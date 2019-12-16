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唐綺陽星座運勢週報：處女感情要有定見 雙魚有正財運

2019-12-16 07:08聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
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重要星象：太陽、金星衝刺中，金星從魔羯移動至水瓶，金星、天王星互融，太陽射手最後衝刺

金星在魔羯、太陽在射手最後衝刺階段，魔羯與射手受到關注，政治話題討論度高，火天蠍加上木星魔羯，政治上的狂熱帶來具有震撼性的效果 。金星從魔羯移動至水瓶，參與群眾聚會多，感受狂歡的氛圍。金星、天王星互融，接觸人群、聚會的場合增多，有機會參加特別的飯局，喜好的改變，出現戲劇性的感情。太陽射手最後衝刺，注意高空交通及活動安全，關注高知識分子、海外人士等相關訊息。

工作注意：雙子、巨蟹、天蠍、魔羯

雙子：聽取年輕人的意見，能醍醐灌頂

巨蟹：居中協調各方意見，非常忙碌

天蠍：自己要有主見，避免被干擾

魔羯：工作逐漸上軌道，感到安心

桃花注意：白羊、金牛、處女、射手

白羊：談感情別太用力，放輕鬆反而加分

金牛：雙方的價值觀，是決定性關鍵

處女：要有定見，相信自己的判斷

射手：尋求他人意見，別太鑽牛角尖

財運注意：獅子、雙魚

獅子：錢財捉襟見肘，用錢要節制些

雙魚：有正財運，遇到資源豐富的女性貴人

健康注意：天秤、水瓶

天秤：當心睡眠問題，影響健康與交通安全

水瓶：事情多又操勞，適時休息很重要

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢財運唐綺陽睡眠

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