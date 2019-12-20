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冬寒比不上心寒！這3個星座最容易感染「冬季憂鬱」

2019-12-20 13:14聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

有些人熱愛生活，冬天滑雪夏天衝浪，享受四季帶來的變化。但也有一些人的個性特別容易感傷，老是「悲秋傷春」，尤其是在冬日裡更加憂鬱，每到年末便會感嘆年華逝去，人世不過彈指瞬間……就讓我們來看看哪些星座特別容易冬日憂鬱！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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雙魚座

心思細膩，對外界變化總是特別敏感的雙魚，隨便一個事件便能觸發內心小劇場，使他們的悲情戲快速上演，四季變換永遠能引發他們的悲情。冬日裡萬物蕭條、冷風掃落葉的淒涼光景，總讓他們倍覺孤單寂寞冷。其實天冷的問題很容易解決，約上一群人泡個溫泉，再吃個小火鍋，不但感情熱絡了，內心也溫暖了。

　

雙子座

別看雙子座人前總是有說有笑，呼朋引伴，人緣好到天邊去，其實他們可是有顆玻璃心呢！他們格外依賴他人，又滿情緒化的，上一秒還歡歡喜喜，下一秒愁緒就湧上來，連他們自己都搞不定。這情況到了冬天更是明顯，他們老覺得心空空的。其實，你在乎的朋友依舊在身邊，覺得心空就call朋友吧，他們肯定立馬來到你身邊，為你補給熱源。

　

射手座

射手座一到冬天就憂鬱得厲害，這倒不是他們的天生性情比較負面，而是跟他們從娘胎帶來的玩樂細胞有關。只要一想到自己得工作而不能自由自在逍遙遊，他們就忍不住要向上天呼喊：「為什麼我這麼可愛還要賺錢啊！」這症狀其實一年到頭都一樣，只是冬天出遊受限較多，狀況稍微嚴重一點罷了。

　

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