝和弦為小三莉婭抱不平「她很辛苦應該被看見」

為何小三都比正宮醜？潔哥妙喻「想吃垃圾食物」...

謝和弦「傻眼小三」曾組團發歌　吐愛情憧憬「一...

謝和弦放閃牽手「傻眼小三」！莉婭甜收寵愛新機

莉婭被認證「小三」酸言灌爆IG 謝和弦疑開小...

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

每日星座運勢／雙魚事業有機會發揮 愛情運強滾滾

2020-01-04 00:00

1月星座塔羅運勢：巨蟹靜待時機 水瓶充滿希望

2020-01-03 12:07

小孟塔羅：想賺錢看這兒！測2020發大財指數？

2020-01-03 10:07

即使不被看好，依然能幸福的生肖配對

2020-01-02 09:53

2020年全新出發！12星座1月財運 誰能賺進大筆年終

2020-01-02 09:33

【新年特別企劃】寶咖咖／2020星座運勢（下輯）：沉潛有道，柳暗花明

2020-01-02 06:00

一句話開運錦囊：給2020年想要轉運的你

2020-01-01 10:55

2020甜蜜愛情榜單出爐！這些生肖讓人超羨慕？

2020-01-01 08:00

【新年特別企劃】寶咖咖／2020星座運勢（上輯）：持之以恆，雲開月明

2020-01-01 06:00

獅子、天秤都上榜！2020「一定會升職加薪」的四大星座

2019-12-31 19:45

2020正財偏財一把抓！這些月份千萬別錯過

2019-12-31 15:54

唐綺陽星座運勢週報：水瓶有升官運 雙魚桃花滿天飛

2019-12-30 07:42

殺破狼周運勢／獅子遇天菜級對象 摩羯可望領豐厚年終

2019-12-29 00:00

影／【唐綺陽】2020上半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-12-27 13:06

迎接鼠年！1月份各生肖運勢來了 看你如何趨吉避凶

2019-12-27 11:43

小孟塔羅：跨年後哪方面運勢大旺？

2019-12-27 09:31

居家佈置兼改運！五行好運色彩揭曉

2019-12-26 12:45

容易三分鐘熱度、什麼事都想嘗試！5個工作不持久的星座

2019-12-26 11:17

50歲後，哪種特質為你帶來好財運？

2019-12-26 10:30

2020年1月生命靈數運勢分析：引爆的戰局 只為換去頹壞的過去

2019-12-26 09:43

雙子天生演員、摩羯陰陽怪氣！12星座「如何讓人氣死」

2019-12-26 08:56

大限很重要，但為什麼我毫無感覺?

2019-12-25 10:50

2020年，哪些星座會在轉角遇到愛情？

2019-12-24 17:20

水瓶理解力很差、雙魚搞不清楚重點！看12星座「笨點」在哪

2019-12-24 17:16

冬寒比不上心寒！這3個星座最容易感染「冬季憂鬱」

2019-12-20 13:14

【小孟塔羅】測！2020年我能找到另一半嗎？

2019-12-20 13:09

12生肖五大運勢排行榜出爐！ 蛇牛猴整體最佳

2019-12-20 11:55

射手專愛搞消失、水瓶愛觀察別人！喜歡當邊緣人的5星座是他們

2019-12-19 16:40

什麼年齡就該做什麼事？這4個生肖絕對不同意！

2019-12-19 13:48

該分手嗎？12星座分手前必問的6個問題

2019-12-19 09:58

付出真心卻沒結果？盤點苦情生肖女TOP5

2019-12-18 15:51

聖誕節必看！哪些星座是桃花人氣王？

2019-12-17 16:31

殺破狼占星2020年12星座整體運勢（下）射手桃花變旺、天蠍偏財運好

2019-12-16 07:00

哪些星座發狂時，最需要一隻「消氣兔」？

2019-12-14 10:36

小孟塔羅：想賺更多錢？和同事不合？測2020年我該換工作嗎

2019-12-13 08:38

開運絕招快準備！尾牙12星座「中大獎秘訣」幫自己加薪

2019-12-12 10:23

桃花太多也是負擔？這4大生肖容易犯桃花劫

2019-12-12 09:13

12星座注意！2020年誰會是你的財運貴人？

2019-12-12 09:13

2020年最好運4大星座！獅子走出逆境、天蠍終於脫單了

2019-12-11 22:58
看更多

熱門文章

美式連鎖餐飲「双聖」內湖店歇業！盛極一時 僅存一家

2020-01-03 15:51

喝優酪乳「眉角」多 喝完要刷牙 喝錯時機好菌會被滅門

2020-01-03 18:17

帶男友陪爸媽逛好市多 幾個舉動讓媽媽讚：可以嫁了

2020-01-03 15:24

路上電動機車太盛行 他揭這點隱憂：實在太危險

2020-01-03 19:16

她抱怨塞劑設計太爛 男網友傻稱「塞過」眾人笑翻

2020-01-04 10:05

咖啡廳工作帶星巴克咖啡上班 他遭老闆痛罵開除

2020-01-03 21:33

急難狀況救命必知！手機用這五招精準快速分享座標資訊

2020-01-04 00:57

減重秘笈！營養師：下午3點前吃完午餐熱量消耗最快

2020-01-03 13:57

5萬株多彩花海隨風搖！台北賞花秘境「捷運就能到」

2020-01-03 23:36

環島鐵路一周六小時 交通部計畫2030年要辦到

2020-01-03 20:08

去年3天賣光！LEGO樂高「舞獅」新年盒組開賣首日百人排隊搶買 放大30倍樂高廟會超好拍

2020-01-03 14:20

飯店提供「貓狗陪睡」服務！喜歡就帶回家 成功促成33對

2020-01-03 15:32

台中年菜開賣10道1350元 熟客：搭高鐵來都划算

2020-01-04 09:05

挑戰巧克力控味蕾！全聯X馬辣火鍋聯名麻辣蛋糕

2020-01-03 17:08

韓國瑜白皮書也推環島鐵路網 交部版本林佳龍核定

2020-01-03 16:14

LV上市超美無線耳機共5款顏色 充飽電可運作30小時

2020-01-03 17:51

每日星座運勢／雙魚事業有機會發揮 愛情運強滾滾

2020-01-04 00:00

盆菜、佛跳牆帶回家！「十二粵」經典粵式年菜上桌

2020-01-04 01:14

暖冬阿里山區媲美櫻王河津櫻綻放 賞花請早

2020-01-04 09:13

「報時光」凝聚十萬粉絲懷舊 分享歷史動人時刻不停歇

2020-01-03 17:09

台東利稻小熊脫逃 林務局監控搜尋

2020-01-03 19:35

霧霾裡看花！彰化二林今早空汙衝上全台第一

2020-01-04 10:38

國內大型研究：使用安眠鎮靜藥 增加失智風險最高5倍

2020-01-04 10:04

長者睡不好常見的三型態 醫師說未必要吃安眠藥

2020-01-04 10:10

雙北無人巴士 最快第二季免費試搭

2020-01-04 00:46

如何喝光玉米湯罐裡的玉米 達人獻計「壓一下就好」

2020-01-03 15:28

2019美旅大事件／台灣珍奶 吃遍全球 商機300億

2020-01-04 00:54

2020想終結單身？研究：嘗試其它交友方式吧！

2020-01-04 09:16

輕忽宿醉 大白天酒駕比率增

2020-01-04 00:58

出門多加件衣服！今水氣稍增 各地多雲到晴

2020-01-04 08:44

肝癌末期標靶選擇多一款 元旦已納健保給付

2020-01-03 18:18

換手科幻情節真實上演！擬真義肢保遺體完整感念捐贈者

2020-01-04 12:04

金門首見龍鳳牛 牧場視為吉祥物

2020-01-03 22:46

台北二手無人書店 「周末不打烊」實驗

2020-01-04 00:39

保育類紅隼落網遭困 治癒後今重返大自然

2020-01-03 16:45

25個享瘦祕訣 午餐時間很關鍵

2020-01-04 00:02

年前換購大家電趁現在！全國電子「買指定款電視滿額」豪送伊萊克斯、Dyson吸塵器

2020-01-03 19:52

【晨光幫幫忙】劉昭儀、胡川安／用歷史說故事

2020-01-04 06:00

農曆年生肖討喜金鼠 化身生活風格精品

2020-01-03 15:53

台鐵成功-追分段雙軌通車 林佳龍：促台中都市縫合

2020-01-03 14:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top