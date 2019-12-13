小孟塔羅：想賺更多錢？和同事不合？測2020年我該換工作嗎

圖／ingimage 分享 facebook 你對現在所處的工作滿意嗎？有些人擔心未來的發展性，有些人跟主管或同事相處不睦，有些人期望能賺更多錢等等。倘若你的工作讓你感到痛苦，也許轉換到新的工作，能給自己一個好的開始。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020年我該換工作嗎？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Otherkin Tarot(Siolo Thompson)

A：要換，有小人潛伏。(錢幣二正位)

牌面上有一隻坐在樹上的狐猴，手裡拿著一根木棍。

A：要換，有小人潛伏。(錢幣二正位) 分享 facebook

這張牌表示你的工作環境裡有小人，每當你跟他有所互動，或是跟他共處同一空間時，都可能會讓你感到不適。如果此人是你的主管，還會影響到你的考核，直接影響到未來的升遷。因此小孟老師提醒你，轉換到另一間公司，才有可能脫離小人。

B：要換，因工作挫敗。(錢幣四正位)

牌面上有一隻坐在地上抓錢的猩猩，手腳被繩索綑綁。

B：要換，因工作挫敗。(錢幣四正位) 分享 facebook

這張牌表示你的工作帶給你很大的壓力，很可能會因此產生挫敗感，讓你不禁讓懷疑起自己，是否能夠勝任這份工作，由於留戀工作上的某些條件，會讓你不敢輕易換新工作。因此小孟老師提醒你，金錢無法購買所有的東西，好好愛惜自己才會快樂。

C：都可以，小心被利用。(愚者牌正位)

牌面上有一位男子步向懸崖，有一隻狗在後頭跟隨他。

C：都可以，小心被利用。(愚者牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你在工作職場，要留心被他人所利用。例如：你的同事做事較緩慢，以請你幫忙為由把事情丟給你，或主管在下班的時間，卻一直交付你工作的事務等等。因此小孟老師提醒你，你可選擇較不傷和氣的方式婉拒，也可轉換工作從新開始。

D：不換，能觸動內心。(教皇牌正位)

牌面上有一隻站在書本上的貓頭鷹，有一隻手將最後兩指收起來。

E：不換，道路很正確。(正義牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你目前所做的工作，有能夠觸動到你的地方。例如：你把工作和興趣做了結合，因為跟喜歡的事情相關，也會較有動力能夠持續。因此小孟老師提醒你，人難免都有感覺到疲累，與工作倦怠的時候，請回憶一開始的初衷，便能找回持續的動力。

E：不換，道路很正確。(正義牌正位)

牌面上有一個不平衡的秤子，有一隻鳥站在它的頂端。

D：不換，能觸動內心。(教皇牌正位) 分享 facebook

這張牌表示目前的工作，有值得你堅持下去的特質。例如：公司福利不錯又穩定，是一份能做到很久的工作，或是你的能力有被看見，在公司未來前途無量，升遷、加薪的機會很大。因此小孟老師提醒你，切莫與他人做比較，好好珍惜你所擁有的。