2020年，哪些星座會在轉角遇到愛情？

【文‧科技紫微網】

你相信韓劇那些浪漫劇情會發生在自己身上嗎？當然了，遇到古代人、外星人、鬼怪大叔自然是不可能，但像是私人聚會上出現帥哥朝你遞上高腳杯，或是飛機上一個亂流讓膽小的鄰座美女依偎著身邊，這樣的場景還是有可能發生的。不妨跟著科技紫微網來看看，2020年哪些星座會在轉角遇見愛情？

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天秤座

邂逅地點：音樂餐廳

舉手投足充滿氣質的天秤座，2020年將在音樂餐廳遇到愛情。一個周末的夜晚，約上三五好友，Live空間內迴盪著迷人歌曲，微醺的酒精讓人很放鬆，正當酒酣耳熟之際，迎面來了一位長得不錯的對象，氣質與你相當，你們相談甚歡，彷彿好幾世前就已認識。

除此之外，與音樂有關的唱片行、演唱會等等，也是有助於增強愛情能量的場所喔！當你徜徉在音符的饗宴中，也許下一刻愛情就在向你招手呢！

雙魚座

邂逅地點：夾娃娃機

感情豐富個性天真可愛的雙魚，2020年會在夾娃娃機店舖內遇到愛情。那玻璃機台內裝滿各式各樣的可愛玩偶，非常吸引你的目光。但你身上只有千元大鈔，零錢也只剩兩三枚。正當你覺得很有機會抓到的時候，零錢已用盡，一旁觀看的「有緣人」即時伸出援手，讓這段意外的邂逅有了開始。

除此之外，與娃娃有關的童書、寵物用品店等等，一樣會幫助你增強愛情能量唷！當你的童心被點亮，流露純真魅力時，或許就促成一段甜蜜的新戀情。

射手座

邂逅地點：隨時隨地

作風海派、到哪都吃得開的射手座，2020年一不小心就遇到愛情。那是一種出差搭飛機就能撩到鄰座，旅行時在異地小餐館遇到同鄉會交換Line，甚至上網組隊打怪都能吸引其他玩家來認識的節奏，更別說有幾世緣分的身邊好朋友會跟你擦出什麼火花了。2020年的射手可說是電力十足啊！

身為愛玩愛流浪的射手座單身男女，若想在2020年尋覓愛情，千萬別找藉口待在家裡，往人多的地方去，甚至接觸原本不熟的領域，就能點亮屬於你的燦爛情緣喔！

摩羯座

邂逅地點：就在身邊

外表高冷內心火熱，屬於悶燒鍋類型的摩羯座，內燃火力可是相當強大的。2020年，你將能夠把那位好到什麼芝麻大小秘密都分享的麻吉，加溫加熱熬成情人一枚。這樣的劇情雖然不是走快速激情版本，但是後勁很強，能走得長走得遠。

摩羯座常給人嚴肅正經的印象，要熟一點方能感受到你的體貼與務實，所以說朋友變情人確實是很適合你的戀愛節奏。跟上這股好運，多約朋友出來聚聚吧，愛情正在等你抓緊它！

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