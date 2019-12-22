殺破狼周運勢／天秤桃花旺盛 射手職場容易白目

殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年12月23日～12月29日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，在工作領域有重要的代表作，或是進入一個體系較大的組織工作。日蝕發生期間，可許下與工作、成就、志業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在慾望宮位的火星相位良好，還在曖昧關係中的白羊座，與喜歡的人有許多肢體上的接觸，心中小鹿亂撞。已經有穩定關係的白羊座，情慾需求較高，雙方親密關係較為愉悅。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到金錢宮位的天王星影響，有些邀約盛情難卻，只能硬著頭皮參加，在人際關係上的花費比較多。某些白羊座會接到紅色炸彈，荷包因此失血。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，依然要當心血光之災，容易發生意外傷害，同時注意病毒感染引發的器官發炎、傷口感染，發燒……等問題。會是身體狀況較為不理想的時期。

金牛座：

整體運勢：

遠行運方面，日蝕發生在遠行宮位，在海外留學、交換學生、外派、工作的金牛座，此時會收到重要的認證或通知，確定能進入理想的領域或地區。日蝕發生期間，可許下與海外發展有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的火星相位良好，與戀愛對象會有一個遠行計畫，雙方會因為一起旅行，情感更進一步。遠距戀愛的金牛座與喜歡的對象會有一段較長時間相處的機會，雙方會更珍惜在一起的時光。

金錢運方面，在財務宮位的水星脫離不良相位的影響，投資運勢止跌回升，帳面上的虧損會慢慢賺回來。可選在相對理想的時間停損，不要太貪心為佳。沒有投資習慣的金牛座，消費時會利用信用卡的優惠，獲得令你愉悅的折扣。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的金星受到命宮的天王星影響，進入一個很閒的單位，沒有什麼重要的工作可做，使你產生焦慮感，覺得人生浪費在沒意義的單位裡，無法獲得成就感。

健康運方面，水星持續影響著疾厄宮位，一直處在感冒的狀態，呼吸系統過敏或發炎，身體不適。外出請帶著口罩，避免二次感染，或是將病毒散播出去。

雙子座：

整體運勢：

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，投資運佳，可選在不錯的時機獲利了結。沒有投資習慣的雙子座，會清償掉名下所有的債務，經濟感覺寬裕許多。日蝕發生期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的水星脫離不良相位的影響，與喜歡的人溝通順利，原本對方對你的誤會可在此時化解。有許多時間對話，更能了解彼此的想法。

工作運方面，在志業宮位的海王星脫離不良相位的影響，職場上碎嘴的同事會在這個時候離職，終於脫離流言蜚語的攻擊。某些雙子座會與合作夥伴言歸於好，工作不再有疙瘩。

本週須注意的部分：

健康運方面，日蝕發生在疾厄宮位，此時需特別注意身體健康，急性疾病的發生機率較高，特別要注意心血管方面的問題，肝功能狀況不佳，此時盡量不要過度操勞、熬夜。日蝕期間，也可許下與健康有關的願望，會獲得能量庇佑。

遠行運方面，在遠行宮位的金星會受到天王星影響，遠行在外會因為突發性的因素，取消原本想朝聖的景點，感到遺憾。某些雙子座會因為氣候因素，只能一直待在旅店裡，無法出門踩點。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，情感關係會有突破性的進展，與喜歡的人關係會穩定下來。然而與另一半相處不理想的巨蟹座，會選擇放手，讓靈魂重獲自由。日蝕發生期間，可許下感情相關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運佳，在工作宮位的水星脫離不良相位的影響，工作效率加快許多，終於擺脫某些包袱與累贅，按照自己的意識執行新的任務與工作。在職場被人誤會的問題終於撥雲見日，此時大家會看到你的認真與努力。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到財務宮位的金星影響，週遭有些狀況不佳的朋友需要你經濟上的支援，然而這些金錢對你而言也很重要，一旦借出去，可能無法討回，讓你陷入苦思。

健康運方面，進入疾厄宮位的金星受到天王星影響，當心受到病毒感染，引發喉嚨痛、失聲、扁桃腺發炎，水星持續影響健康宮位，呼吸系統狀況不佳，這段時間也容易引發呼吸系統過敏以及哮喘方面的疾病。

獅子座：

整體運勢：

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，工作領域會有極大的人事變化，會因為這波變動轉換到待遇比較好的新單位。日蝕發生期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星進入情感宮位，同時在戀愛宮位的水星脫離不良相位的影響，與喜歡的人有說不完的話題可以分享，對方也對你特別溫柔體貼，會是情感關係互動甜蜜的時期。

本週須注意的部分：

健康運方面，日蝕發生在健康宮位，要避免過度勞累，並注意溫差變化，此時為心血管疾病好發的高峰期。消化系統與腸胃的狀況較多。日蝕發生期間，也可為自己的健康運勢許下願望，讓身體保持在最佳狀態。

家宅宮位方面，火星持續在家宅宮位行進，依然要注意電器、爐火的使用，門戶安全要特別留意，小心被宵小闖空門。此時家宅環境比較吵雜，常常被鄰居的噪音打擾。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，難以磨滅的傷害已經過去，即將有個特別的人或小生命為你清理掉不愉快的回憶。日蝕發生期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星脫離不良相位影響，終於脫離了某些包袱，可自由放逐自己去享受旅程。某些處女座會想挑戰自己的極限，以修行般的旅行方式鍛鍊心智。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的金星受到天王星影響，會突然有一段無事可做的空檔，使你閒到發慌，很怕公司裁員，或是放無薪價。某些處女座會需要出差執行一個看似光鮮亮麗的任務，但感覺自己像是一個裝飾品，在外無用武之力。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到金星影響，對於自己拿手的科目過度大意，有些重要的課程點名沒到，當心指導老師直接當掉你。某些處女座短期內需要產出大量的論文，目前正處在火燒屁股的狀態。

天秤座：

整體運勢：

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，有搬家或購屋需求的天秤座，會遇到理想的物件。某些天秤座的家人身體狀況不佳，要注意家人的健康與人身安全。日蝕發生期間，可許下與家庭、家宅有關的願望，會獲得良好能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的海王星脫離了不良相位的影響，在職場上不需要擺出強勢的樣子，還是能將專業表現得淋漓盡致。抱著平常心去執行每一個任務，會獲得許多人的肯定與回饋。

本週須注意的部分：

感情運方面，進入戀愛宮位的金星受到天王星影響，此時桃花旺盛，有人主動搭訕，對你表示好感。但要注意對方的居心不是那麼良善，可能想佔你便宜，或只是想推銷東西。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到金星影響，會花許多錢在戀愛對象，或是在追星、看演唱會、玩樂方面的事物上。有小孩或是養寵物的天秤座，會在孩子身上花許多錢，有些開銷其實是不必要的浪費。

天蠍座：

整體運勢：

學習運方面，日蝕發生在學習宮位，此時會遇到一個優秀的指導者，將你在某些學科上的困惑都釋疑了，這個老師會是你在學習領域上重要的貴人。某些天蠍座可通過重要的考試，順利升級，或是進入一個令人稱羨的學校就讀。

金錢運方面，在金錢宮位的水星脫離了不良相位的影響，有些重要的單據奇蹟似的被保存下來，發生金錢糾紛時，可成為關鍵的證明。某些天蠍座目前雖然不算寬裕，卻能有效地把金錢的價值發揮到極致。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到家宅宮位的金星影響，和喜歡的人有親密接觸時，當心被家人撞見，場面很尷尬。單身的天蠍座會被親戚介紹相親對象，不想要戀愛都無法自由。

工作運方面，火星持續在命宮行進，太多雜事要忙，會覺得體力消耗量很大，工作有過勞的傾向。此時容易發生意外傷害、遇到血光之災或是突發疾病，要多注意身體健康與人身安全。

射手座：

整體運勢：

金錢運佳，日蝕發生在金錢宮位，會開啟一個新的收入來源，可能在此時會有一份新的兼職，或是經營的副業開始有穩定的收益。日蝕發生期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運佳，金星進入旅遊宮位，會選擇懶人式的旅遊行程，讓自己放鬆，在高級的渡假村享受奢華的款待。某些射手座會因為工作的需要到外地出差，差旅待遇非常舒適，但工作相對來說也比較棘手。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到金星影響，在職場容易白目，多發表了一些意見，使得整個政策急轉彎，先前做了一半的準備工作又要砍掉重練。此時最好謹言慎行，免得自找麻煩。

健康運方面，在健康宮位的天王星受到金星影響，內分泌有些失調的狀況，體內有些毒素無法代謝。此時特別容易感染流感病毒，當心扁桃腺發炎，呼吸系統當心受到攻擊。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，日蝕發生在命宮，生涯規劃會有重要的變化，遇到一個可遇不可求的機會，轉換到新的工作領域。日蝕發生期間，許下未來在人生志業方面的心願，會獲得良好的能量的幫助，看到轉機。

旅遊運佳，在旅遊宮位的海王星脫離不良相位的影響，不妨放逐一下禁錮已久的靈魂，為自己規劃一趟療癒之旅，可清理掉許多內心的負面情緒，同時沈澱一下生活，思考一下未來的新方向。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到金星影響，會砸下重金寵溺喜歡的對象，容易把對方寵成公主（子）病。某些摩羯座則是花許多錢在小孩與寵物身上，但孩子們對於你買給他們的東西比較不賞臉。

金錢運方面，進入金錢宮位的金星受到天王星影響，受到某個品牌限量版的誘惑，不惜砸下重金一定要搶到手，瞬間噴掉荷包不少資產。某些摩羯座則是會花錢在追星、看演唱會、玩樂、享受方面，過得太揮霍，內心有罪惡感。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的火星相位良好，忙碌會讓你獲得應得的報酬，同時能忘掉一些不愉快的事情。此時正是業績旺盛的時期，接不完的案件，可在過年前獲得豐收。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星脫離不良相位的影響，先前購買了許多流行商品，在年終時會覺得似乎用不上，此時把一些不需要的東西上網拍賣，可順利脫手，賣到好價錢。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星進入命宮，受到天王星影響，會對某個對象產生莫名好感，然而對方的身份不太適合，或是年齡差距較大，這樣的愛慕使你羞於啟齒，甚至會刻意逃避自己內心的感覺。

健康運方面，日蝕發生在精神宮位，內心會有許多不愉快的問題累積已久，長時間的精神壓力下，心理層面的不愉快會影響到生理，導致自律神經失調、睡眠狀況不佳，嚴重的話容易罹患憂鬱症。

雙魚座：

整體運勢：

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，會因為某個貴人的一句話，使你的命運從此扭轉，進入人生新的里程碑。某些雙魚座也許會因為一些不愉快，或是有些朋友的狀況不理想，會有些人會從你的生活中離開。

工作運方面，在志業宮位的水星脫離不良相位的影響，沒有時間再鑽牛角尖了，此時會是執行任何事務非常有效率的時期，可以用最快的速度把份內的工作都完成。

遠行運佳，在遠行宮位的火星相位良好，會想挑戰某種形式的旅行，雖然消耗很多體力，需要到人煙罕至的景點，不過這段時間可順利完成這個旅程，到達你想朝聖的地方打卡。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星進入秘密宮位，受到傳播宮位的天王星影響，發現有人似乎默默在網路上關注你，用各種方式肉搜你的資料，覺得對方很變態。某些雙魚座陷入不可告人的秘密戀情中，一旦被發現會受到許多言論達伐。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到金星影響，出門會因為一些突發事件，造成你嚴重的遲到，甚至受困在某個區域動彈不得。駕駛車輛的雙魚座，這段時間要當心與人發生行車糾紛，接到罰單的機率也比較高，注意交通安全。

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