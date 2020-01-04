【測字】2020年，你會遇到哪種愛情危機？

【文‧科技紫微網】

美好的愛情誰都想要，但擁有了愛情必定會幸福嗎？關鍵其實在於如何迎戰危機。提早預知，進行有效的規避，便是命理的重要意義。2020年，有伴侶的你最應該注意哪種愛情危機呢？又該如何化解？憑直覺選出一個字，讓科技紫微網幫你預測，並助你安然度過危機。

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測字選項：

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測字結果：

１、選「花」

愛情危機：另結新歡

此年你對戀情的不滿情緒會有一觸即發的趨勢。若無法從戀人那兒獲得關愛的眼神時，你就會有向外取暖的傾向。要小心野花野草主動獻慇勤，應與異性保持安全距離，即可避免小三見縫插針，引爆難以收拾的局面。

化解方式：若對另一半有任何不滿的情緒，要以真誠的態度跟伴侶商量解決彼此的問題，避免關上溝通之門，如此即可有效防止誤會擴大，重建昔日的信任與美好。

２、選「團」

愛情危機：家人干擾

要特別留意雙方家長、好友帶來的干擾力量與阻礙力量。或許他們是出於好意想幫忙，或是為你好而打抱不平，但往往越幫越忙，將你們之間的閒隙越拉越大，甚至造成兩人決裂。

化解方式：對彼此保持信任，是維持感情的良方。同時也應懂得感恩與回饋，多花時間處理好與家人的關係，以此贏得家人的支持。另外，你對另一半的家人真誠相待，也會讓他感動。

３、選「錦」

愛情危機：感情轉淡

此年你們的愛情容易生病；會因各自忙碌，互不理解信任，又缺少呵護關心，而導致感情蒙上陰影，有變怨偶的趨勢。他對你有諸多不滿，而你也怨念多多，兩人會漸漸忘了當初相識相戀的美好，無心再製造情趣，心中充滿了壓抑的情緒。

化解方式：不妨由你主動多關心對方，留意對方所說的話，為對方實現近期的小願望，可讓感情回溫，促進兩人的關係。

４、選「簇」

愛情危機：小三入侵

本年讓你最苦惱的問題會是對方的桃花太旺。即使他不去勾引外人，也會有愛慕者主動送上門，時刻想著乘虛而入。

化解方式：攘外必須安內，暫時放下恩怨，換上溫柔體貼的一面，甚至用點心機勾引另一半，重燃他對你的慾念，重溫戀愛時期的甜蜜，找回遺失許久的幸福感吧。

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